 ВСУ способны дать отпор агрессору. Ни один обстрел террористов на Донбассе не остается без ответа со стороны ОС, - Наев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Голосу Украины", сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
"Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задачи по назначению. Нами постоянно проводятся учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений различного уровня соответствует оперативным потребностям Объединенных сил", - сказал он.
Также Наев подчеркнул, что противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил.
"Конечной целью ООС является прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем", - резюмировал командующий ОС.
и откуда только оно (время) берётся?...
каждуй день заявления...
а вот муженко молчун...
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за "парєбрік", бай-бай!
І м`язи тверді наче дуб,
На білій як день вишиванці,
Блищить Український тризуб.
В очах крижана недовіра,
Як глобус блищить голова,
Давно не гуляла сокира,
По вулицях міста Москва.
смерть ворогам!!!!