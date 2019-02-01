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Все про:увольнение (1496) Аласания (69) НОТУ (48)

 Предлагаю отменить результаты голосования об увольнении Аласании как содержащие нарушения, - член Набсовета НОТУ Глибовицкий

Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий предлагает отменить результаты скандального голосования за отстранение Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, такой выход из сложившейся ситуации, отвечает как закону, так и украинской практике управления.

"Отменить результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией как такие, которые содержат процедурные нарушения и не оформлены в соответствии с требованиями закона об Общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяют установить точный результат голосования", - отмечает Глибовицкий.

По его словам, сомнения вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки, а также результат голосования.

"При 3 голосах "против", по крайней мере, по разным свидетельствам от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали "против". Это может ставить вопрос о доверии к процессу организации голосования, качества и подготовленности счетной комиссии и т.д.", - отмечает эксперт.

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"Но, если предположить, что кто-то из членов наблюдательного совета проголосовал за отставку, но говорит неправду, публично утверждая, что был/а против – возникает вопрос о добросовестности членов наблюдательного совета или наличии давления на них. Есть и другие процедурные проблемы, которые я ожидаю увидеть в судебных исках относительно вчерашнего голосования", - отмечает Глибовицкий.

По его словам, совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования.

Член совета предлагает созвать новое заседание наблюдательного совета, куда внести в повестку дня вопрос об ответственности председателя правления ПАО НСТУ.

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Глибовицкий призывает провести открытое заседание с рассмотрением вопроса в соответствии с требованиями закона.

"В противном случае я не вижу как этот состав наблюдательного совета может дальше быть гарантом доверия к независимости общественного вещания и должен уйти в отставку в полном составе. Для этого тоже есть правовые основания. Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НСТУ", - резюмирует эксперт.

Как сообщал Цензор.НЕТ31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Предлагаю отменить результаты голосования об увольнении Аласании как содержащие нарушения, - член Набсовета НОТУ Глибовицкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109427
 
   
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шо такое не заплатили или мало? Предлагаю отменить результаты голосования об увольнении Аласании как содержащие нарушения, - член Набсовета НОТУ Глибовицкий - Цензор.НЕТ 1124
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Тобто коли ЦЯ Ж несумлінна-злочинна рада НСТУ затверджувала Аласанію,питань ні в кого не було ? І наскільки розумію,на членів ради почали тиснути якісь авторітєти.
Що не так з цими людьми ? В 14 році того Аласанію ніхто не знав,тепер,виявляється,без нього каналу -кердик,каналу,якому плювати на аудиторію,бо їхня зарплата взагалі не залежить від прибутку і кількості глядачів.
Пропоную скасувати результати голосування про звільнення Аласанії як такі, що містять порушення, - член Наглядової ради НГТУ Глібовицький - Цензор.НЕТ 2799
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Лишилось два місяці до виборів.Петрові Мальдівського не хватає медіаресурсів і позитиву про себе на першому національному,тому і прибрав Аласанію.
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Решение принималось не на совете , а на Банковой и в соответствии с законом телефонного права.
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зачем нам аслания , своих кровососов мало че ли , от того че какой то зураб слетел нам хуже не будет , или он спец опупенный
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Справді, навіщо нам українофоб Аласанія, який напередодні останніх виборів брав інтерв'ю в україномовних кандидатів російською мовою, щоб підтримати двомовну шизофренію, якої дотримується його канал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредлагаю отменить результаты голосования об увольнении Аласании как содержащие нарушения, - член Набсовета НОТУ Глибовицкий
 
 
 
 
 
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