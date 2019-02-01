 Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.
"Утро 1 февраля... Окровавленный труп в Киеве на Лукьяновке, Мельникова, недалеко от метро, за ларьком, скорая уже отчиталась и уехала, работает СОГ и криминалисты. Если знаете что-то, пишите нам и звоните 102", - говорится в сообщении.
Позже данную информацию подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Оксана Блищик в комментарии УНИАН.
"Да, действительно в районе Лукьяновки примерно в 6:00 мы обнаружили тело мужчины, при нем не было документов", - сказала она.
По словам Блищик, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
"Сейчас мы отрабатываем место происшествия - изымаем записи с видеокамер наблюдения, опрашиваем свидетелей, чтобы установить лиц, наносивших телесные повреждения, и личность пострадавшего", - отметила она и добавила, что на теле жертвы обнаружено несколько ножевых ранений.
Может быть я совсем не прийду?
"Дурнувата стаття. Якщо хочете, щоб хтось допоміг, дав якусь інформацію, то потрібно показати обличчя, описати одяг тощо. А без цього стаття - інформаційне сміття."
- А от уяви, боте, що там людина схожа на тебе, або ще на когось. І твоя мамка побачить і подумає, що це тебе вбили... А шукають завжди - свідків події, хто бачив, що було, може дати свідчення.