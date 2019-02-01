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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аграрии (193) Тимошенко (24088) Батькивщина (1759)

 С аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, - Тимошенко

Новый экономический курс кандидата в президенты от "Батькивщины" Юлии Тимошенко предусматривает развитие сельского предпринимательства, новые рабочие места, доступные кредиты для аграриев и единый налог с гектара земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом Тимошенко рассказала во время встречи с трудовым коллективом СООО в с.Голубивка на Сумщине.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику в экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией.

"Если мы поставим стратегию - создание всех условий для переработки агропродукции, торговли готовой продукцией, мы с 18 млрд евро (которые мы сейчас получаем от экспорта аграрного сырья) можем получить 180 млрд евро. Это вдвое больше, чем сегодняшний ВВП. Только с аграрного комплекса", - отметила она.

Но для этого нужно создать все необходимые условия, отметила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы введем страховую медицину по европейской модели, - Тимошенко

По ее словам, новый экономический курс делает ставку на крестьянские, фермерские хозяйства, на малые и средние сельскохозяйственные предприятия и предусматривает коренное изменение налоговой политики и переход к единому фиксированному налогу с гектара земли.

Не менее важным является долгосрочное кредитование под небольшие проценты и страхование рисков вместо залога земли, убеждена Тимошенко: "Мы сделаем все, чтобы наша агросистема имела возможность работать для себя, и уже потом - для всей Украины".

Она напомнила, что в Украине 42 млн гектаров сельскохозяйственной земли и только 20 тыс. фермерских хозяйств, но и они страдают от тяжелых налогов и рейдерства. В то же время в соседней Польше действует 2,5 млн таких хозяйств.

Тимошенко отметила, что огромные пласты украинской земли прибрали к своим рукам десяток крупных корпораций. По ее словам, только семья президента располагает землями до миллиона га. Именно поэтому и государственная политика, как подчеркивает лидер "Батькивщины", направлена ​​на защиту аграрной олигархии, а не селян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109418
 
   
 Топ комментарии
 
Напоминает речь О. Бендера в Новых Васюках. С аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9436
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Так а в чому проблема зараз розробити та подати на розгляд ці законопроекти? Чи у нас президент цим займається? Я бачу, як Юлія Володимирівна ходить на засідання ВР (точніше - не ходить). Що зміниться, якщо її обрати?
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Сейчас главная задача для тех, кто порядком финансово вложился в предвыборную компанию, чтобы в очередной раз "осчастливить" свой народ - отбить бабло с процентами, закрепить свой бизнес, обезопасить себя. Готовимся к великой распродаже земли, ибо заводы и пароходы уже в руках олигархов.
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ми можему отримати стопіцотмільонівтисяч...)))
не, ну до сліз про 180 лярдів)))))
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Переробна промисловість Європи добровільно збанкрутує
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Юля згідно останніх опитувани ділить 3 і 4 місце. Юляботи, головне без паніки. Згуртуйтесь, зосередьтесь, вживайте припсовану їжу з великою кількістю клітковини і ваша продуктивність на ЦН різко зросте. І, головне, клич - "Дайош 1-є место багіне!"
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набежало порохоботов
на ЮВТ высеры строчить
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Чого Україна стільки не мала, коли Жуля була прем'єром? Тодіж все було в її руках і це були її обов'язки, щоб сбільшувати експорт країни. Це звичайний популізм її.
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оце так так! - подумал народ и побежал в магазин за свечками и солью
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Чому не реально? Самі плодючі в

Україні землі в Европі, одна з самих великих країн по території..
Нас просто обкрадають олігархи, злодюги
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Странно выходит, во всем мире агро это дотационная отрасль, а тут хотят зарабатывать на этом.
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Сейчас со всех сторон проходит мозговой штурм, такие цифры рисуются - "мама не горюй", а потом (после выборов), мы эти цифры видим не в своих кошельках, а в декларациях чиновников и состояниях олигархов. Интересно то, что аграрный бизнес ни в одной развитой стране не является основным, он чаще всего дотационный.
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о как жаба давит
она в президенты идет
а ты тут высеры строчишь
за 11.50

какое убожество
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-С аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, а если проголосуете за меня будем получать 1.8...
-минуточку...
-это парахабот! выведите его из зала!!!!
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хоч телебачення не включай ..на який канал не переключи кругом проти Тимошенко ..і хвилини немає шоб людину не хаяли ...потужно влада працює...довели людей до бідності а виновата Тимошенко...гидко ...
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И где вону так хают? Или вы думаете, что только у вас телевизор)))
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Пидсвынкы возбвждены до самых до окраин. " Талько наша свыня нас спасёт".
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"Лидер "Батькивщины" убеждена, что предложенный ею НЭК превратит отсталую сырьевую экономику в экономику правильного инновационного технического развития с полной модернизацией."
И особенно этому поможет запрет на продажу земли!
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тюля вбухала столько денег в рекламу, в ожидания возле сортиров, в встречи с отбросами на сомнительных форумах, в подкупы людей для картинки... про пластику молчу, т к уверенна, что редкая тетка в ее возрасте не сооблазнилась бы) Но выглядит тюля все одно жалко, как и любая пожилая женщина бегающая, как психическая, за своим "последним шансом")))
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Пока не будет настоящего рынка земли, будем сидеть в "выгребной яме", как и другие пять стран, не имеющих рынка земли - Куба, КНДР, Венесуэла, Таджикистан и Конго.
Достойная компания. И Юля держит страну в этой компании.
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І, що цікаво, багато західних економістів вважають що Україна може легко мати ввп в 10-15 разів більше
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Что она несёт?! Томос, Мова, Свой путь, Второй срок!!!111
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почему не 18 триллионов?!
И это говорит человек который костьми лег чтоб только не прекратить "африканский" мораторий на продажу земли .
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а ещё могли бы и огурцы на марсе выращивать .. могли бы , да не охота ..
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Юля, пообещай городским жителям земельный пай, как у сельских жителей, это верняк.
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за январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд грн на дотации для аграрных предприятий. Наибольшую долю всех дотаций на общую сумму 809 млн грн получила группа компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.
Сам Косюк считает, что справедливо получил от государства 809 миллионов. На постройку своей яхты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС аграрного комплекса мы получаем 18 млрд евро, а можем иметь 180 млрд, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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