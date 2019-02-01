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 Политика Украины, Общество
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Все про:соцвыплаты (428) Гройсман (4560) новорожденные (32)

 "Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с начала 2019 каждая украинская семья, в которой рождается ребенок, должна получать помощь в размере 41280 грн, из которых 10 320 грн - сразу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - написал он.

Гройсман заверил, что с 2019 года в Украине заработает еще одна программа помощи родителям - "Муниципальная няня". Семья сможет ежемесячно получать от государства 1626 гривен на возмещение зарплаты няни.

"Причем неважно, работает мама или нет", - подчеркнул Гройсман.

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Для оформления такой помощи родители должны выбрать няню и заключить с ней официальный договор. Затем нужно подать документы в управление соцзащиты для оформления компенсации.

Компенсация будет выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые женщина получает в течение трех лет.

Программа работает только при условии официального трудоустройства няни.

Премьер-министр считает, что это позволит человеку иметь официальный страховой стаж и получать большие пенсионные выплаты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109438
 
   
 Топ комментарии
 
Юля Тимошенко первая подняла выплаты при рождении детей
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Бабця Йуля незабаром і тут все збільшіть у три рази
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Да-да, знаем, эти выплаты ввела еще Юля, и тогда на рождение второго и третьего ребенка выплачивалось значительно больше. Кроме того, сумма выплат была в долларах несоизмеримо выше чем сейчас. Яценюк в 2014 г. заморозил индексацию выплат на рождение детей (как и всех остальных доходов) и отменил повышенные суммы выплат на второго и третьего детей. Гройсман решение Яценюка не отменил.
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просто очередная соевая езда по ушам
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10320 и остальные в течении нескольких лет, это просто ничто, стимула рожать у молодежи нет.
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А надо сразу давать? Ну правильно получил денег и пошел бухать, вот алкота и будет зарабатывать так, а на детей пофиг, пусть растут как хотят.

Видимо ты ненавидишь детей, раз такое пишешь
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С этим согласен, 100% не хватит, что б покрыть все. Но отдавать деньги сразу это тупо, дети будут страдать, алкота их плодить и зарабатывать
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Я в общем о сумме, этих 800-900 грн в месяц даже на памперсы не хватает.
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У меня малая только Милупы выпивает на 380 грн.)))
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у родственницы 3 детей от 5 мес до 10 лет... так даже субсидия не положена ибо числилась ФОПом...
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...Хорошая новость для семей иммигрантов в Польше: теперь они будут получать по 1440 евро на ребенка в год. (36000 гривен)
Правительство Польши приняло программу "Семья 500+". Теперь на каждого второго и последующего ребенка родители будут получать 500 злотых (около 120 евро, или 3800 гривен) каждый месяц. Такая же сумма будет положена и на первого (или единственного) ребенка, но только для малоимущих семей. Такими считаются те, где доход на одного члена семьи не превышает 800 злотых (~190 евро, 6000 гривен на одного, или нет дохода 18000 на троих). Интересной особенностью является то, что пособие будут получать не только граждане Польши, но и иностранцы, которые имеют ВНЖ. Это будет дополнительным стимулом для иммиграции в Польшу...

Источник: https://immigrant.today/article/10075-v-polshe-budut-vyplachivat-po-120-evro-v-mesjac-na-kazhdogo-rebenka.htm

Источник: https://immigrant.today/article/10075-v-polshe-budut-vyplachivat-po-120-evro-v-mesjac-na-kazhdogo-rebenka.htm
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на початку 90-х в важкий час ми самі піднімали діток, ні оці негідники кравчуки та хвальоні кучми навіть копійкою не допомогли, сволота.
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тоді було важче...але як тоді була безвихідь в українців, так і зараз. Зараз хоч он якісь копійки видають, а тоді люди мусили робити аборти, бо не мали чим прогодуватися самі і діток підняти. Як тоді керувала сволота, так і зараз - нічим не відрізняються.
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Тоді була надія на майбутнє ( ми починали будувати власну країну ), а зараз розчарування. Ті копійки в порівнянні з цінами на комунальні ніщо.
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То есть каждой семье открывать фоп,куда официально устраивать няню,платить ей официальную зп и платить за нее налоги.Да эхономист от бога.
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Бабця Йуля незабаром і тут все збільшіть у три рази
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Юля Тимошенко первая подняла выплаты при рождении детей
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Та ти шооо ... Ти забуло наслюнявить шо "Вана ж працює"
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неправду написали? можешь возразить?
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Так он возразил.Это ж Пети офшорного электорат,это они так возражают
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Іди в дупу разом з Пецьой і Працювальщицею
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Для критинов - правда в том что поднимают сумму выплат все уряды, а кто первый поднял свидетельствует лишь о том что много бумажек напечатала "коли працювала"
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т.е. пруфов нет?
ПС. крЕтин, соя неграмотна
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Вообще-то соответствующий закон приняла Верховная рада с подачи президента Ющенко, у которого это обещание было в предвыборной кампании
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Самолайк - для большей убедительности?
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...или 300 евро. В Польше в собачьем приюте на одну собаку выделяют 100 евро В МЕСЯЦ!!! ...
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Мне пох сколько в росии, Зимбаве и в Эфиопии.
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а у вас якийсь комплекс меншовартістності? для чого нам з *********** себе порівнювати?! немає більше країн в світі на які потрібно рівнятись?
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Да-да, знаем, эти выплаты ввела еще Юля, и тогда на рождение второго и третьего ребенка выплачивалось значительно больше. Кроме того, сумма выплат была в долларах несоизмеримо выше чем сейчас. Яценюк в 2014 г. заморозил индексацию выплат на рождение детей (как и всех остальных доходов) и отменил повышенные суммы выплат на второго и третьего детей. Гройсман решение Яценюка не отменил.
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нашла статью Цензора о суммах выплат на детей в 2007 г. Тогда на первого ребенка платили 12 тыс. 240 грн, второго - 25 тыс. грн, третьего - 50 тыс. грн. Это при долларе 4,3-4,5 грн.
Источник: https://censor.net.ua/n18993https://censor.net.ua/news/18993/timoshenko_vyplaty_na_rojdenie_rebenka_budut_uvelichivatsya
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Зато когда попытались заморозить выплаты судьям, они тут же объявили это не соответствующим Конституции и выиграли дело в Конституционном Суде.
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покажите мне няню, которая согласится на зарплату в 1626 грв.
пусть додик своей жене такую няню оформит.
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Эти 1626 грн тут же нужно будет вернуть в качестве налога с зарплаты няни, хитро придумано и незатратно и попиарится можно.
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Поезд ушел, на избирательный участок,ждать обещанного уже просто надоело, выбираем другого у кого слово не расходится с делом,который будет выполнять обещанное перед выборами.
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Будут достойные зарплаты - будут дети. Много действительно таких, кто рожают ради выплат.
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А вообще-то первое правительство , которое это внедрило был уряд Тимошенко и тогда такие как Гнойсман "рыночники" (скорее в буквальном смысле - бо родился там) ... её за это критиковали . Но Юля это сделала сразу после прихода в кабмин , т.е. за очень долго до выборов .
Кстати и "юлину тысячу" начали раздавать тоже за 2.5 года до выборов ...

А вообще т.н. "популисты" отличаются от "не популистов" , кто знает чем ?!

Elementary , Watson !
Популисты никогда не делают того, что народ не воспринимает , никаких "непопулярных реформ" - только "популярные" . А "непопулист" делает делает то же самое , но только очень короткое время - за 1-4 месяца до выборов , но делает это нагло и окровенно брехливо иногда тупо подгоняя все заранее задуманные улучшения к этим 3-4 месяцам до . А потом после выборов так прогибает народ , шо "мама не горюй" .
Именно поэтому в той же Щведции социал-демократы (считай популисты) были у власти непрерывно этак лет 70 , потом одну каденцию проиграли , а потом опять .
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А когда маленький раб вырастет, он будет получать зарплату в 200$. Нет, уж Гройсман, пили сам.
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Та шо вы такой пессимист? А может к тому времени уже 250 долл будет???
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Да не переживайте, 41000 окупиться с головой.
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Ну хоть бы один поинтересовался, а в бюджете эти деньги заложены? Их там нет. А вы на форумах тут друг другу дули крутите.
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Социальная работа уничтожает семьи. Если раньше каждый человек знал что от того как он сам воспитает своих детей и как он сам сможет обеспечить их содержание и образование зависит его старость, то теперь, после столетия социалистической бредятини, такая ответственность начисто отсутствует. В молодости подачка на детей или интернат, а в старости пенсия или дом престарелых... Каждому свое... Еще 100 лет тому назад люди не заводили детей не имея средств на их содержание, а теперь не то что не беспокоятся об этом, а наоборот плодят ублюдков и спихивают на государство виня его в том что оно им "не додало". Сегодня мужику завести ребенка - попасть в рабство. Если бы я был молод то детей бы не заводил. Все очень просто. Вы можете жениться в том случае если 25% от Вашей зарплаты полностью хватает на Ваше содержание. 75% придется отдать на семью. Именно поэтому во всем цивилизованном мире, да и здесь до октябрьского переворота, человек получал минимальную зарплату исходя из такого понятие как "вес семьи" - содержание кроме себя жены и двоих детей. То есть минимальная зарплата мужчины составляет 4 прожиточных минимума. Вот и считайте сколько нужно Вам зарабатывать минимально сегодня. Посчитали? Если бы я был молод, то уже бежал бы за гандонами...
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Получают от правительства!!! Грося это не твои личные деньги, у тебя есть обязанности перед людьми работодателями, распределять прибыль государства от налогов, которые платят все, избиратели тебя наняли на работу и оплачивают твои услуги, платя налоги... жаль только **** не могут тебя уволить...
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На сьогоднішній день зарплата Гройсмана складає майже 400 тисяч гривень в місяць,а він тут піариться аж про 10 тисяч,а він знає скільки зараз коштує дитяче ліжечко і коляска ??? "Кожна родина, в якій народжується дитина, отримує від уряду допомогу – 41 280 грн. З яких 10 320 грн - одразу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7890 "Кожна родина, в якій народжується дитина, отримує від уряду допомогу – 41 280 грн. З яких 10 320 грн - одразу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2241 "Кожна родина, в якій народжується дитина, отримує від уряду допомогу – 41 280 грн. З яких 10 320 грн - одразу", - Гройсман - Цензор.НЕТ 5043
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Во всех семьях рождаются дети. Для того, чтобы дать пособие семье алкаша нужно забрать из работающей семьи и пропустить через дырявый карман государства.
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Из которых 10 тысяч сразу, и они идут на оплату коммуналки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман
 
 
 
 
 
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