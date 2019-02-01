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 Киевские новости
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Все про:Тарифы на воду (717) Киевводоканал (100) НКРЭКУ (264)

 С сегодняшнего дня в Киеве выросли тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, - "Киевводоканал"

В Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

""Киевводоканал "информирует потребителей, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ), которое проводилось в форме открытого слушания 25 января 2019 г., приняты решения:

- "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

- "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 г. № 2868" относительно установления тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем)", - сказано в сообщении.

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Таким образом, НКРЭКУ установило для АО "АК" Киевводоканал "следующие тарифы с 01.02.2019:

- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них: 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них: 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" были установлены следующие тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды: на централизованное снабжение холодной водой 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; на централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.

Источник: https://censor.net.ua/n3109412
 
 
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Фигня, с Томосом и безвизом нам никакие цены не страшны!
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за Киевом и другие подтянуться...
такого счастья должно на всех хватить
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за Киевом и другие подтянуться...
такого счастья должно на всех хватить
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Фигня, с Томосом и безвизом нам никакие цены не страшны!
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Сколько той зимы ? Высохнет - само отпадёт .
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Пережили голод--переживемо й шоколадне "ізобіліє"!
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А ХТО КЕРУЕТ ЭТОЙ КОМИСИЕЙ?
може это зрадник?
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Как кто, агенты кремля под руководством Пецала.
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в моему місті донецким и водоканал и горгаз
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А якість води буде гірша, чи така ж сама?
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Хорошо сейчас живется только шариковым из минстеця, им выдали каждому по собачей будке от Пети, а в собачьих будках не предусмотрено ни водоснабжение, ни отопление, платить не надо, так что им остается только гавкать на цепи о потужных перемогах и получать раз в сутки миску баланды за свои труды. Конечно, собакам собачья жизнь, но люди то хотят жить по-человечески, а Петины блохастики пропагандируют собачью жизнь для всех и потом удивляются, почему у их хозяина рейтинг ниже плинтуса.
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однотуровые думают что за них голосовать будут?
они типилы - не иначе!!! Від сьогодні в Києві зросли тарифи на холодне водопостачання та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 3300
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Просто нищебродов и бюджетников нехер на выборы пускать.

Как ты можешь определять будущее Украины, если ты свое будущее обеспечить не можешь?
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аха ценз введи - выборы только для порохнявых типилов сидящих на потоках Від сьогодні в Києві зросли тарифи на холодне водопостачання та водовідведення, - "Київводоканал" - Цензор.НЕТ 1418
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Ну все, ольгинцы сейчас пуканы себе порвут на звезду, вспоминая Петра Алексееча
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вы нас покидаете??? А как же ольгино?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня в Киеве выросли тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, - "Киевводоканал"
 
 
 
 
 
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