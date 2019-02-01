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 ПЦУ за год признает большинство православных церквей, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прогнозирует, что новосозданную Церковь за год признает большинство православных церквей.

"В течение года мы должны получить признание большинства православных церквей. Вы понимаете, что все нас сразу не признают. Но если признает половина, если признают церкви греческой традиции…", - сказал митрополит Епифаний в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что процесс признания ПЦУ другими церквями продолжительный. "Останутся несколько церквей, которые будут колебаться, смотреть на внутреннюю и внешнюю ситуацию в православном мире, но я верю, что они признают нас - это процесс продолжительный", - сказал глава ПЦУ.

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Митрополит Епифаний подтвердил, что из 14 церквей 10 на стороне Украины, а в группе риска – Русская, Антиохийская, Сербская церкви. "Мы слышим определенные заявления и Польской церкви… Надо вести переговоры (как и с теми, которые поддерживают ПЦУ. - Ред.). Это процесс сложный, надо вести диалог, встречаться, пояснять, должен быть человеческий контакт. Мы будем двигаться в этом направлении постепенно, и я верю, что процесс пойдет. Церковь за церковью", - подытожил предстоятель ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3109393
 
 
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