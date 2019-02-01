 Заказчик нападения на офицера уголовного розыска в Харькове установлен. Сейчас он находится за границей, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним", - сказал Аброськин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин

Напомним, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

Как сообщил начальник ГУ Национальной в Харьковской области Олег Бех, нападавшие скрылись на темно-синем автомобиле Daewoo Lanos в неизвестном направлении. Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям уже известно имя заказчика этого нападения.

Поозже Аброськин сообщил, что основные версии нападения на А.Логвиненко связаны с его профессиональной деятельностью (расследованием убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") и документированием организованной преступной группы, действующей в Харьковской области).