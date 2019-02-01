 "Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР

Об этом сообщил в Facebook сам нардеп, передает Цензор.НЕТ.

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"1 февраля 2019 года. 12:00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился", - отметил нардеп.



Береза напомнил, что российский сенатор предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации РФ.



"Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства россиян и их рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться, и ничего не делать", - подчеркнул он.

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Нардеп добавил, что согласно дуэльному кодексу, у российского сенатора Морозова нет чести.



"Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБ-ешника из Рязани", - подытожил Береза.

Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской пропагандисткой Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко, закрыв Скабеевой доступ к первому вице-спикеру Рады.

25 января российский сенатор Морозов, который представился полковником КГБ в отставке, вызвал Березу на дуэль, предложив выбрать любое время, место и оружие.

Украинский нардеп принял вызов сенатора, выбрав танк Т-72УА и назначив сенатору встречу на 1 февраля возле центрального входа Верховной Рады в Киеве.

27 января Морозов подтвердил свой вызов на дуэль, но затем удалил свой пост об этом.