EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  838  26
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7562) Донбасс (17864) Наев (84) операция Объединенных сил (910)

 ВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев

ВСУ способны дать отпор агрессору, и каждый обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Украины", сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению. Нами постоянно проводятся учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит наступление: в три раза усилена разведка, увеличено количество войск и авиации, - Наев

Также Наев подчеркнул, что противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил.

"Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", - резюмировал командующий ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3109417
 
   
 Топ комментарии
 
Все чітко та лаконічно зазначено в інтерв'ю!
 показать весь комментарий
 
Спасибо,Наев!Ордынцам это единственно понятный язык
 показать весь комментарий
 
Шкварят вату последнее время не плохо.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
очень много выступает в последнее время...
и откуда только оно (время) берётся?...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну очень много ...
каждуй день заявления...
а вот муженко молчун...
 показать весь комментарий
 
Спасибо,Наев!Ордынцам это единственно понятный язык
 показать весь комментарий
 
 
Все чітко та лаконічно зазначено в інтерв'ю!
 показать весь комментарий
 
 
как-то мало коментариев на новость...совпадение? ЗСУ здатні дати відсіч агресору. Жоден обстріл терористів на Донбасі не залишається без відповіді з боку ОС, - Наєв - Цензор.НЕТ 18
 показать весь комментарий
 
В Ольгино пересменка, получение новых методичек и т.д.....минут через 10-15 подтянуться....со слезами и нытьем.. ЗСУ здатні дати відсіч агресору. Жоден обстріл терористів на Донбасі не залишається без відповіді з боку ОС, - Наєв - Цензор.НЕТ 5442
 показать весь комментарий
 
 
Да, соглас. Есть стильные моменты. Наблюдается рост согласованности действий.
 показать весь комментарий
 
Благодаря настойчивой ежедневной работе командующего, направленной на подготовку к ведению боевых действий и выполнению других важных задач, каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Чому тільки перед виборами можна застосовувати обстріли позицій московських орків у відповідь? Чому рік тому це було заборонено, і зараз в трибуналах купа впроваджень з звинуваченнями в цьому українських військових? ......
 показать весь комментарий
 
Я не розумію вас. Неодноразово читала, що адекватна відповідь не заборонена.
 показать весь комментарий
 
 
Ніч така місячна зоряна ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за "парєбрік", бай-бай!
 показать весь комментарий
 
 
Это вам не трусливый палковник онотоле, а настоящий патриот Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Кожне слово, то правда! Українське військо вправно відповідає на провокації. Сєпарню трохи залишилось блукати по українській землі!
 показать весь комментарий
 
 
Міцні засмальцовані руки,
І м`язи тверді наче дуб,
На білій як день вишиванці,
Блищить Український тризуб.

В очах крижана недовіра,
Як глобус блищить голова,
Давно не гуляла сокира,
По вулицях міста Москва.
 показать весь комментарий
 
 
Наев уже показал и доказал, что его слова с делом не расходятся! За каждый обстрел орки реально получают в "бороду"!
 показать весь комментарий
 
 
Нет никаких сомнений в нашей победе.С нашим Командующим и нашей армией, это только вопрос времени.
 показать весь комментарий
 
 
Для кцп треба було ще й окремо на зрозумілій їм мові - матюками!
 показать весь комментарий
 
 
Порвем рашиков на подходе. Все верно говорит добавить нечего. Респект!!!
 показать весь комментарий
 
 
Агрессия не останется без ответа. Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
 
Исходя из последних событий, командующий ещё раз доказал что адекватные ответы будут даваться на все действия сепаров. Ни кто не собирается с ними церемониться... Его слова всегда подтверждены действиями и это самое главное...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев
 
 
 
 
 
 вверх