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Все про:Геращенко Ирина (1305) отставка (2320) Аласания (69) НОТУ (48)

 Огромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко считает ошибочным решение об увольнении Зураба Аласании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я не очень смотрела "Общественное" в эти годы  (как и телевизор в целом), разве что мониторинг (из него знаю о контенте). Что-то нравилось, что-то вызвало непонимание, как нетрансляция того же шествия... Но не считаю это и подобное основанием для отстранения Зураба. И огромная ошибка - вообще трогать "Общественное" в год выборов. Во время президентской и парламентской кампаний. И еще с такими формулировками, которые выложили сейчас в пространство", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что считает ошибочным такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО

"Мы долго шли к созданию "Общественного" законодательно. Очевидно, что реальное преобразование УТ на "Общественное" по контенту и по контексту - тоже требует времени. И здесь стоит всем пройти этот путь без ошибок. Это моя публичная позиция", - резюмировала она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Огромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109442
 
 
 Топ комментарии
 
огромная ошибка была 5 лет назад допустить всю вашу банду до корыта, очень надеюсь страна это скоро исправит , и оценит заслуги каждого из вас ,и оценит так что клетчатый плед вас не спасет!!!
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Не понял, это она уже извиняется, или что？😀
Посыпались мародеры соевы, косячить начали жестко.😀
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в принципе да...ща зрада раздует.но с другой стороны,этот канал мало на что влиял изза малого количества желающих его смотреть. Величезна помилка взагалі чіпати Суспільне ТБ у рік виборів, - Ірина Геращенко про відставку Аласанії - Цензор.НЕТ 255
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что это за хрень общественное тв?какие каналы?
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Неувязочка вышла? Наверное кому-то захотелось выслужиться(конхфетки))).
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огромная ошибка была 5 лет назад допустить всю вашу банду до корыта, очень надеюсь страна это скоро исправит , и оценит заслуги каждого из вас ,и оценит так что клетчатый плед вас не спасет!!!
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Dmytro UA‏ @N0_pasaran_

Знаю маркер, який допоможе з'ясувати хто перед вами - зрадо.об, чи нормальна людина.
Зрадо.об порівнює курс долара і свій рівень життя зараз і до МАЙДАНУ.

Нормальна людина порівнює те ж саме зараз і до ВІЙНИ.
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Не понял, это она уже извиняется, или что？😀
Посыпались мародеры соевы, косячить начали жестко.😀
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Хватит плакаться в жилеточку...уволили это к переменам.Следующий! Вперед к вершинам... Огромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании - Цензор.НЕТ 61
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от тебя ,кацапа,ничего не зависело Величезна помилка взагалі чіпати Суспільне ТБ у рік виборів, - Ірина Геращенко про відставку Аласанії - Цензор.НЕТ 2200.а сейчас еще меньше завписит
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Не надо так детально описывать твой идиотизм Величезна помилка взагалі чіпати Суспільне ТБ у рік виборів, - Ірина Геращенко про відставку Аласанії - Цензор.НЕТ 7528в нём никто не сомневается. Величезна помилка взагалі чіпати Суспільне ТБ у рік виборів, - Ірина Геращенко про відставку Аласанії - Цензор.НЕТ 7528
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а вот 47 хромосомность надо описывать детально. Величезна помилка взагалі чіпати Суспільне ТБ у рік виборів, - Ірина Геращенко про відставку Аласанії - Цензор.НЕТ 623шоб не повторять ваших кацапских жопорукостей
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Ну если и Пеедра простонет про увольнение Аласании, тогда соевый отстойник точно нипричём,
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"Мы долго шли к созданию "Общественного" законодательно. - а как это можно создать без свободы слова и при тотальной монополии тв каналов?
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Давно пора было дать пинка под зад этому бездельнику.
Нахрен тратить бюджетные деньги на канал, который вообще никто не смотрит.
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в принципе да...ща зрада раздует.но с другой стороны,этот канал мало на что влиял изза малого количества желающих его смотреть.
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Рошен і куми , ложать кальку і копюють Московію.
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У найкращих совкових традиціях: "я канал не дивлюся, але осуджую!" 😝
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Умный ход. Надо бы ещё назначить виновных "полезных идиотов" и показательно выпороть "руку кремля".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОгромная ошибка вообще трогать Общественное ТВ в год выборов, - Ирина Геращенко об отставке Аласании
 
 
 
 
 
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