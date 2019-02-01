 "Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР

Об этом сообщил в Facebook сам нардеп, передает Цензор.НЕТ.
"1 февраля 2019 года. 12:00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился", - отметил нардеп.
Береза напомнил, что российский сенатор предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации РФ.
"Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства россиян и их рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться, и ничего не делать", - подчеркнул он.
Нардеп добавил, что согласно дуэльному кодексу, у российского сенатора Морозова нет чести.
"Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБ-ешника из Рязани", - подытожил Береза.
Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской пропагандисткой Скабеевой.
В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко, закрыв Скабеевой доступ к первому вице-спикеру Рады.
25 января российский сенатор Морозов, который представился полковником КГБ в отставке, вызвал Березу на дуэль, предложив выбрать любое время, место и оружие.
Украинский нардеп принял вызов сенатора, выбрав танк Т-72УА и назначив сенатору встречу на 1 февраля возле центрального входа Верховной Рады в Киеве.
27 января Морозов подтвердил свой вызов на дуэль, но затем удалил свой пост об этом.
хвастает своей непобедимостью лишь вдалеке от опасности...
Очень подходит для этого рязанского недоразумения
как впрочем и для всего ватного стада...
...кожаного
14. Сенатор Совета Федераций рф (это один из тех ребят, которые законы типа принимают), арестованный вчера за убийства, попросил переводчика, так как он плохо понимает русский язык! Ещё раз - СЕНАТОР ПОПРОСИЛ ПЕРЕВОДЧИКА, ПОТОМУ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА! И это у них ещё даже не дно! https://ru.krymr.com/a/chlena-sovfeda-rossii-podozrevayut-v-dvuh-ubiystvah/29742459.html
С горошком синим я надел.
Купил три астры, в четыре ровно я прилетел.
-Я ходил! -И я ходила!
-Я вас ждал! -И я ждала!
-Я был зол! -И я сердилась!
-Я ушел! -И я ушла!
Мы были оба.
-Я у аптеки!
-А я в кино искала вас!
-Так, значит, завтра
На том же месте, в тот же час!
а если серьёзно, то до этого всё было красиво, но надо вовремя остановится что бы тоже не выглядеть дурнем.
- Через барьер?
- Через год!
Тогда уже где-то в Латинской Америке, например - вот у них там своя атмосфера, и во многих странах властям как-то вообще похер.