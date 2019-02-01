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Все про:Нацполиция (8822) преступность (873) Аброськин (485)

 В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин

В прошлом 2018 году в Украине было зафиксировано 463,3 тыс. преступлений, среди которых - 1508 умышленных убийств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины в Facebook, об этом сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время подведения итогов работы криминального блока по 2018 году, которые сейчас проходят в Харькове.

"В целом по сравнению с 2017 годом количество совершенных преступлений уменьшилось на 7%, а тяжких и особо тяжких - на 13%. Уже второй год подряд у нас в стране самая низкое количество совершенных умышленных убийств за все годы независимости.

Так, в 2018 году в стране было совершено 463,3 тысячи преступлений. Среди них тяжких и особо тяжких - 172 тысячи. В частности, 1508 умышленных убийств", - сообщил он.

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Одновременно Аброськин отметил, что в 2017 году полицейские расследовали 495 800 преступлений.

"Среди них 197 700 были тяжкими и особо тяжкими. При этом возрастает эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений", - добавил он.

В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109420
 
 
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а ещё штук 20 не заметили или нещарегистрировали В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4218
поотброськину это скорее всего так!!! В прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9782
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или на суицид списали
добавить еще и по суицидам статистику... так вообще жутко становится
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А не умисних вбивств, так званими реформами, скільки десятків тисяч?!
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що він цим хотів сказати?!
що "вони працюють"

тоді цікавить інше - скільки з цих вбивст "не битовуха", скільки замовних (скільки замовників притягнуто)...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ прошлом году в Украине произошло 1,5 тыс. умышленных убийств, - Аброськин
 
 
 
 
 
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