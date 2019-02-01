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 Политика Украины, За рубежом
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 У нас стало больше аргументов для сохранения санкционного режима против России, - глава МИД Чехии Петржичек о визите на Донбасс

После посещения Донбасса министр Томаш Петржичек призвал "называть вещи своими именами" и сохранить санкции против РФ.

Чехия должна "четко называть вещи своими именами" в отношении войны на востоке Украины. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на главу МИД Чехии Томаша Петржичека, передает Цензор.НЕТ.

Такое заявление политик сделал после того, как посетил Донбасс.

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"Я убежден, что вопрос "сфер влияния" - дело прошлого. Мы бы не хотели, чтобы он возвращался в международные отношения. Также для Чехии важно соблюдение международного права; мы должны четко называть вещи своими именами", - говорит министр.

По его словам, на следующей встрече чешских политиков будет обсуждаться вопрос Украины.

"И я хочу проинформировать их о том, что я узнал и увидел здесь, в Украине, чтобы у нас было больше аргументов для сохранения санкционного режима против России, вплоть до выполнения Минских соглашений", - добавил Петржичек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109435
 
   
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глава МИД Чехии Петржичек -- молодца !!! Нужно всех с руководства ЕС вывозить что бы своими глазами видели что ***** творит
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надо что бы прозрели или Европарламент в Мариуполь или орду в Страсбург
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