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Все про:увольнение (1496) Аласания (69) НОТУ (48)

 Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО

Отстраненный председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания опубликовал часть текста проекта решения, на котором наблюдательный совет НОТУ основывает отстранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Аласании в Facebook.

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"Не решение, но часть проекта такого решения набсовета, на котором набсовет основывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал он.

Среди причин увольнения упоминаются недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года, Генассамблеи ООН с участием президента Порошенко, а также Харьковского инвестиционного форума при участии главы государства. Кроме того, одной из причин называется "отстранение от власти, вплоть до полной деполитизации новостей".

Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению 01

Деполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109421
 
 
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петруалексеичу нужно выхолостить новости ...
так как к Савиком Шустером...
"гражданских отсекатель".....
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оно и понятно - его помойка под названием "5 канал" далеко в перде...
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З Першого хочуть зробити рупор соєвої пропаганди.
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Да аслания у нас все кто не восхваляет солнцеликого барыгу,кто не видит его "успехов",ахенты хремля и зрадники соевых идеалов.Розовая мечта пети ,чтоб по всем каналам шел 5 канал и прямой,а в инете работали сайты с "досягненнями")))))В идеале вообще инет отключить))))
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Просто не умеет триумфально подавать отстойные новости.
Вот взять новости про рост тарифов. Ну где позитив? А он есть!
"Тысячи простых трудящихся, причастных к обеспечению Киева водой, радостно встретили новость о признании их недооценённый услуг. В НКРУ восстановили историческую справедливость и доначислил незаслуженно забытых 11% стоимости работы людей!"
Как то так нужно было

А ведь как было печально и убого:
"Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" с 1 февраля на 11,4% - до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 кубометр."
Петя и его молодая местами команда заботятся о профессиональных кадрах в СМИ.
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что характерно, Аласания показывал крестный ход УПЦ МП, но отказался показывать крестный ход УПЦ КП.. почему?!
ходят слухи, что Аласания просто получил взятку от Новинского.. доказать это конечно невозможно, но факт остается фактом..
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....доказать это конечно невозможно, но факт остается фактом...
Феерично😷
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https://youtu.be/OHpZ4Uygr4I- Пеця во всей красе..:)
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Не ленитесь правильно вставлять ссылки, тогда их действительно будут открывать! Делаю это за вас ибо ссыль действительно годная.
Порошенко во всей красе
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на кацяпькому ізику з матючком, а шо так можна?! Деполітизація новин і недостатнє, запізніле висвітлення важливих подій: Аласанія показав фрагмент проекту рішення щодо його звільнення - Цензор.НЕТ 3616
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"Среди причин увольнения упоминаются недостаточное и запоздалое освещение Крестного хода за единую поместную церковь в июле прошлого года."
Источник: https://censor.net.ua/n3109421

Правильная претензия. Крестный ход гуняевско-гэбэшной церкви Аласания показывал очень оперативно.
А ходу украинской церкви соизволил показать на ГОСУДАРСТВЕННОМ канале только после массового возмущения украинцев.
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вот такая у нас "свобода слова"...порохнявая.
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Чем ближе апрель, тем больше граданских будут отсекать от эфира.
Сделать новости только на 5 канале - самом честном.
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іншими словами недостатня кількість "перемог" була))))
а ще й всякі програми типу "схем"...
та тільки за відсутність кожносекундної похвали 114 рішучих реформ - його вже розстріляти треба.
словами класика "атсекіте асланію"(с)
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А пункту що він загнав канал у борги чому не показав?
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" Аласанию отсечь …… К нам подтянуть особовый склад. Ідуть - я всередині особового складу" - П. Отсекатель.
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Это та самая "свобода" слова, за которую Торт готов виддать життя еще со времен Савика Шустера.
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И правильно сделали ,что уволили такое недоразумение,не рыба ,не мясо ! Это квота продажного рюкзакова
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДеполитизация новостей и скудное запоздалое освещение важных событий: Аласания показал фрагмент проекта решения по его увольнению. ФОТО
 
 
 
 
 
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