 Горсовет Чернигова попросил у Порошенко и Гройсмана денег для погашения долгов населения за тепло. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение на сессии было принято без обсуждения, а его текст опубликован на сайте горсовета.
"В условиях уменьшения количества получателей субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличения финансовой нагрузки на население просим Вашего личного содействия, Петр Алексеевич и Владимир Борисович, о введении компенсационных мер за счет средств государственного бюджета для помощи жителям г. Чернигова в оплате жилищно-коммунальных услуг во время прохождения отопительного сезона", - сказано в обращении.
В документе также отмечается, что рост тарифов и сокращение количества получателей субсидий (в Чернигове - на 45-47%) привели к существенному росту задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Из-за неплатежей предприятия сферы ЖКХ испытывают острую нехватку оборотных средств, что в итоге негативно влияет на выполнение ими функций по жизнеобеспечению города.
словесный гной...
как потом вторую поездку объяснить?
5-ть лет слов найти не может...
такой звук очень даже возбуждает на желание отдать все
даже свои мальдивски трусы ...народу
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Перенять чеченский опыт со списанием долгов за газ попросили в Саратове, Ярославле и Липецке
пап і гося, що можуть) за тепло з своєї кишені всьому Чернігову, заплатити?!
а може і всій Україні?
ведь не проголосуем
нтересно они желали найти поклонников захер-мазоха, которым это нравится?
одно не понимаю нахрена под выборы изображать жуткую деятельность и все повышать - выдавая субсидии - может просто не повышать и не топить босса и себя следом
бо я не дуже можу зрозуміти чому це я своїми грошима маю оплатити комуналку в Чернігові...
я звичайно все розумію про тарифи й зубожіння...- але кого Х я маю за це платити за "сусіда"...