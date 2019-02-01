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Все про:Киев (17088) труп (95)

 Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО (обновлено)

Утром 1 февраля недалеко от станции метро "Лукьяновская" было обнаружено окровавленное тело неизвестного мужчины. ВНИМАНИЕ! Фото содержат сцены смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Утро 1 февраля... Окровавленный труп в Киеве на Лукьяновке, Мельникова, недалеко от метро, за ларьком, скорая уже отчиталась и уехала, работает СОГ и криминалисты. Если знаете что-то, пишите нам и звоните 102", - говорится в сообщении.

Возле станции метро Лукьяновская в Киеве нашли окровавленный труп мужчины 01

Позже данную информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Оксана Блищик в комментарии УНИАН

"Да, действительно в районе Лукьяновки примерно в 6:00 мы обнаружили тело мужчины, при нем не было документов", - сказала она.

По словам Блищик, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Сейчас мы отрабатываем место происшествия - изымаем записи с видеокамер наблюдения, опрашиваем свидетелей, чтобы установить лиц, наносивших телесные повреждения, и личность пострадавшего", - отметила она и добавила, что на теле жертвы обнаружено несколько ножевых ранений.

Возле станции метро Лукьяновская в Киеве нашли окровавленный труп мужчины 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109407
 
 
 Топ комментарии
 
Дурнувата стаття. Якщо хочете, щоб хтось допоміг, дав якусь інформацію, то потрібно показати обличчя, описати одяг тощо. А без цього стаття - інформаційне сміття.
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а тим часом рівень злочинності падає......хто ж буде її піднімати, коли сім'я Луценків роботою зайнята..... -
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https://www.youtube.com/watch?v=x6O7cRcCFdc - бізнес є бізнес....
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А все потому, что не отсекли гражданских.
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"отсекли гражданских" .......
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Дурнувата стаття. Якщо хочете, щоб хтось допоміг, дав якусь інформацію, то потрібно показати обличчя, описати одяг тощо. А без цього стаття - інформаційне сміття.
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Может быть это я мамаду?
Может быть я совсем не прийду?
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йо а суперслужба ещё не встала со стакана - что будем делать?
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пише Miko R 798886a8 -

"Дурнувата стаття. Якщо хочете, щоб хтось допоміг, дав якусь інформацію, то потрібно показати обличчя, описати одяг тощо. А без цього стаття - інформаційне сміття."
- А от уяви, боте, що там людина схожа на тебе, або ще на когось. І твоя мамка побачить і подумає, що це тебе вбили... А шукають завжди - свідків події, хто бачив, що було, може дати свідчення.
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Це Петрове - Жити по новому!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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