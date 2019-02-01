 "Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Каждая семья, в которой рождается ребенок, получает от правительства помощь - 41280 грн. Из которых 10320 грн - сразу", - написал он.
Гройсман заверил, что с 2019 года в Украине заработает еще одна программа помощи родителям - "Муниципальная няня". Семья сможет ежемесячно получать от государства 1626 гривен на возмещение зарплаты няни.
"Причем неважно, работает мама или нет", - подчеркнул Гройсман.
Для оформления такой помощи родители должны выбрать няню и заключить с ней официальный договор. Затем нужно подать документы в управление соцзащиты для оформления компенсации.
Компенсация будет выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые женщина получает в течение трех лет.
Программа работает только при условии официального трудоустройства няни.
Премьер-министр считает, что это позволит человеку иметь официальный страховой стаж и получать большие пенсионные выплаты.
Видимо ты ненавидишь детей, раз такое пишешь
Правительство Польши приняло программу "Семья 500+". Теперь на каждого второго и последующего ребенка родители будут получать 500 злотых (около 120 евро, или 3800 гривен) каждый месяц. Такая же сумма будет положена и на первого (или единственного) ребенка, но только для малоимущих семей. Такими считаются те, где доход на одного члена семьи не превышает 800 злотых (~190 евро, 6000 гривен на одного, или нет дохода 18000 на троих). Интересной особенностью является то, что пособие будут получать не только граждане Польши, но и иностранцы, которые имеют ВНЖ. Это будет дополнительным стимулом для иммиграции в Польшу...
Источник: https://immigrant.today/article/10075-v-polshe-budut-vyplachivat-po-120-evro-v-mesjac-na-kazhdogo-rebenka.htm
Источник: https://immigrant.today/article/10075-v-polshe-budut-vyplachivat-po-120-evro-v-mesjac-na-kazhdogo-rebenka.htm
ПС. крЕтин, соя неграмотна
Источник: https://censor.net.ua/n18993https://censor.net.ua/news/18993/timoshenko_vyplaty_na_rojdenie_rebenka_budut_uvelichivatsya
пусть додик своей жене такую няню оформит.
Кстати и "юлину тысячу" начали раздавать тоже за 2.5 года до выборов ...
А вообще т.н. "популисты" отличаются от "не популистов" , кто знает чем ?!
Elementary , Watson !
Популисты никогда не делают того, что народ не воспринимает , никаких "непопулярных реформ" - только "популярные" . А "непопулист" делает делает то же самое , но только очень короткое время - за 1-4 месяца до выборов , но делает это нагло и окровенно брехливо иногда тупо подгоняя все заранее задуманные улучшения к этим 3-4 месяцам до . А потом после выборов так прогибает народ , шо "мама не горюй" .
Именно поэтому в той же Щведции социал-демократы (считай популисты) были у власти непрерывно этак лет 70 , потом одну каденцию проиграли , а потом опять .