EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Экономика
  483  4
Все про:дороги (1752) Укравтодор (347) Новак Славомир (33)

 Глава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог в 2019 году: приоритетными будут объекты по коридору GO Highway

Всего в 2019 году продолжится строительство 9 незавершенных объектов по всей Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал глава "Укравтодора" Славомир Новак.

По его словам, приоритетными в работе будут объекты, расположенные по коридору GO Highway, который соединит порты Николаева, Херсона и Одессы с портами Балтийского и Северного морей.

"Наконец начинаем завершать годами незавершенный проект - на дороге М-05 в Одесской области - строительство моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году. Всего в этом году продолжаем строительство 9 незавершенных объектов по всей Украине", - сказал Новак.

Также планируется ремонт дорог: Н-31 Днепр – Решетиловка, Н-14 Николаев - Кропивницкий, М-15 Одесса - Рени с новым обходом Рени, Н-08 Запорожье - Мариуполь, Р-51 Павлоград –Лозовая. В планах также строительство первой очереди Северного объезда города Ривне и Львовский инвестпроект.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Посмотрите на этот ужас! На эти колеи по колено! Утром автобус 20 минут буксовал!" - школьники из двух сел на Одесчине не могут безопасно доехать до школы из-за плохой дороги. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3109396
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так Днепр-Решетиловка год назад ремонтировали!!
а Днепр-Кр.Рог-Николаев когда? там танковый полигон. а не дорога..
Никополь-Херсон?
 показать весь комментарий
 
Не ремонтували, а під вивіскою "Ремонт" стирили всі бюджетні гроші.
 показать весь комментарий
 
А як же тоді траса "Київ - Бориспіль", особливо після ІІ-го туру виборів президента?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава "Укравтодора" Новак о ремонте дорог в 2019 году: приоритетными будут объекты по коридору GO Highway
 
 
 
 
 
 вверх