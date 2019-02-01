EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1836  59
Материалы по теме:
Все про:ВР (22622) Конституция (1993) членство в НАТО (256) членство в ЕС (149)

 Рада начнет сессию с изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО

В повестке дня Рады на следующей неделе, которая станет первой в новой сессии парламента, значится закрепление евроатлантического интеграционного курса Украины в Основном законе.

Верховная Рада намерена рассмотреть 7 февраля во втором чтении законопроект №9037, который закрепляет в Конституции полномочия парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключает из Основного закона норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. Об этом говорится в расписании заседаний на 5-8 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Для принятия законопроекта за него должны будут проголосовать не менее 300 депутатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер

Проект дополняет преамбулу Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Статьи, определяющие полномочия Рады, Президента и Кабмина, запланировано дополнить положениями о реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Документ предусматривает исключение п.14 переходных положений Конституции, разрешающих использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными парламентом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Напомним, 22 ноября за принятие в первом чтении законопроекта №9037 проголосовали 311 депутатов при минимально необходимых 226.

Источник: https://censor.net.ua/n3109411
 
   
 Топ комментарии
 
Йулья как всегда не проголосует😂
 показать весь комментарий
 
Это эпохальное будет голосование. Многие поколения боролись, погибали, но верили, что подобное будет. Украина возвращается в европейскую семью братских народов. Тимошенко, Зеленский, вы за Украину или попрячетесь, как всегда, как крысы
 показать весь комментарий
 
Поправь бутылку...косо вошла..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Во! Правильно! "Йулька-варофка!" - это самое главное, остальное все вторично!
 показать весь комментарий
 
 
Она ни за один закон, направленный против ***** и паРаши не голосовала, почему ты уверен, что за этот станет голосовать,
 показать весь комментарий
 
 
Ты правда считаешь что общение с ботом - хорошая идея?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
це важливо, а що там з інвестиційним кліматом в Україні?!
все вже зроблено?
 показать весь комментарий
 
 
Коли пишуть про поліпшення інвестиційного клімату, такі як ти питають про корупцію. Коли пишуть про підняття мінімалки, такі питають: "А як там дороги?", коли про ремонт чергової ділянки дороги - тема переводиться ще кудись . Це ознака троля.
 показать весь комментарий
 
 
та отож, а ти за 01.02.2019 11:27 лайкаєш,- за юльку не проголосую)))

це нормально, чоколятка? Верховна Рада почне нову сесію зі змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 9863
 показать весь комментарий
 
 
Дуже нормально. А твоя юлька не проголосувала не за один антикацапськицй закон - це відомо всім. Тому роблю припущення - і за цей не проголосує - знайде десь важливішу справу.
 показать весь комментарий
 
 
юлька не моя))))))))))))))))), так що це все не до мене,
тобто це ти робиш в штибі твого шефа! Рада почне сесію зі змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 8420
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
і ти уважно прочитало що я написав? Верховна Рада почне нову сесію зі змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 6868
 показать весь комментарий
 
 
Ти намагався перевести розмову на іншу тему.
 показать весь комментарий
 
 
Дебилятко. Тебе черным по белому написали почему Йуля дура.
А ты из пустого в порожнее. О чем с тобой говорить, если ты - пустое?
 показать весь комментарий
 
коррупцию уже пабедили ……. осталось НАТО развалить изнутри ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Точняк!З нашою корупцією НАТО кирдик!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А когда изменят избирательное законодательство ( 99% слуг народа именно об этом пред избранием орали)?
 показать весь комментарий
 
 
От і подивимося результат.Хто і як буде голосувати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так це і так відомо, головне, що в НАТО і ЄС зразу Україну приймуть,
після внесення цього в конституцію!
нічого просто так не робиться, а тільки заради піяру)!
 показать весь комментарий
 
 
Мой прогноз: До выборов президента ничего существенного принято не будет.
Логика "Если закон не от нашей фракции - это закон неправильный, коррупционный и только навредит стране, если, конечно, автор закона не пойдет нам на уступки" существовала и раньше, а сейчас принятие закона, который подала не наша фракция, вообщ ****** считаться поражением. Текст закона можно не читать.
 показать весь комментарий
 
а нельзя как то начать сессию с закрепления курса "бойко на кол!"? первым.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не можна.
а) бопутіннападе
б) якщо не вистачає голосів коаліції, то Бойко дає команду своїм, які дають скільки не вистачає, і ніби по своїй волі.
 показать весь комментарий
 
 
)) так а ему сидя на колу, будет виднее когда ***** нападёт та и команды отдавать будет удобнее? только на кол!
 показать весь комментарий
 
хто ж тоді буде бити Ляшка та отримувати від Берези?
 показать весь комментарий
 
Это эпохальное будет голосование. Многие поколения боролись, погибали, но верили, что подобное будет. Украина возвращается в европейскую семью братских народов. Тимошенко, Зеленский, вы за Украину или попрячетесь, как всегда, как крысы
 показать весь комментарий
 
 
Это будет своеобразной лакмусовой бумажкой на просовковость и прокацапскость... и к сожалению не более того...
НАТО и ЕС это уже устаревшие вещи...НАТО гарантия о ненападении, в условиях того что в государства имеют средства ядерного поражения, которое с вероятностью 100% достигнет цели... А теперь представьте себе, что зеленые человечки вошли в Эстонию ...нууу развивайте фантазию)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Вы людей спросили хотят ли они в НАТО или все порешали без народа.
 показать весь комментарий
 
Мнение идиотов которые против вступления в НАТО...никого не интересует...
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Бойко 08f0abb2 у рабів з мокшадії забули спитати
 показать весь комментарий
 
 
Это, конечно, новость просто замечательная. Побольше бы таких. Но: Ты год не перепутал ?
 показать весь комментарий
 
 
сорри! .. ты прав! мне сбросили на Тви, а я и не заметил.. удаляю!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Вот гады! Кто их уполномачивал!?! Конституция Украины имеет четкую формулировку : политика неприсоединения!!! Мы - лояльны со всеми, но всегда можем иметь СВОЕ мнение! А они хотят, что бы мы кому-то жопу подсталяли! Это уже не НЕЕЗАВИСИМОСТЬ! Это - РАБСТВО, которое нам навязывают членством в союзе, оно нас ОБЯЗЫВАЕЕТ!!!
 показать весь комментарий
 
среди множества комментов, всегда можно выявить комментарий кацапа, по анальному контексту в тексте..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Верховная Рада начнет новую сессию с изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО
Пусть будет, хотеть не вредно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
НАТО и ЕС это без спорно важно , но сейчас важнее экономика страны и уровень жизни ,вот чем надо заниматься -- потому что с голой задницей нам ни первое ни второе не светит , хоть мы сто раз запишем наш курс в Конституцию!!!
 показать весь комментарий
 
 
не гуди москалик, важно свобода и подальше от вас, а на хлеб мы заработаем, не переживай, а с вами не будет ни свободы ни хлеба)))
 показать весь комментарий
 
 
ніяких "но". це важливо - і крапка. те, що важливо - має бути зроблено. закріплення в конституції курсу на вступ до НАТО та ЄС аж ніяк не заважає розвитку економіки, а навпаки - сприяє.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ответь честно ,что это даст ? НАТО ,ЕС ? нет!!! Я думаю вам известна традиция кто пришел к власти переписывают Конституцию под себя?Завтра придут те что захотят в Марсианский союз вступить , потом другие захотят в Мальдивскую Конфедерацию ,что так и будем насиловать Конституцию?
 показать весь комментарий
 
 
Это даст гарантию безопасности и суверенитета
 показать весь комментарий
 
каким образом ? языком? Чем запись в Конституции на защитит? Это уже есть --------. Конституція України - основной закон государства Украина. ... народу (всем вместе гражданам республики). Территория её неделима и без согласия 2/3 парламента граница её меняться не может............ это спасло нас от потери Луганды и Крыма ?
 показать весь комментарий
 
 
а давай в Конституцию запишем что всем кроме Пети нельзя быть президентом,а то Путин нападет, нормально?
 показать весь комментарий
 
вот это будет четкий сигнал кто куда идет)))) юля как всегда не будет присутьня)))
 показать весь комментарий
 
 
Конституция и законы чего-то стоят, ЕСЛИ ВЫСТРАДАНЫ И "ОБМЫТЫ" КРОВЬЮ И ПОТОМ, а не написаны "с потолка" непонятно "с какого перепугу" и самое главное ЕСТЬ КОМУ ИХ ЗАЩИЩАТЬ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ (если надо, то до смерти)!
 показать весь комментарий
 
Сегодня один УЗУРПАТОР напишет одно, завтра другой САМОДУР напишет другое, но ценности и значимости этому нет,
 показать весь комментарий
 
не, это существенные дополнения, которые не написал ранее
 показать весь комментарий
 
а зміст це записувати в Конституції?!
от без піару й іншого - в чому є сенс цього дійства?!
хтось сумнівається що Україна вибрала саме такий шлях?
 показать весь комментарий
 
 
Після цього це стане УЗАКОНЕНИЙ шлях. І, не дай боже, якщо в майбутньому який-небудь хряк намагатиметься знову розвернути Україну вбік раші, перед тим йому знадобиться відмінити щлях на ЕС і НАТО в конституції. А це - конституційна більшість.
 показать весь комментарий
 
 
потрібно "всього лиш" буде рішення Конституційного суду, чи Ви забули 2010 рік й як овощ "змінив" Конституцію?!?!

з.і. - зараз якесь чмо при голосуванні "прокнопкодавить" - й от вже питання "конституційності" буде "закрите"
 показать весь комментарий
 
 
Залізні двері теж не гарантія, що крадій не залізе. Якщо мати таке за мету - залізні двері не допоможуть. Але ж в тебе з'явиться більше часу, щоб вчасно відреагувати та відвернути цю неприємну подію.
 показать весь комментарий
 
й що помогли в 2010 році нам "залізні двері"?
звичайно є логіка у Ваших словах...й я з нею швидше погоджуюсь чи ні...
це я вже "мовчу" як в нас виконуються закони (особливо "владою")...
 показать весь комментарий
 
 
чувствую очередной парламентский обсер - лузеры, у которых нет даже минимальных 226 голосов, "замахнулись" на "изминения в Конституции", для которого нужны...300 голосов.
 показать весь комментарий
 
 
Нагальним буде і столицю з Києва до Львова перенести тимчасово, поки є загроза вторгнення фашистської *********.... подалі від кордонів з Парашею і БССР.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада начнет сессию с изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
 вверх