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 Смертельное ДТП в центре Киева: водитель задержан, его проверяют на содержание в крови алкоголя или наркотиков

Водитель "Ауди", который вчера на скорости протаранил несколько стоящих автомобилей задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больничном отделении закрытого типа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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В полиции напомнили, что автопроисшествие случилась вчера около 19 часов на площади Победы: водитель "Ауди" ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в ​​направлении бульвара Тараса Шевченко, столкнулся с "Фольксвагеном", потом выехал на проезжую часть площади Победы, где совершил наезд на автомобиль "Мазда". От столкновения указанные транспортные средства отбросило на "Тойоту", "Дэу" и "Шкоду".

В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице от полученных травм скончалась водитель "Мазды", еще два человека - водитель "Ауди" с переломом ноги и водитель "Шкоды" с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки - госпитализированы.

"После проведения первоочередных следственных действий водителя "Ауди" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении. Он находится в больничном отделении закрытого типа. У него отобраны биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Также к врачу-наркологу доставили водителей всех транспортных средств, которые стали участниками аварии. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании водителю "Ауди" меры пресечения в виде содержания под стражей", - говоиится в сообщении пресс-службы.

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Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следователи составили план следственных действий, в том числе проведение ряда экспертиз для установления причин и механизма ДТП. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3109409
 
 
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Девушке было лет 40-45. Смертельное ДТП в центре Киева: водитель задержан, его проверяют на содержание в крови алкоголя или наркотиков - Цензор.НЕТ 460
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****** ГНОЙНЫЙ, Он был под наркотой, инфа 100%!
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если братишка , младшенький , то дело будет дооооолгим..
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Потом приехал папа, на всех орал и препятствовал съемке.
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Пока не отгреб по морде и не угомонился
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Ему в 1989 году надо было выбрать орал, чтоб таких дятлов не плодить.
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в больничном отделении закрытого типа …… Это что, в частной клинике спрятали выродка ???
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с частным дознавателем, прокурором и судьей ...
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водило должен отвечать за умышленное убийство
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І якзавжди не подано інформацію про те що на місце ДТП прибув батько наріка і всіма силами гасить інфу . Таким чином номери автівки певно зняті , а дитятко після епілептичного нападу закрите від Закону в приватній клініці . Для такого в батька грошей вистачить .
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До боли напоминает аварию в 2008 г. в Одессе, когда пьяный сын председателя партии пенсионеров Петросян разбил 11 автомобилей и убил таксиста. Папик тогда не приезжал, но сам Петросян орал, что папик «всё разрулит». И таки разрулил: Петросян не сидел ни дня.
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Такой мажор, что ЦЕНЗОР даже ссыт его фамилию публиковать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в центре Киева: водитель задержан, его проверяют на содержание в крови алкоголя или наркотиков
 
 
 
 
 
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