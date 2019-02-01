 Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Аласании в Facebook.
"Не решение, но часть проекта такого решения набсовета, на котором набсовет основывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал он.
Среди причин увольнения упоминаются недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства. Кроме того, одной из причин называется "отстранение от власти, вплоть до полной деполитизации новостей".
так как к Савиком Шустером...
"гражданских отсекатель".....
Вот взять новости про рост тарифов. Ну где позитив? А он есть!
"Тысячи простых трудящихся, причастных к обеспечению Киева водой, радостно встретили новость о признании их недооценённый услуг. В НКРУ восстановили историческую справедливость и доначислил незаслуженно забытых 11% стоимости работы людей!"
Как то так нужно было
А ведь как было печально и убого:
"Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" с 1 февраля на 11,4% - до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 кубометр."
Петя и его молодая местами команда заботятся о профессиональных кадрах в СМИ.
ходят слухи, что Аласания просто получил взятку от Новинского.. доказать это конечно невозможно, но факт остается фактом..
Феерично😷
Порошенко во всей красе
Источник: https://censor.net.ua/n3109421
Правильная претензия. Крестный ход гуняевско-гэбэшной церкви Аласания показывал очень оперативно.
А ходу украинской церкви соизволил показать на ГОСУДАРСТВЕННОМ канале только после массового возмущения украинцев.
Сделать новости только на 5 канале - самом честном.
а ще й всякі програми типу "схем"...
та тільки за відсутність кожносекундної похвали 114 рішучих реформ - його вже розстріляти треба.
словами класика "атсекіте асланію"(с)