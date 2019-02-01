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 Предприниматель с Полтавщины найден мертвым в автомобиле на трассе Александрия-Кременчуг

Патрульные полицейские обнаружили на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг в направлении города Кременчуг припаркованный автомобиль Hyundai Santafe с телом мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Полтавской области.

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Следственно-оперативная группа установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

Начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция призывает тех, кто располагает информацией об инциденте или проезжал 31 января с 19:00 до 20:30 на том участке дороги с включенным видеорегистратором, предоставить информацию и видео - телефоны для связи: (098) 739-26-30, (097) 703-39-18 или 102, почта mvd.kremenchyg@ukr.net, vk.polt@gmail.com.

Источник: https://censor.net.ua/n3109413
 
 
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смутные времена настали Гангрена …… (ц)
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Смутное время - Призрак свободы на коне,
Кровь по колено, Словно в каком-то диком сне...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредприниматель с Полтавщины найден мертвым в автомобиле на трассе Александрия-Кременчуг
 
 
 
 
 
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