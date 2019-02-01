 Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами

Об этом сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пообщались с Андреем Садовым. Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом. Андрей Иванович пообещал подумать, жду предложений", - отметил он.

Напомним, Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.