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 Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко принял вызов другого кандидата в президенты, мэра Львова и главы "Объединения "Самопомич" Андрея Садового о проведении публичных дебатов с целью "объединения демократических сил".

Об этом сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пообщались с Андреем Садовым. Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом. Андрей Иванович пообещал подумать, жду предложений", - отметил он.

Напомним, Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.

Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109404
 
 
 Топ комментарии
 
Любые дебаты,союзы,коалиции хорошо,чтобы не допустить нынешнюю мальдивско-сейшельскую компашку до власти.
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Ну и отлично - может быть объединятся и тогда пройдут во второй тур, будет за кого голосовать.
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Вірно, анатоль, команду візьми якомога більшу. Ну, щоб тобі не так сц.котно було Гриценко прийняв пропозицію Садового щодо дебатів: Готовий як сам, так і командами - Цензор.НЕТ 3303
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Любые дебаты,союзы,коалиции хорошо,чтобы не допустить нынешнюю мальдивско-сейшельскую компашку до власти.
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Так у других шансов нет.Посмотрите стрим Андрея Полтавы.Пару человкек не за Порошенко,А это вам не опросы,кто больше денег занесёт.А вы,кстати за кого честь имею...?
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Шо-то как-то слабенько комментирует народ, непонятно пока как реагировать.
Щас разъяснения получат - и погнали.
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Слабенько потому что пох...меньше чем через 3 месяца мы о них забудем до следующих выборов
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подумалось: рынка газа нет, рынка земли нет, рынка эл.энергии нет...но растет же рынок ПРЕЗИДЕНТОВ!!!
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Йуля выступает против всех рынков, хочет в ручном режиме рулить.....вспомни сколько кризисов было (бензиновый, гречневый, газовый и пр.), сейчас об этом забыли. Выгнали беню с рынка нефтепродуктов и цены на lpg с бенбензином снижаются вместе с ценами на нефть, когда такое было? Пропан стоит меньше 11 грн., а со скидкой можно и за 10 грн заправиться
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бггг - "маленький ісусик" проти "бойового" ахвіцера!
Тарапунька проти Штепселя............... Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами - Цензор.НЕТ 1425
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Ви пецю на дебати витягніть, проти юльки. Там рейтинги передачі зашкалять.
А дебати 2х дрібних злодюжок...ну, таке.
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Дебати Богословська-тимошенко..
ото було би видовище!
Гриценко прийняв пропозицію Садового щодо дебатів: Готовий як сам, так і командами - Цензор.НЕТ 271
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Хорошая идея! Пусть победит сильнейший!
А другой пусть снимет свою кандидатуру в пользу победителя.
Это многим облегчит выбор.
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Что значит командами! С женой прийдёт?
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садовий тоді теж.
а жінка садового теж не сама ,а з ...
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Вірно, анатоль, команду візьми якомога більшу. Ну, щоб тобі не так сц.котно було Гриценко прийняв пропозицію Садового щодо дебатів: Готовий як сам, так і командами - Цензор.НЕТ 3303
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Может хватит ума кому то слится в пользу кого то и идти с общей программой и поддержкой-тогда хоть какой то шанс будет
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Ну и отлично - может быть объединятся и тогда пройдут во второй тур, будет за кого голосовать.
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тут я с Гриценко согласен.. "дебаты" на плюсах были ещё той клоунадой... особенно Ляшко вчера был в ударе..
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хто переможе в цих дебатах Гриценка проти Садовий?
я ставлю на Садового.
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Да пох кто победит. Гномики браняться, - народ развлекаеться
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о! цікава метафора! - Білосніжка і сім гномів.
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гриценко могет предложить как армию распродать , ну да и чесных бильше - только не в его команде
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Є надія на порозуміння та ваше об'єднання. Успіху!
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А может ли стать нечестный министр обороны...честным президентом?
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Будь - хто ... Аби не пеця, юля, клоун чи риг...
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Обоє здатні будь кого заговорити своїм нудними теревенями до смерті. Ото буде нудо батл!
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Вот в этом и беда....
Оба вроде относительно новые, относительно симпатичные...
Но оба какие-то недоделанные...
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Да, у нас за многие годы выработались определенные эталоны "доделанности".
Например если соизмерять с одним из эталонов "доделанности" - юлей, то они конечно не доделанные.
Вот юля "доделанная" брехуха. Что ни слово, то и брехня.
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вот зачем зря копья ломать? ради пиара? вменяемым людям и так ясно и понятно: участвует в выборах "массовка", а также 4-6 человек "тяжеловесов" (один из них вероятный президент)...отсекаем - олигархов, вату, руський мир , дартвейзеров, скоморохов, обязательно домохозяек и вот он наш выбор...если "********" не вмешается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами
 
 
 
 
 
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