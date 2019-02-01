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 Политика Украины, Общество
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Все про:ЖКХ (1367) Чернигов (397) отопительный сезон (231)

 Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло. ДОКУМЕНТ

Черниговский городской совет в четверг, 31 января, принял обращение к Президенту и Премьер-Министру Украины с просьбой помочь черниговцам оплатить жилищно-коммунальные услуги в отопительный период.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение на сессии было принято без обсуждения, а его текст опубликован на сайте горсовета.

"В условиях уменьшения количества получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличения финансовой нагрузки на население просим Вашего личного содействия, Петр Алексеевич и Владимир Борисович, о введении компенсационных мер за счет средств государственного бюджета для помощи жителям г. Чернигова в оплате жилищно-коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона", - сказано в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завышенные платежки за газ являются незаконными и оплате не подлежат, - Рева

В документе также отмечается, что рост тарифов и сокращение количества получателей субсидий (в Чернигове - на 45-47%) привели к существенному росту задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Из-за неплатежей предприятия сферы ЖКХ испытывают острую нехватку оборотных средств, что в итоге негативно влияет на выполнение ими функций по жизнеобеспечению города.

Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло 01
Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109406
 
   
 Топ комментарии
 
Нашли у кого просить, Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло - Цензор.НЕТ 3660они не для того лохов бомбили,чтобы теперь с ними делиться. Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло - Цензор.НЕТ 2761
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Скоро будете просить у скомороха а унего ответ один " Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло - Цензор.НЕТ 3870
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Нашли у кого просить, Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло - Цензор.НЕТ 3660они не для того лохов бомбили,чтобы теперь с ними делиться. Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло - Цензор.НЕТ 2761
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А уже в этом году в Чернигове работникам школ раздавали по 750 гривен премии в конвертах с фото городского головы Владислава Атрошенко и президента Петра Порошенко.
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второй раз к фирташу в Вену ехать - может не прокатить...
как потом вторую поездку объяснить?
5-ть лет слов найти не может...
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Скоро будете просить у скомороха а унего ответ один " Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"
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у кого попросили у барыг и воров не просить надо.... а передергивать затвор автоматического оружия
такой звук очень даже возбуждает на желание отдать все
даже свои мальдивски трусы ...народу Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 1337
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За что вы так обсираете Зеленского ?Денег с бюджета не тырил , предприятия за копейки не прихватизировал , на потоках не сидел , однотурово-безальтернативного из себя не корчит , человек решил сделать то что дозволяет Конституция,С Беней или без него это не факт , а что соевые на поклон к Димону не летали в Вену , с Беней в Астердаме и на Банковой стрелки не забивали ?
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а при чем тут он? юля придет напечатает всем етих гривен
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А каким боком Петя с Гросей к долгам населения города Чернигова?
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ах соевый красавец, "каким боком"...ЭТО ЛЕЗУТ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ "БОКА", ЧТО НАБОКОПЕРИЛИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ТВОИ ПЕТЯ С ВОВОЙ!
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А можна еще жалостнее? И обязательно выдели жирным шрифтом.
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Вы видели что они что то украли у жителей Чернигова?
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Ну так тарифы заоблачные, что население не в состоянии оплатить, кто сделал?
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Ну так откройте там свою отопительную сеть и косите бабло по "заоблачным" тарифам...
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И какого я плачу за газ-свет? Надо забить, а потом с транспарантами ходить.
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Ты так не сможешь, будешь платить до последнего.
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Клас-с-с-с!!! Віра, надія, любов!!!! Оце результати панування дикого капіталу, оце результати "демократії" та "громадянського суспільства" - оце вам досягнення 28-річного панування великої буржуазії!!!! Усвідомлення до класової приналежності і класової боротьби мирним, цивілізованим шляхом за свої права - от що конче необхідно нині українцям, бо далі слухати теревені бойків, порошенківців, шевшенківців, тимошенківців, і других "героїв" - це значить подальше урізання політичних та соціальних прав людей праці і найближчого до них - класу дрібних підприємців.
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Вы считаете, что бесплатное отопление - это ПРАВО ЛЮДИНИ ?
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Я рахую, що люди мовинні мати нормальні достатки, щоб платити за компослуги, а не жити на подачки субсидій. От тільки біда, що великі буржуї країну обдерли до нитки.....
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та не...просто надра должны принадлежать всем нам, а не Пеце, Гносе, скацапленному Фуксу))) и не маме Кобелева и не маме этого, как его, закарпатского придурка...
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Комунофашистів - на нари! Бо саме звідти вийшли окупанти, олігархи і зрадники!
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Так, в принципі, як і нині в Китаї, з партійної еліти СРСР проросли буржуї, диктатура пролетаріату, на яку посилався Ленін, можлива при великій свідомості та активності мас, не з нашою свідомістю комунізм будувати.....Але марксистська ідеологія - жива ідеологія, яка базується на осмисленні буття, а значить і на осмисленні цього факту......
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Абсурд і маячня. З багатьох сотень країн планети Земля немає жодної нормальної країни, яка функціонувала б за "ученням марксизму-ленінізму", і була б успішною.
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ай да молодцы! запишите и меня на "помощь" - платить по 3000(чернобылец-ликвидатор 2) за "услуги" нет никаких возможностей!
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красти перестаньте і грошей буде вистачати.До речі це стосуеться не тільки Чернігова.Бо як гляну на мера та "сиріт" біля міського корита,то у кожного хатинка у три поверхи з гаражами по периметру та дітки з мажорним нахилом.Нерухомість єлітна та закордонні паспорти з майном закордонним і це при тому шо з іхньою зарплатнею такі речі це примара.А вони волають "дайте грошей" бо вже красти нічого.Може я й перегнув трошки,але може і навпаки
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Петро Олексійович дає тільки в свій фонд. Гражданскіє нафіг!
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петя дает по 1000 только своим "агитаторам" - остальным шиш!
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Не правда. Агитаторам по 500. По 1000 супервайзерам агитаторов.
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він їм зараз авансом, щоб вони йому у березні на виборах...
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По децентрализации им капает % от бюджета страны+ деньги на субсидии, но свой бюджет горсовет не хочет делить.
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Он на те гроши стекляных остановок настроил.
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Благодаря патужным рехформам от сои такая ситуация с долгами по жкх по всей Украине.С урезанием субсидий долги будут нарастать как снежный ком.Соя просто отсекла Украинцев от нормальной жизни.
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И даст! Накануне выборов даст обязательно.
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Та разваляйте эти дома с центральным отоплением наследия совдепии и не будет таких долгов.
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осталось встать на колени...Касюкам милионные дотации а обнищавшему населению неподьемные и не обоснованные коммунальные платежи.Кобалевым милионные зарплаты и сорокамиллионые премии из бюджета-это барыжная психология.Грести и ртом и жопой пока от корыта не оттеснили.Слезами и соплями эту банду не угомонить
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Тоже не буду платить,а то в конце долги спишут,а кто платил,окажется лохом.
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Тут хитрее, горсовет Чернигова хочет чтобы долги погасили из бюджета Украины. До такого даже Кернес с Трухановым не додумывались
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Как часто говорит Коболев-зарплата должна быть рыночной
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Не хотите платить за газ? Переезжайте в Чечню. Там можно. Заводской районный суд Грозного разрешил населению не платить 9 миллиардов (!) рублей - столько составляли долги местных жителей за потребленный газ. И самое главное - причина такого решения: требования об оплате задолженности «создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения«.
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Затем : « В Башкирии тоже попросили списать долги за газ, как это сделали в Чечне»
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Затем : «
.
Перенять чеченский опыт со списанием долгов за газ попросили в Саратове, Ярославле и Липецке
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Черниговский горсовет не хочет отчитатся сколько инвесторов он привлек в свой регион?
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А давайте все! Чем Чернигов лучше или хуже любого другого города Украины? Если тарифы в городе завышены, пусть жители Чернигова спросят со своего мэра и горсовета. Это они за них голосовали. А погашать долги за счет других, это уже Кадыровщина какая-то,
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Тарифы на отопление устанавливает не горсовет, а НКРЕКП. Он по непонятным причинам установил для Чернигова одни из самых высоких тарифов в Украине, при том что зарплата в регионе - одна из самых низких по стране.
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Как будто из своего кармана они это будут оплачивать. Нужно у народа спросить согласны они что бы за кого то оплатили с их налогов. А если все захотят, а они захотят.
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Если они из своих личных средств будут помогать, тогда норм...)
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Капец -- пишите письма Рыжему сепару ахметке . он все спишет
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Цензор), навіщо таку зраду постити?!
пап і гося, що можуть) за тепло з своєї кишені всьому Чернігову, заплатити?! Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 6285
а може і всій Україні? Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 7112
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ая думаю так и будет с криками - голосуйте за великого
ведь не проголосуем Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 7793
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благодаря "реформам" в ЖКХ от пети и вовы, коммунальные долги вплотную приблизились к фантастической сумме - пятьдесят(!) миллиардов гривен!!!!
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то ли ещё будет огогой Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 1842
нтересно они желали найти поклонников захер-мазоха, которым это нравится? Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 5427
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тут соевая ботва визжит "пусть платят" - не согласен! пусть вспомнят как те же вова-петя "списали" своим партнерам-олигархам десятки миллиардов гривен! вспомните СКОЛЬКО десятков миллиардов "простили" из НАШЕГО КАРМАНА одному только коломойскому, за один только "приват"?!!!!!
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Нічого "Приват" не порушував. Придумали "борг", вджали банк, ще й витрусили під цю аферу 150 млрд. з бюджету собі по офшорам.
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"трусили" ИЗ НАШЕГО КАРМАНА, вот в чем беда.
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"...Цивільних відсікаєм. Тільки особистий склад і я в середині..."
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лише кацапською говіркою ,мова оригіналу багато чого визначає.
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Дело ясное шо дело мутное. Летом в Чернигове проведена колосальная работа по благоустройству в которую убухано немеряно грошей. И работы эти проводила контора ШБУ-14 к которой мер города имеет непосредственное отношение. А самое интересное шо корни этой конторы уходят в Киев к некой ЗАТ или уже ТОВ "Тракт" или хз як оно там щас стало, которая по сути является основным держателем акций большинства отаких ШБУ всей Украины. Такшо хтото на этом нехило наварился на самом верху. И шото я сомневаюсь шо Атрошенко такой тупой и не предвидел проблем с оплатой за отопление и проводил работы по благоустройству без полного одобрямса с верху.
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понесоась Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 3485
одно не понимаю нахрена под выборы изображать жуткую деятельность и все повышать - выдавая субсидии - может просто не повышать и не топить босса и себя следом Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 3485
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Ви не зрозуміли. На субсидіях крадуть з бюджету лише троє монополістів - Пєтя, Ренат(ДТЕК) і Фірташ. Країні все одно капець, треба хоч накрастись
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а мені з державного бюджету - лімузин,літак, вілу на мальдівах й лям доларів на рахунок в швейцарському банку...
бо я не дуже можу зрозуміти чому це я своїми грошима маю оплатити комуналку в Чернігові...
я звичайно все розумію про тарифи й зубожіння...- але кого Х я маю за це платити за "сусіда"...
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в мае, если ЭТИХ не остановить, когда цену на газ ПОДНИМУТ ЕЩЕ - такие письма будут писать ПОГОЛОВНО ВСЕ горсоветы Украины.
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А як же підвищення пенсій,зарплат,субсидії?З жиру бісяться,чи шо,в цьому Чернігові?
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а чернигов шо украинская чечня? не давать не в коем случае, атрошенко миллиардер вот пусть со своих и заплатит
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Они хитро...пее одесситов! Міськрада Чернігова попросила в Порошенка і Гройсмана грошей для погашення боргів населення за тепло - Цензор.НЕТ 8067 Еще бы плакатик нашкрябали "Мы сами не местные.."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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