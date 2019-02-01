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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:МИД (4876) политзаключенные (1102) Климкин (2050) Гриб_Павел (143)

 Политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти. РФ игнорирует все призывы предоставить ему надлежащую медпомощь, - Климкин

РФ отказывается оказать политзаключенному Павлу Грибу надлежащую медицинскую помощь, несмотря на то, что он находится на грани жизни смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал РФ предоставить медпомощь политзаключенному украинцу Грибу

Политзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти. РФ игнорирует все призывы предоставить ему надлежащую медпомощь, - Климкин 01

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3109426
 
 
 Топ комментарии
 
Ваня, а как родители могли отпустить инвалида детства (!!!), которому, судя по диагнозу, и от дома далеко отлучаться нежелательно, в другую страну (!!!) да ещё в какую (!!!)???
Да, жаль пацана, бесспорно.... Но когда читаю о нем новости, каждый раз задаюсь вопросом- КАК??? и ЗАЧЕМ??? Політв'язень Гриб зараз на межі життя і смерті. РФ ігнорує всі заклики надати йому належну медичну допомогу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9660
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Що сталося, те сталося і від того, що ми будемо зараз обзивати пацана дурнем нічого не зміниться.
Але навіщо уподібнюватися до капаців, які не мають милосердя? Ніякий закон не дозволяє не надавати медичну допомогу людині, що перебуває в СІЗО. Навіть кацапський закон не дозволяє.
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Когда Украинские СМИ по нескольку раз в день транслировали новости про Сенцова, я спросила на Цензоре - а почему при таком количестве политзаключенных украинцев в рашке столько внимания только к нему? Мне некоторые комментаторы с жаром ответили, мол, он режиссер, публичное лицо, через него можно и по поводу других говорить об освобождении. Были точно такие же новости и заявления, как у него проходит голодовка, сколько он потерял в весе, как он на грани смерти... А потом прекратил он голодовку - и СМИ про него забыли. Зато теперь раскручивают следующего персонажа... Мерзко как-то
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Этот первонаж должен был включить мозги, когда ехал на свидание в Белоруссию. Пусть меня родители, конечно, извиняют, но глупость лечить трудно и даже невозможно.
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Майте совість і елементарну людську мораль. Який розум в 18 річного пацана. Так, розвела його фсб в найкращих традиціях сталінізму.
Але хлопець інвалід з дитинства , як можна не лікувати людину, хто б він не був для кацапських виродків?
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Глохни ваня... Другие пацаны в 18 защищают Украину на передке и гибнут там. ,Наверное тоже без ума...
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Сам глохни, фігню пишеш. Який з 18-ти річного інваліда з дитинства вояка?
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Видимо, чел имел в виду то, что в 18 лет человек способен на осознанные поступки. Понятно, что с таким диагнозом в армии ему делать нечего. Хотя я считаю, что и здоровым зеленым пацанам рано на фронт/на передовую.
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Бастіан, Єршова познайомилась з Павлом на форумі прихильників мультфільму " My little pony". Як Ви вважаєте, вправний з нього вояка був би? Та й маючі такі проблеми зі здоров'я... скажу одне, в таких випадках мені шкода батьків.
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Я не про его нвалидность а про дурь ванятки. Как пример привел других 18-летних. Если не боец, то в 18 хоть что то соображать можно, кроме как детские мультики разглядывать?
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Ваня, а как родители могли отпустить инвалида детства (!!!), которому, судя по диагнозу, и от дома далеко отлучаться нежелательно, в другую страну (!!!) да ещё в какую (!!!)???
Да, жаль пацана, бесспорно.... Но когда читаю о нем новости, каждый раз задаюсь вопросом- КАК??? и ЗАЧЕМ??? Політв'язень Гриб зараз на межі життя і смерті. РФ ігнорує всі заклики надати йому належну медичну допомогу, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9660
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Що сталося, те сталося і від того, що ми будемо зараз обзивати пацана дурнем нічого не зміниться.
Але навіщо уподібнюватися до капаців, які не мають милосердя? Ніякий закон не дозволяє не надавати медичну допомогу людині, що перебуває в СІЗО. Навіть кацапський закон не дозволяє.
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Помочь дело святое, а вот называть таких инфантилов политическими заключенными омерзительно
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В московії не знають, що таке гуманність та людяність.
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Висновок. Хочеш бути здоровим і живим? Не їзди туди, де панують московські орки. Білорусь - сателіт московської імперії, і там московська ФСБ має всі можливості...
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Рупор шоколадної мерзоти Клімкінд вкотре демонструє прояви вродженого фімозу головного мозку, згадуючи слова рф, гуманність і людяність в одному реченні.
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Еволюція це коли з просто "дурня" ти перетворюєшся на "політувязненого"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитзаключенный Гриб находится на грани жизни и смерти. РФ игнорирует все призывы предоставить ему надлежащую медпомощь, - Климкин
 
 
 
 
 
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