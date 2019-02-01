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 Политика Украины
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 Садовый рассказал, как на таможне дрова превращаются в кругляк

Официально в 2017 году Украина экспортировала 2 миллиона тонн дров. Однако, по статистике таможни иностранных государств, к ним из Украины въехало всего 443 килограмма дров и более 610 тысяч тонн булыжника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Телеканал 24".

Также читайте: Из Украины вывозятся миллионы тонн древесины под видом дров "длиной в 2 метра" для изготовления мебели в ЕС

Кандидат в президенты Андрей Садовый отмечает, что большинство таких сделок проводят государственные предприятия - лесхозы, которые и экспортируют "дрова" из Украины.

"На самом деле все понимают, что никакие дрова никто за границу не вывозит. В Польшу, Румынию, Турцию идет лес-кругляк. Сырье, из которого там производят мебель. А потом большое количество той мебели возвращается в Украину. Более того, большинство из этой мебели производят украинские работники, которые едут туда на работу, потому что в Украине производства нет", – сказал Садовый в своем видеоблоге на Youtube.

Поэтому, политик называет мораторий на вывоз леса-кругляка "филькиной грамотой".

Со своей стороны Садовый предлагает бороться с вывозом леса-кругляка действенными антикоррупционными органами, полной цифровизацией таможни и учета лесных насаждений, а также предлагает государственные программы для увеличения лесных насаждений и поддержки отечественного производства, в частности в области обработки древесины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ пресекла нелегальную продажу древесины и учетных чипов чиновниками лесхоза на Одесчине. ФОТО

"Должна быть политическая воля поддержать украинского производителя. Только в деревообработке мы можем создать здесь, в Украине, до 50 тысяч рабочих мест. Так люди могут иметь работу и не выезжать за границу. Все имеем – сырье, мудрых людей, желание. Только имеем "жуликов", которые выдавливают из людей последние соки. Они должны уйти", – рассказал Андрей Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3109431
 
   
 Топ комментарии
 
Сладкий отсекатель гражданских и тут свой пятак приложил.

Комитет Верховной Рады поддержал правки президента Украины Петра Порошенко к ветированному им закону, ужесточающему ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса.
Поправки Порошенко предусматривают отмену запрета на экспорт дров, которую депутаты добавили при прохождении законопроектом второго чтения.
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Садовий, якщо би хотів стати Президентом, то мав би почати це казати за 2 роки до виборів, а не за 2 місяці.
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Садовой правильно рассказал,но сколько можно говорить?Почему нет заявления в суд?А насчет мусора, то почему до сих пор возле каждого украинского города нет мусороперерабатывающего завода? Потому что криминальному олигархату у власти не выгодно мусор за деньги сдавать на эти заводы. Легче выкинуть на свалку. Всю Украину уже захаращили,твари.
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Садовой правильно рассказал,но сколько можно говорить?Почему нет заявления в суд?А насчет мусора, то почему до сих пор возле каждого украинского города нет мусороперерабатывающего завода? Потому что криминальному олигархату у власти не выгодно мусор за деньги сдавать на эти заводы. Легче выкинуть на свалку. Всю Украину уже захаращили,твари.
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Он кто мэр или пустое место? Почему проблема не начала еще решаться до ее большего масштабирования? А как только страна узнала, а во Львове некуда мусор вывозить и этот индюк ничего не предпринял. Ему еще хотят государство доверить, ему ничего нельзя доверять.
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Ви діду прочитайте що написали.
Як можливо йти поперек вказівки верховного командуючого, та помічників ?
Як ви зможете за свій рахунок побудувати те , що не будують на рівні Країни багато років !
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Да ну? У мэра полномочий уйма, он и только он может привлекать инвестиции в город, а не президент страны. Думайте, что написали. Мэр подвластен законам страны и выборців, хто його вибрав.
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Я уверена, что и сейчас ничего не решили с мусоропереработкой и не только во Львове. Пока олигархат будет хозяйничать порядка не будет.
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Тут появляются личности, то Зеленскоко защищают, то Садового. Что он вам платит?
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Ты про пороха? это его рук креатив. Мусора нет, а методичка осталась.
Новую работу можешь себе не искать, на зоне научат валенки шить со стецьком.
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а булыжники под видом песка вывозят или старых тортов Рошен?
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Садовий, якщо би хотів стати Президентом, то мав би почати це казати за 2 роки до виборів, а не за 2 місяці.
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Сладкий отсекатель гражданских и тут свой пятак приложил.

Комитет Верховной Рады поддержал правки президента Украины Петра Порошенко к ветированному им закону, ужесточающему ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса.
Поправки Порошенко предусматривают отмену запрета на экспорт дров, которую депутаты добавили при прохождении законопроектом второго чтения.
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"Должна быть политическая воля поддержать украинского производителя."

Вот, как-то в цивилизованных странах хватает закона, а здесь вместо него на чью-то волю уповаем.
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Забыл расшифровать, что "жулики, выдавливающие последние соки" - это и есть государственные институты. Против государства прёшь?!
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Не надо путать государственные институты с жуликами, которые их оккупировали.
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ОК. Буду смотреть на вывеску, а в суть не вникать Садовый рассказал, как на таможне дрова превращаются в кругляк - Цензор.НЕТ 4114
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Как раз наоборот - стоит смотреть в суть, а не на вывеску.
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как это Садовый собирается бороться с вывозом леса, если это узаконено и требование ес?
без кредитов хочет оставить страну - так пусть прямо так и скажет. популист
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Узаконено - вывоз кругляка под видом дров?? Серьезно??
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зачем вывозить под видом дров, если можно cпокойно вывозить кругляк? видимо уже все подряд через границу везут, а в декларациях пишут что хотят.
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Нельзя спокойно вывозить кругляк. В этом суть.

"а в декларациях пишут что хотят"

И по-вашему это нормально и допустимо?
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на кордоні ввести мито по 75 євро за куб і помножити на вік))) з євробляхами ж проконало
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а за 5 лет в Раде партия Садового что сделала?
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Как сказал советник П Карл Лох коррупция - основа нашей государственности атопутин нападет. Как жеж П еще будет мажоритарку захватывать и лицензии у свалок отбирать если в замен не даст местным коррупцию на лесе разводить. Те же вещи что и Саакашвили говорил - П находил лояльных трухановых, кернесов т меняет лояльность на защиту и потоки.
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Газ по мировым ценам и "дрова" за границу... Требования ЕС? А национальные интересы кто защищать будет?
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нормальный чудик мудик! ненужно останавливаться, пусть расскажет как насильник вводит свой член жертве, или как рвутся уши когда вырывают серьги с мясом. дядя вхож во все высшие кабинеты, имеет 4 собственных телеканала, трется на фуршетах и приемах у послов западных стран, и на 19 год его осенило!
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В последнее время чего то очень много стало Садового))
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Всех много стало и только к выборам! Ступить некуда, чтоб не замараться.
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А сАДовой походу помогает строить деревообрабатывающие комбинаты на Львовщине, создает рабочие места в Украине и экспортирует продукцию в ЕС, зарабатывает валюту. Много построил?
Все украинские "политики" - только гундят, а если уж работают - то на свой карман.
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Блін, а нахрена їх будувати, якщо їх набудованих купа без роботи стоїть?! При нинішніх податках, тарифах на енергоносії і рівні зарплат на цих нема кому працювати - всі по европах на заробітках батракують.
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Садовий розповів, як на митниці дрова перетворюються на кругляк - Цензор.НЕТ 3234садовый дурачка включил?дурачков и так с избытком уже! Садовий розповів, як на митниці дрова перетворюються на кругляк - Цензор.НЕТ 3234
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Я, очевидно, страшно образив порохоботів, бо аж комент видалили. От цікаво, чим ж так, за що ж вони так образились? За то, що вони гімна в рот набирають, коли з опонентами розмову ведуть, чи щоб вентилятор вмикати при цьому не забували?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый рассказал, как на таможне дрова превращаются в кругляк
 
 
 
 
 
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