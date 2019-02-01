 Возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве нашли окровавленный труп мужчины. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.
"Утро 1 февраля... Окровавленный труп в Киеве на Лукьяновке, Мельникова, недалеко от метро, за ларьком, скорая уже отчиталась и уехала, работает СОГ и криминалисты. Если знаете что-то, пишите нам и звоните 102", - говорится в сообщении.
Может быть я совсем не прийду?
"Дурнувата стаття. Якщо хочете, щоб хтось допоміг, дав якусь інформацію, то потрібно показати обличчя, описати одяг тощо. А без цього стаття - інформаційне сміття."
- А от уяви, боте, що там людина схожа на тебе, або ще на когось. І твоя мамка побачить і подумає, що це тебе вбили... А шукають завжди - свідків події, хто бачив, що було, може дати свідчення.