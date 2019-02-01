 Рада начнет сессию с изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО

Верховная Рада намерена рассмотреть 7 февраля во втором чтении законопроект №9037, который закрепляет в Конституции полномочия парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключает из Основного закона норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. Об этом говорится в расписании заседаний на 5-8 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Для принятия законопроекта за него должны будут проголосовать не менее 300 депутатов.
Проект дополняет преамбулу Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Статьи, определяющие полномочия Рады, Президента и Кабмина, запланировано дополнить положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Документ предусматривает исключение п.14 переходных положений Конституции, разрешающих использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.
Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.
все вже зроблено?
це нормально, чоколятка?
тобто це ти робиш в штибі твого шефа!
А ты из пустого в порожнее. О чем с тобой говорить, если ты - пустое?
після внесення цього в конституцію!
нічого просто так не робиться, а тільки заради піяру)!
Логика "Если закон не от нашей фракции - это закон неправильный, коррупционный и только навредит стране, если, конечно, автор закона не пойдет нам на уступки" существовала и раньше, а сейчас принятие закона, который подала не наша фракция, вообщ ****** считаться поражением. Текст закона можно не читать.
а) бопутіннападе
б) якщо не вистачає голосів коаліції, то Бойко дає команду своїм, які дають скільки не вистачає, і ніби по своїй волі.
НАТО и ЕС это уже устаревшие вещи...НАТО гарантия о ненападении, в условиях того что в государства имеют средства ядерного поражения, которое с вероятностью 100% достигнет цели... А теперь представьте себе, что зеленые человечки вошли в Эстонию ...нууу развивайте фантазию)))
Пусть будет, хотеть не вредно.
я веду беседу.
от без піару й іншого - в чому є сенс цього дійства?!
хтось сумнівається що Україна вибрала саме такий шлях?
з.і. - зараз якесь чмо при голосуванні "прокнопкодавить" - й от вже питання "конституційності" буде "закрите"
звичайно є логіка у Ваших словах...й я з нею швидше погоджуюсь чи ні...
це я вже "мовчу" як в нас виконуються закони (особливо "владою")...