 Смертельное ДТП в центре Киева: водитель задержан, его проверяют на содержание в крови алкоголя или наркотиков

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО

В полиции напомнили, что автопроисшествие случилась вчера около 19 часов на площади Победы: водитель "Ауди" ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в ​​направлении бульвара Тараса Шевченко, столкнулся с "Фольксвагеном", потом выехал на проезжую часть площади Победы, где совершил наезд на автомобиль "Мазда". От столкновения указанные транспортные средства отбросило на "Тойоту", "Дэу" и "Шкоду".

В результате дорожно-транспортного происшествия в больнице от полученных травм скончалась водитель "Мазды", еще два человека - водитель "Ауди" с переломом ноги и водитель "Шкоды" с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой грудной клетки - госпитализированы.

"После проведения первоочередных следственных действий водителя "Ауди" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении. Он находится в больничном отделении закрытого типа. У него отобраны биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Также к врачу-наркологу доставили водителей всех транспортных средств, которые стали участниками аварии. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании водителю "Ауди" меры пресечения в виде содержания под стражей", - говоиится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следователи составили план следственных действий, в том числе проведение ряда экспертиз для установления причин и механизма ДТП. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.