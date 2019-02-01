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 "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения

Украинское оборонно-промышленное предприятие Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" ведет разработку новой версии ракеты Р-27 класса "воздух-воздух", что будет значительно большие возможности применения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал", об этом в эфире программы "Линия обороны" рассказал директор ГАХК "Артем" Антон Карпенко.

По сравнению с предыдущей версией ракеты они будут большей дальности захвата целей и большую устойчивость к постановке помех.

Сейчас ведутся работы по созданию новых головок самонаведения, в том числе и активных (АГСН), позволяющие летчикам работать по принципу - "выстрелил и забыл" и не подвергать свою жизнь и самолет опасности.

"Мы выполняем сейчас две конструкторско-исследовательские работы по модернизации этой ракеты: создаются новые головки (самонаведения. - Ред.) - и радиолокационного типа, и теплового типа", - рассказал Карпенко.

Ожидать практические пуски и испытания модернизированных ракет с новыми активными головками самонаведения можно ожидать после 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году украинские предприятия освоили производство критических номенклатур ракет и боеприпасов, - Полторак

Семейство ракет Р-27 класса "воздух-воздух" обеспечивает перехват и уничтожение пилотируемых и беспилотных самолетов, а также крылатых ракет в дальнем и ближнем, маневренном воздушном бою.

Имеет трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески. Входит в состав вооружения самолетов МиГ и Су.

Выстрелил и забыл: Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса воздух-воздух со значительно большими возможностями применения 01

В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.

Технические характеристики модификаций ракет которые сейчас выпускаются на предприятии Государственной акционерной холдинговой компании "Артем":

Выстрелил и забыл: Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса воздух-воздух со значительно большими возможностями применения 02

Источник: https://censor.net.ua/n3109401
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, и танк у нас остался всего один, и тот - ржавый "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения - Цензор.НЕТ 3045
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Круто к ракета "воздух-воздух" нужно ещё самолет, которых осталось десяток.
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Ага, и танк у нас остался всего один, и тот - ржавый
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ага . одиннадцать . ты бы хоть Вику почитал прежде чем хрень всякую писать "Вистрілив і забув": Україна розробляє нову версію ракети Р-27 класу "повітря-повітря" з набагато більшими можливостями застосування - Цензор.НЕТ 5482
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Почитайте Вы, только учтите, что ракеты "воздух-воздух" ставятся на истребители а не на Ан-26 и т.п.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_літальних_апаратів_Збройних_Сил_України

І ти ж сам прекрасно знаєш все і без посилань. Невже так приємно повторювати "украіни нєт, авіациі нєт, украінци тожє видумка нємцев, поляков, австрійцєв, лєніна (потрібне підкреслити), а украінскоє нарєчіє рускава язика паявілось толька в 20 вєкє"?
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та ты шо "Вистрілив і забув": Україна розробляє нову версію ракети Р-27 класу "повітря-повітря" з набагато більшими можливостями застосування - Цензор.НЕТ 3381 что на Ан-26 нельзя ? а я то думал и на Кукурузник можно . ну спасибо что просветил . если бы не ты то никогда и не узнал

а вику я все таки почитал . вот цитата "На конец 2017 ВСУ располагают примерно 45 истребителей МиГ-29 (включая и учебно-боевые варианты), 35 истребителей Су-27 " согласись . это немного больше чем десяток "Вистрілив і забув": Україна розробляє нову версію ракети Р-27 класу "повітря-повітря" з набагато більшими можливостями застосування - Цензор.НЕТ 3174
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Саша, Саша, Саша... ну одне й те ж саме... невже ти сам віриш у те, що пишеш? Чи редакційне завдання таке?
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Если они делают ракеты так же криворуко - как вырезают картинки из фона - дела не будет...
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кацап, ты фсё перепутал - это не паРаша.сру.... "Вистрілив і забув": Україна розробляє нову версію ракети Р-27 класу "повітря-повітря" з набагато більшими можливостями застосування - Цензор.НЕТ 1758
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А "все га.но" на "ЦН" все більше і більше. Вітаю "Вистрілив і забув": Україна розробляє нову версію ракети Р-27 класу "повітря-повітря" з набагато більшими можливостями застосування - Цензор.НЕТ 8223
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Потрібні такі ж, але класу "земля-земля". Звичайно, реалізація набагато складніша, але ж вони вкрай необхідні...
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Це ОТРК, з них по танку чи ДОТу стріляти недоцільно)) я про аналоги Джавеліна.
Та й Гром-2 розробляється на кошти саудитів, вони й будуть основними операторами. Не знаю умови контракту, але напевно нам доведеться купувати ці ОТРК у них. А якщо на них накладуть санкції по справі вбитого журналіста, то тоді буде *@#&.
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Ребятки!!!Быстрей пожалуйста!!!Меньше нашей крови прольется
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нащо це репортажі? поставте тихенько ракетку щоби ніхто не здогадався.
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Потрібна комбінована система самонаведення, інфракрасна і радиолокаційна, які ВЖЕ роблять США та Ізраїль. Поки що відстаєм...
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Цензор.НЕТНовостиТехнологии"Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения
 
 
 
 
 
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