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 Политика Украины, Общество
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Все про:дуэль (6) Россия (71869) Береза Борислав (146)

 "Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР

Российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, вызвавший на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу, не пришел на место поединка.

Об этом сообщил в Facebook сам нардеп, передает Цензор.НЕТ.

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"1 февраля 2019 года. 12:00. Я под Верховной Радой, а где же рязанское недоразумение? Видимо Морозов отморозился", - отметил нардеп.

Береза напомнил, что российский сенатор предлагал ему выбрать любое место и оружие, однако после принятого вызова начал говорить, что его не пустят украинские пограничники и он должен вначале спросить разрешения на поездку в Совете Федерации РФ.

"Понятно, что Совет Федерации его никуда не отпустит. Ну кто же пустит идиота в Украину, которого потом придется транспортировать, чтобы хоронить там. В чем вообще причина бахвальства россиян и их рязанских сенаторов? В том, что они привыкли пиариться, и ничего не делать", - подчеркнул он.

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Нардеп добавил, что согласно дуэльному кодексу, у российского сенатора Морозова нет чести.

"Трусливое рязанское недоразумение, являющееся гэбистом, почему-то не приехало. Оно, конечно, будет придумывать любые отмазки, но согласно дуэльному кодексу, по которому он вызвал меня на дуэль, он человек без чести и как истинный офицер он должен теперь застрелиться. Я жду от него хотя бы такого проявления благородства. Хотя, какое может быть благородство у КГБ-ешника из Рязани", - подытожил Береза.

Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской пропагандисткой Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. Скабеева перебивала ее и получала замечания от других журналистов. Один из них толкнул россиянку, после чего Береза встал между ней и Геращенко, закрыв Скабеевой доступ к первому вице-спикеру Рады.

25 января российский сенатор Морозов, который представился полковником КГБ в отставке, вызвал Березу на дуэль, предложив выбрать любое время, место и оружие.

Украинский нардеп принял вызов сенатора, выбрав танк Т-72УА и назначив сенатору встречу на 1 февраля возле центрального входа Верховной Рады в Киеве.

27 января Морозов подтвердил свой вызов на дуэль, но затем удалил свой пост об этом.

Источник: https://censor.net.ua/n3109433
 
   
 Топ комментарии
 
Сравните: зеля-термос со своими извинениями и Береза со своим юмором. Что-то нам подсовывают с этим зелей, но многие из чувства мести за свое убожество согласны утопить страну в фекалиях 95 квартала.
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Замороженное кацапское гавно забздело ))) А как сердце рвал сенатор сранный "Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР - Цензор.НЕТ 8311
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Береза, меньше понтов, а лучше отменяйте безвиз с кацапами.
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У мокшей есть такой фольклорный персонаж Аника-воин, который
хвастает своей непобедимостью лишь вдалеке от опасности...
Очень подходит для этого рязанского недоразумения
как впрочем и для всего ватного стада...
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Замороженное кацапское гавно забздело ))) А как сердце рвал сенатор сранный "Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР - Цензор.НЕТ 8311
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А когда дуэль, хоть подеду глянуть или кацапер как всегда наговорил и зассал?
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Сенатор продолжает тренировочньіе стрельбьі из «Удава»...
...кожаного

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Дык зарядов то у него уже поубавилось.Его года , его беда...
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Сравните: зеля-термос со своими извинениями и Береза со своим юмором. Что-то нам подсовывают с этим зелей, но многие из чувства мести за свое убожество согласны утопить страну в фекалиях 95 квартала.
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Еще одно убогое гавно выплыло.Лахте привет ботяра нулевая.
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В царской армии считалось ниже чести вызывать на дуэль и принимать вызов от "офицеров" Охранного отделения. И в Офицерское собрание их тоже не пускали.
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Ocь i розумiйте: хто повинен (без сором"язливостi) бути нашим Президентом...
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просто сцат. когда страшно. И в сортир идти СЦАТ!
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Полковники на расеи весьма свирепы и злобны. Правильно ,что совет ********* не пустил...скока могло крови пролиться? Нехай эти из ********* держат его покрепче!
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Да ладно, Борислав, ты тоже обещал приехать на танке))).
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С утра побрился и галстук новый
С горошком синим я надел.
Купил три астры, в четыре ровно я прилетел.
-Я ходил! -И я ходила!
-Я вас ждал! -И я ждала!
-Я был зол! -И я сердилась!
-Я ушел! -И я ушла!
Мы были оба.
-Я у аптеки!
-А я в кино искала вас!
-Так, значит, завтра
На том же месте, в тот же час! "Боягузливе рязанське непорозуміння відморозилось": нардеп Береза ​​не виявив російського сенатора Морозова на місці дуелі під ВР - Цензор.НЕТ 5571

а если серьёзно, то до этого всё было красиво, но надо вовремя остановится что бы тоже не выглядеть дурнем.
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Це той сміливий еврейчик який втік з Ізраіля,щоб в армію не потрапити,сміливий став в Україні)))
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єврей = релегійна ознака... а Береза в сінагогу не ходить і не є релегійним юдеєм.. "Боягузливе рязанське непорозуміння відморозилось": нардеп Береза ​​не виявив російського сенатора Морозова на місці дуелі під ВР - Цензор.НЕТ 4155
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А прізвище для чого змінив?щоб гоїв легше дурити.ці басні розповідайте дурням)))
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А ти це той сміливий кремлебот, який сміливо сере на українських сайтах за 11.80к.
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- Я требую сатисфакции! Всё дуэль, стреляемся!
- Через барьер?
- Через год!
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ну с ним хоть можно быть уверенными, что прощения у пуйла просить не будет, а это среди наших кандидатиков совсем редкость и на вес золота...
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Яка честь у чекіста?... Чекіст (кдбіст) честі не має, і реагувати на будь-які слова чекіста треба тільки одним засобом - МОВЧКИ кулю межиочі. Бо чекіст - не людина, не тварина, навіть не риба, це потойбічна істота, яка є безумовним ЗЛОМ...
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Воно просто обісралось! Тай яка честь в НКВСта?
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Можно было бы выбрать нейтральную территорию, но Береза выбрал у Верховной Рады, где куча полицейских, которые только за ношение огнестрельного оружие садят по статье! есть хорошие места для встречи в Швейцарии, Молдове, Чехии и много других мест...Береза это хорошо знает, но живым депутатом оставаться лучше!
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Ага, а в Швейцарии, Молдове или Чехии ниразу не посодют за дуэль )))
Тогда уже где-то в Латинской Америке, например - вот у них там своя атмосфера, и во многих странах властям как-то вообще похер.
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На границе, каждый на своей стороне, и дуэльте через нейтралку...
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Они оба знали что дуэль в Украине нереальна.Но если брать чисто в медийном поле то Берёза рязанскую мокшу перетроллил.
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А если б кацап назначил Березе дуэль в Мацкве на Красной площади ? Береза приехал бы ? Береза герой ,,Приезжай в Украину с пистолетом и приходи к 12-00 под Верховную Раду,, Рука-лицо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Трусливое рязанское недоразумение отморозилось": нардеп Береза не обнаружил российского сенатора Морозова на месте дуэли под ВР
 
 
 
 
 
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