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 Политика Украины
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 Для Украины важно сохранять взаимодействие с МВФ после выборов, - Аслунд

Независимо от того, какими будут результаты выборов в Украине в этом году, руководство страны должно продолжать взаимодействие с МВФ для сохранения финансовой стабильности.

Такое убеждение высказал в комментарии Укринформу известный международный эксперт в экономической и финансовой сфере, представитель "Атлантического совета" в Вашингтоне Андерс Аслунд, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Центробанк (Украины. – Ред.) упрочил свое лидерство и вводит очень жесткую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует требовательную фискальную политику согласно требованиям Фонда", - отметил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы Stand-By.

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Кроме того, по его словам, повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в этом году украинцы будут выбирать и президента, и парламент. "По сути, это для того, чтобы зафиксировать фискальную и монетарную политику (в Украине. – Ред.)", - подчеркнул Аслунд.

Он напомнил, что по действующей программе Фонда, Украина может получить еще два транша в нынешнем году – весной и осенью. Причем, эта программа будет работать в течение года, пока в Украине будет формироваться новый парламент и правительство. И уже после этого новоназначенное правительство будет принимать решение относительно дальнейших отношений с Фондом.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд подчеркнул: "Конечно, роль каждой страны – это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, что обеспечивает взаимодействие с МВФ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3109388
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Волнуются, чтобы Украина с иглы не слезла.
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Ми українці,вам нічого не винні,будете після виборів своїх боржників ловити по всьому світу.
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Думаю когда Петя Юля продаст Рошен, то можно будет сразу и огромную часть долга погасить.
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Она уже 23 ярда нагасила, спасибо проходили)))
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Эту чушь будешь впаривать кому то другому. Никогда Украина не была так зависима от МВФ, как при шоколадниках. Благодаря их займам у нас газ на 1000% дороже для населения согласно даже их заявлениям
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Тебе баклану впаривать нет смысла, есть банальная статистика по займам у МВФ за все периоды.
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И че ж тогда даже при овоще газ был дешевым для населения? Не говоря уже за те копейки, когда Тимошенко премьером была?
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Какую прибыль показывал нафтогаз в те года? За счет чего он докапиталировался? К сожалению такой менталитет чтобы лохторат в узде держать достаточно кинуть кость и все довольны.
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Кинуть кость, это поднять тарифы в десятки раз и сделать видимость возможности просто оформить субсидию, при этом нафтогаз безосновательно выписывает себе миллионные премии на ровном месте делаю дыру в бюджете. И это только если говорить о комуналке - во всех сферах просто жопа. А тогда была не кость, а уровень жизни значительно выше чем при этих рехворматорах.
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А че в десятки, а не сотни? Вон газ же на 1000%, у вас там где то генератор случайных цифр стоит? Иди работай и уровень жизни будет выше, уже минималка даже в баксах выше чем при воной, про зарплаты нечего и говорить.
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Роттердам+ - це новації офшорно-сліпотрастових покидьків. У МВФ одна вимога - збалансуваня бюджетних видатків бюджетними доходами. І якщо наші покручі до бюджетних доходів записують комунальні послуги за космічними тарифами, а не доходи, наприклад, від податків, що сплачують малий та середній бізнес внаслідок адекватної економічної політики, то це проблема України. Проте, останнім часом від МВФ є тиск (я його назвав диктатом), який нічого спільного з взаємодією не має. Згадайте угоду Яреськи з МВФ, яка взагалі на голову не налазить.
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Объяви, за полгода миллиардером станешь,гривной жопу сможешь вытирать вместо туалетной бумаги, заживем Где ж вас таких дебилов берут то.
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Ты вроде говорил, что почитать не успеваешь, а тут херачишь как секретарша с 30 летним стажем оказывается))
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Не согласен, твой ответ абсолютно не достойный. Ты просто как и тогда так и сейчас балаболишь. Одним словом - порохобот.
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Идиот вы до сих пор не поняли что ваше вот это порохобот давно никого не задевает, даже наоборот.
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Ага. Волнуются, чтобы Украина с иглы не слезла.
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Недай боже сменится президент, и новая власть перестанет брать кредиты под 7% годовых. В общем все как всегда.
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Парасюк сказав, що порох не повинен бути президентом. Коли він сказав це янику - той втік. Цьому варто теж дослухатись.
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Ага,чтобы международные барыги устанавливали Украине тарифы,цены,стаж и Т.Д., нет так не пойдёт ,на фиг с пляжа,господа.
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аякже без МВФ, у кого ж борги брати, як же країну до втрати економічної, а значить і політичної незалежності штовхати?!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ми українці,вам нічого не винні,будете після виборів своїх боржників ловити по всьому світу.
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Любые долги надо либо отдавать, либо отрабатывать.
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Ленін дулю дав замість боргів - і капітал її смакував аж облизувався.... Для України важливо зберігати взаємодію з МВФ після виборів, - Аслунд - Цензор.НЕТ 8410
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на жаль - варіантів особливо немає...або МВФ або росія (((
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точніше не красти, а експлуатувати український народ......
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скажу від того самого народу ...як тільки "держава" починає "турбаватися" за мене я перевіряю чи надійно все сховав (якщо є що ховати)
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вже просто не красти - запізно(( хоча беззуснівно що воно "маст хев"
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нічого не пізно ...МВФ добре знає де лежать крадені у нас гроші ...тому без проблем до вечора може забрати собі назад свою мукулатуру ...ще й Україні залишиться ...тільки от для бариг не потрібні "вагони" їми ж надруковеної мукулатури ...в Україні їм потрібна З Е М Л Я і мінімум КАЗЛОВ ... для "джондірів" КАЗЛИ не потрібні ...не даремно вони вже давно розробляють техніку яка може працювати без людей
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давайте не будем "ображатись на дзеркало" - ми всі довели країну до такого, бо саме ми йшли на вибори й вибирали "владу"
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от через те, що представників народу не має в кандидатів на престол - то і нічого цього разу йти на вибори, народ має показати тотальну недовіру класу великої буржуазії......
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...а без них никак нельзя обойтись, построить свои заводы и делать экспорт, чтобы не брать бабло и всю жизнь народ отдавал их, за счет повышения налогов и т.д. Суки...
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МВФ це міжнародна "організація" (точніше злочинне угруповання) бариг-рантья під"кришею" урядів "розвинених" країн яка за допомогою коррумпування урядів держав "третього" світу вирішує фінансово майнові "питання" в інтересах транснаціональних корпорацій ...знищення населення України (офіційно 10 мільйонів , ніякому Гітлеру такий "тихий" геноцид не снився) і постійні намагання "відкрити" торгівлю ЗЕМЛЕЮ у "ніщій" країні тому доказ
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зачем париться, что-то строить и выдумывать как поднять экономику, проще народ душить...скоты
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Проблеми не в МВФ, а в нашому баризі. Це не МВФ вказує шляхами повернення боргів постійне підняння цін на газ і компослуги, а Вальцман з Гройсманом, бо реально займатись економікою їх взагалі не цікавить
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Гройсман та Порошенко - вершина айсберга, під водою - клас великої буржуазії, яка має реальну політичну владу в країні.....
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обычная постколониальная кабала для неразвитых стран...выйти из нее трудно, а если у тебя нет залежей нефти почти невозможно...
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