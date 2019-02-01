 ВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Украины", сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению. Нами постоянно проводятся учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил", - сказал он.

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Также Наев подчеркнул, что противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил.

"Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", - резюмировал командующий ОС.