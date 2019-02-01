 Гриценко принял предложение Садового о дебатах: Готов как сам, так и командами

Об этом сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пообщались с Андреем Садовым. Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом. Андрей Иванович пообещал подумать, жду предложений", - отметил он.
Напомним, Садовый призвал кандидата в президенты главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко провести на следующей неделе публичные дебаты.
Щас разъяснения получат - и погнали.
Тарапунька проти Штепселя...............
А дебати 2х дрібних злодюжок...ну, таке.
ото було би видовище!
А другой пусть снимет свою кандидатуру в пользу победителя.
Это многим облегчит выбор.
а жінка садового теж не сама ,а з ...
я ставлю на Садового.
Оба вроде относительно новые, относительно симпатичные...
Но оба какие-то недоделанные...
Например если соизмерять с одним из эталонов "доделанности" - юлей, то они конечно не доделанные.
Вот юля "доделанная" брехуха. Что ни слово, то и брехня.