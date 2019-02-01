 Глава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог в 2019 году: приоритетными будут объекты по коридору GO Highway

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.
По его словам, приоритетными в работе будут объекты, расположенные по коридору GO Highway, который соединит порты Николаева, Херсона и Одессы с портами Балтийского и Северного морей.
"Наконец начинаем завершать годами незавершенный проект - на дороге М-05 в Одесской области - строительство моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году. Всего в этом году продолжаем строительство 9 незавершенных объектов по всей Украине", - сказал Новак.
Также планируется ремонт дорог: Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев - Кропивницкий, М-15 Одесса - Рени с новым обходом Рени, Н-08 Запорожье - Мариуполь, Р-51 Павлоград –Лозовая. В планах также строительство первой очереди Северного объезда города Ривне и Львовский инвестпроект.
а Днепр-Кр.Рог-Николаев когда? там танковый полигон. а не дорога..
Никополь-Херсон?