EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Здоровье
  1206  18
Все про:вакцина (366) Ляшко (1482) Супрун Ульяна (384) корь (167)

 Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, где можно сделать прививки. И призвала не прибегать к "методу Ляшко": "по блату" или знакомству, а просто обратиться в ближайшую амбулаторию.

Об этом на своей страниец в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Получаю много вопросов о наличии вакцин, и где их можно найти:

▪ Во-первых, не нужно брать пример с нардепа Ляшко или искать вакцины "по блату" и через знакомства 
▪ Во-вторых, не ищите вакцины в обычных больницах.

Все вакцины по календарю профилактических прививок делают только в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную помощь. Это медицинские учреждения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицинских целях

"Напомню, что по календарю профилактических прививок имеются вакцины от 10 опасных болезней - гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита. Их закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВООЗ. Проверить остатки вакцин по регионам можно здесь. Обратите внимание - в таблице есть остатки вакцин КПК (против кори). Сейчас этот вопрос очень актуален. Если врач учреждения вам отказывает в вакцинации, необходимо обратиться к главному врачу. Если решить вопрос не удалось и при участии главного врача, обратитесь в местный департамент здравоохранения", - добавила Супрун.

"Планируется, что вакцины, закупленные за государственный счет, станут доступны в частных клиниках и кабинетах врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. - Ред.). Механизм передачи таким учреждениям вакцин за средства Госбюджета сейчас согласовывается Министерством здравоохранения Украины. Это не значит, что все, кто подписал декларации в частных клиниках и с врачами-ФОПами не могут сделать прививки по календарю. В таком случае вы можете вакцинироваться в любом коммунальном учреждении здравоохранения, например, в ближайшей амбулатории. Не ищите причин откладывать вакцинацию, потому что их нет. Получите свою защиту и будьте здоровы!" - акцентировала Супрун.

На что обратить внимание и как подготовиться к прививке - на сайте Минздрава Украины.

Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины по блату: вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун 01
Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины по блату: вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун 02
Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины по блату: вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109416
 
 
 Топ комментарии
 
у шлюшка все по блату - жисть по блату Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун - Цензор.НЕТ 103
и даже мама по блату пенсию блатную получает - и хаты у ней по ляму каждая тоже по блату Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун - Цензор.НЕТ 5895
 показать весь комментарий
 
ляшко ищет особенную вакцину , но такую ещё не изобрели .
 показать весь комментарий
 
А загалом, хто де хоче, там і робить. Хтось хоче до лікаря в приватний мед кабінет чи клініку? Будь ласка. Хтось хоче зробити дитині щеплення не Індію, а Бельгію чи Францію- їх справи.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у шлюшка все по блату - жисть по блату Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун - Цензор.НЕТ 103
и даже мама по блату пенсию блатную получает - и хаты у ней по ляму каждая тоже по блату Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун - Цензор.НЕТ 5895
 показать весь комментарий
 
 
А два выигрыша в лотерею -- не блат, что ли?
 показать весь комментарий
 
Усе, приплыла. Щаз к ней заявится сам с гендерным экскортом и ей мало не покажется Не нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун - Цензор.НЕТ 6313
 показать весь комментарий
 
 
Упрощенка. Вся жизнь в картинках. Я бы сказал в карикатурах
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Госпожа и.о., а где брать каннабис?
 показать весь комментарий
 
 
вам обоим - не болеть...
никогда,никогда вам не болеть...
особенно раком...
только на четвереньках...
 показать весь комментарий
 
ляшко ищет особенную вакцину , но такую ещё не изобрели .
 показать весь комментарий
 
 
А загалом, хто де хоче, там і робить. Хтось хоче до лікаря в приватний мед кабінет чи клініку? Будь ласка. Хтось хоче зробити дитині щеплення не Індію, а Бельгію чи Францію- їх справи.
 показать весь комментарий
 
 
от-от..в комунальних закладах "притомні" лікарі радять не "колоти дитині цю індійську херню, а при можливості поїхати й за гроші вакцинацію провести бельгійською або французькою вакциною"
 показать весь комментарий
 
Верю, конечно вакцины самые лучшие - индийские, самая коррумпированная страна закупает самые дешевые и лучшие вакцины в стране где до сих пор, простите, срут посреди улиц.
 показать весь комментарий
 
Дайте ей кто нибудь препарат, который в дурдоме назначают, чтобы она успокоилась)))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе нужно брать пример с Ляшко или искать вакцины "по блату": вы можете сделать прививки в ближайшей амбулатории, - Супрун
 
 
 
 
 
 вверх