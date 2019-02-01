EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1121  21
Все про:США (14614) членство в НАТО (256) Волкер Курт (363)

 США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер

Соединенные Штаты Америки поддерживают будущее членство Украины в НАТО, заявил 31 января на брифинге специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом Волкер отметил, что Украине необходимо для этого сделать многое, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Позиция США остается неизменной: мы поддерживаем будущее членство Украины в НАТО, как об этом было решено во время саммита в Бухаресте в 2008 году. Мы твердо стоим на этих позициях", – подчеркнул Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе, - Волкер

Он добавил, что США продолжают помогать Украине в укреплении ее оборонной способности: "Как вы знаете, было замедление этого процесса в течение нескольких лет с 2008 года, ускорение произошло после 2014 года, но нужно преодолеть еще долгий путь".

Он напомнил, что для членства в НАТО нужно провести не только военную реформу, но и иметь сильную демократию и экономику, хорошие отношения с соседями и выполнить много других критериев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер

"Украине еще много нужно сделать для того, чтобы стать членом НАТО. И в НАТО сейчас нет консенсуса для того, чтобы послать Украине приглашение. Но двери для будущего членства Украины в НАТО остаются открытыми", – отметил Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3109400
 
 
 Топ комментарии
 
Не ври Волкер.Шакаладный полководец полторушка сказал,что чуть ли не силой тянут в Нато и требуют вступить))))Как только соя начинает врать,запад их сразу макает в их же ложь)))
 показать весь комментарий
 
а полторак звездел, шо все зовут туда со страшной силой..
 показать весь комментарий
 
Зеленский, йуля и онотоле с рыгами выступают против НАТО и за тайожный саюз😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Для начала украинцы должны послать барыгу.
 показать весь комментарий
 
 
... и пригласить барыгу с косой ("нищую") . Крепкий лоб у нашего народа . Грабли со второй попытке не берут .
 показать весь комментарий
 
 
Ну то й звиздуй поки трамваї ходять. США підтримують майбутнє членство України в НАТО, але зараз в Альянсі немає консенсусу, щоб послати Києву запрошення, - Волкер - Цензор.НЕТ 8536
 показать весь комментарий
 
Одно из условий -..." хорошие отношения с соседями" ... Это как ?
 показать весь комментарий
 
это наверное урегулировать границы. Государства с тер. претензиями в НАТу не берут вроде, хотя если вспомнить Греция-Турция, ил селедочную войну..то и мокшей после нас могут взять..
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский, йуля и онотоле с рыгами выступают против НАТО и за тайожный саюз😁
 показать весь комментарий
 
 
а полторак звездел, шо все зовут туда со страшной силой..
 показать весь комментарий
 
 
От когда будет консенсус, тогда и уместно будет об этом говорить. А пока это звучит так: «Вас обязательно примут в НАТО, но чуть позднее, чем раньше».
 показать весь комментарий
 
 
Не ври Волкер.Шакаладный полководец полторушка сказал,что чуть ли не силой тянут в Нато и требуют вступить))))Как только соя начинает врать,запад их сразу макает в их же ложь)))
 показать весь комментарий
 
 
одвічний союзник ж в ***** там - Німеччина, консенсусу ніколи не буде...
 показать весь комментарий
 
 
Дайте пдч хотя бы для начала, шоб пукину пердак порвать
 показать весь комментарий
 
 
Іншими словами - допоки в Україні правлять клани постсовкової номенклатурно-кримінальної мафії, НІКОМУ ТАКА КРАЇНА НЕ ПОТРІБНА В СОЮЗНИКАХ...
 показать весь комментарий
 
 
Україні можна піти по простішому шляху договіру про військове співроббітництво з США, прямому та побудувати бази у себе як зробили Саудівська Аравія та Катар, без НАТО. Все одне НАТО то 85% Пентагон.
 показать весь комментарий
 
 
Израиль тоже не в НАТО, но регулярно наваливает парашникам, иранцам и сирийцам по-полной, в т.ч. с помощью американского оружия.
 показать весь комментарий
 
 
Так Петя і вбиває економіку, щоб нас не взяли в НАТО.
 показать весь комментарий
 
Может так случиться что пока вы созреете -приглашать будет некого.Или знаете что у кремлевской чекатилы в черепной коробке???.
 показать весь комментарий
 
С одной стороны агрессивная россия, с другой стороны гнилая Европа.Другими словами Украина никогда не будет в НАТО и стратегическим партнером США тоже не будет.
Раньше Украину ******** "союзнички" облапошили с меморандумом, а сейчас уже кинули с НАТО. Ловко, ничего не скажешь.
 показать весь комментарий
 
Треба вимагати вiд США потужнiшого тиску на європейських "партнерів". Де-факто Україна є членом НАТО, оскільки стоїть на передовій і стримує натиск орди.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но сейчас в Альянсе нет консенсуса, чтобы послать Киеву приглашение, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх