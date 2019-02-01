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 Киевские новости
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Все про:Киев (17088) парковка (224)

 С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке

С 1 февраля на улицы Киева выйдут инспекторы по парковке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает муниципальное издание "Вечерний Киев".

По словам заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления (инспекции) по парковке Дмитрия Рахматуллина, с 1 февраля первые 10 инспекторов по парковке выйдут на улицы для слежения за правилами парковки. Пока это будет их тестовый режим работы. Таким образом, выполнен первый этап внедрения реформы в этой сфере.

Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.

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"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но до этого, Киевсовет должен внести изменения в некоторых городские положения и документы", - сказал Рахматуллин.

Сейчас "Киевтранспарксервис" просит водителей следить за изменением знаков на парковочных площадках. Так, например, обращается внимание, что на площадке возле "Мегамаркета" на улице Антоновича теперь разрешено парковаться не "елочкой", а вдоль бордюра.

Источник: https://censor.net.ua/n3109387
 
   
 Топ комментарии
 
Не.
Новая коррупционная схема.
Где парковались, там и будут парковаться, но за деньги.
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Тестовый режим - определение мест, где будут давать больше.
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Перемога, однозначно. Надо праздник забабахать - День выхода парковщиков и ленточку перерезать.
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Не.
Новая коррупционная схема.
Где парковались, там и будут парковаться, но за деньги.
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Йулелюмпен, ты как всегда гадишь одно и то же.
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Заработаешь бан, ватный йулелюмпен 😂
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губкобобовые уже на страже Від сьогодні на вулиці Києва вийдуть перші інспектори з паркування - Цензор.НЕТ 2010
счас подтянут исландию и начнется срач Від сьогодні на вулиці Києва вийдуть перші інспектори з паркування - Цензор.НЕТ 1303
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У меня под домом рейдерская охранная фирма, без документов, совершенно незаконно, вымогают бабки, а полиция не видит криминала, это как? Точнее кто им дал взятку?
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Я даже в СБУ обращался, но все дела передаются в местное полицейское отделение, с потрохами купленное финансовой сектой Скиния, пасторы которой, по совместительству, директора местных монопольных компаний, охранной фирмы в том числе.
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А мое обращение в полицию, служебную по сути информацию, слили в соц сеть этой секты.На что тоже подавал заявление, но все концы в воду, как обычно. Полиция ничего не нашла, письма прислали через месяц с момента их подписания, ещё и перед новым годом, ну так чтоб наверняка я не пытался их обжаловать, ведь по закону в течении месяца можно. Профессионалы, что тут скажешь, нет короче у нас полиции, от слова вообще.
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Перемога, однозначно. Надо праздник забабахать - День выхода парковщиков и ленточку перерезать.
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А что в Параше нет парковщиков? Только в ЕС? К чему твой вопрос, сладкий соевый человечек, в квадратных штанах? Від сьогодні на вулиці Києва вийдуть перші інспектори з паркування - Цензор.НЕТ 2554
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губкобобовые на марше - спамщики ими мальдивского *****
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Петро Олексійовичу, це ви? Шож ви так про елєкторат свій...
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Тестовый режим - определение мест, где будут давать больше.
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Лучше бы запретили парковку в крайнем правом ряду
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и им теперь будут тоже сувать в лапу
життя по-новейшему... исчо одна служба суперская со стаканов повставала С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке - Цензор.НЕТ 1384
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а оно поделится - уже с горла хлещет - халява скоро кончается - надо напихатся как петро мальдивович С сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке - Цензор.НЕТ 9745
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Ой! Як гарно! Скоріше пишіть де з ними селфі зробити!!!
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Неэффективно. Нужно сразу создавать отдельную инспекцию по парковке на каждую марку авто.
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Мож перед внедрением новой службы сделать доступные цены на подземные и наземные паркинги? Страна непобедимых идиотов во власти!Они не делают жизнь общества лучше. Из-за этих уродов страна так ничего и не производит. Как наполнить бюджет для распила? А ввести новую службу по стрижке шерсти!
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Нормально,попробуйте где то в праге ,берлине или копенгагене запарковаться в неположеном месте или не оплатить парковку. А у нас где хотят,там и бросают.
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Предлагаю учредить парковальное министерство. Министром назначить меня. Я чесный,много брать не буду
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а скок парковок говорящая голова построила за 5 лет мерства?
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Інфраструктура шляхів міста розроблена і втіленна у життя? То про яких "інспекторів" тоді мова? Ще один корупційний прошарок суспільства? А може годі плодити ПАРАЗИТІВ в тілі народу? Невже так і не зрозуміло до си, що паразити рано - пізно призведуть до смерті самого організму, в якому паразитують?!... Це так важко розуміти?
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всетаки) віталька)) голова)))) - замість мафів - інспектори паркування!
про інші досягнення не будемо, всі і так в курсі і на бігмордах)))
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В жилом секторе возле домов надо запретить ночную парковку и выписывать штрафы за нарушение, а то некоторых жаба давит платить по 600 грв.в месяц.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня на улицы Киева выйдут первые инспекторы по парковке
 
 
 
 
 
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