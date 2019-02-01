 С сегодняшнего дня в Киеве выросли тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, - "Киевводоканал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

""Киевводоканал "информирует потребителей, что на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЭКУ), которое проводилось в форме открытого слушания 25 января 2019 г., приняты решения:

- "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

- "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 г. № 2868" относительно установления тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем)", - сказано в сообщении.

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Таким образом, НКРЭКУ установило для АО "АК" Киевводоканал "следующие тарифы с 01.02.2019:

- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них: 10,812 грн (в т. ч. НДС 1,802 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 9,564 грн (в т. ч. НДС 1,594 грн) за 1 куб. м водоотведения;

- тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них: 11,544 грн (в т. ч. НДС 1,924 грн) за 1 куб. м водоснабжения; 10,212 грн (в т. ч. НДС 1,702 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, с 14 октября в соответствии с постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, №1169 для "Киевводоканала" были установлены следующие тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной водой и отводу холодной и горячей воды: на централизованное снабжение холодной водой 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; на централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.