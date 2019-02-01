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 По лучшим стандартам США и ЕС: в Госпогранслужбе рассказали, как реформируют мобильные подразделения

В Госпогранслужбе мобильные подразделения реформируются в соответствии с лучшими стандартами США и Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в пограничном ведомстве Украины проведен значительный объем работы, направленной на реорганизацию и реформирование мобильных подразделений Государственной пограничной службы. В частности, происходит их переориентация на стандарты лучших образцов подразделений спецназначения США и ЕС. 

За последний период в этих подразделениях разграничены функции мобильных сил, в том числе выполнение задач, связанных с повышенным риском для жизни, упорядочена система отбора личного состава в основные подразделения мобильного отряда "Дозор", определен четкий порядок применения сил и средств.

С учетом приобретенного за последние годы опыта в настоящее время уже разработана собственная система отбора личного состава для службы в спецподразделениях "Дозор", что ощутимо повлияло на их комплектацию и соответственно маневренность. Кроме того, в течение 2018 г. развернуты региональные отделы специальных действий в отдельных областных центрах, которые уже приступили к выполнению заданий.

При этом для спецназовцев постоянно проводятся тренинги, курсы или соревнования, которые нацелены на подготовку личного состава к действиям в различных условиях, среди которых штурм транспортных средств, тактика действий на воде, по специальной и боевой подготовке. Также благодаря поддержке Посольства США команда отряда "Дозор" дважды участвовала в международных соревнованиях подразделений специального назначения, которые проводились в Латвийской Республике. Кроме того, проведен курс со снайперами инструкторами США и отработана отдельная программа подготовки личного состава мобильных подразделений.

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В течение прошлого года подразделения мобильного отряда применялись на всех участках государственной границы. Как результат, освобождены лица, которых незаконно удерживали в нечеловеческих условиях, раскрыто незаконное предприятие по переработке и изготовлению табачных изделий, задержаны автомобили с контрабандными товарами, неоднократно задерживались нелегальные мигранты и их переправщики.

Отмечается также, что реформирование проводятся, в том числе при материально-технической помощи посольства США. Только в течение 2018 г. получены 2 лодки с трейлерами, униформа, комплекты защитного и тактического снаряжения, медицинское имущество и тому подобное. Не прекращают оказывать помощь американские партнеры и в этом году. 

"Недавно для содействия развитию подразделения специального назначения "Дозор" были переданы ветро- и влагозащитные костюмы, тактические рюкзаки и прочее стоимостью более 100 000 долларов США", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3109397
 
 
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А в керівництві теж високі стандарти США та ЄС?... Навряд. Не вірю. Випускники совкової системи не можуть мати стандартів США та ЄС, бо там стандарти московської імперії, совка, подвійні стандарти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо лучшим стандартам США и ЕС: в Госпогранслужбе рассказали, как реформируют мобильные подразделения
 
 
 
 
 
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