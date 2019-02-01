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 Говорить о статусе патриархии для ПЦУ рано, - Епифаний

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает преждевременным говорить о получении статуса патриархии для ПЦУ.

"Я считаю, что рано говорить (о получении статуса патриархии. - Ред.), мы делаем только первые шаги в нашем становлении. И давайте не говорить о таких необъятных вещах. Да, в будущем мы не отбрасываем. И мы будем идти этим путем, но нам надо сейчас утвердиться", - сказал митрополит Епифаний в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что предоставление патриархии ПЦУ - это вопрос будущего.

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"Но я не хотел бы ограничиваться определенными хронологическими рамками. Это будет в будущем, давайте сейчас работать над нашим становлением. Когда мы утвердимся, когда объединим все украинское православие вокруг киевского престола, тогда мы сможем претендовать", - пояснил митрополит Епифаний.

По его словам, ПЦУ должны признать другие православные церкви. "Если мы с первого дня будем ставить для себя такие необъятные задачи, мы не сможем выполнить то, что мы должны выполнять сегодня", - сказал глава Церкви.

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По словам митрополита Епифания, все православные церкви, которым предоставляли автокефалию, получали начальный статус – митрополию.

Источник: https://censor.net.ua/n3109385
 
   
 Топ комментарии
 
это наше дело, а не свинособачье... и ни перед кем мы отчитываться не должны...
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Томас нам дал Вселенский патриарх это его право. Он прекрасно понимал что это вызовет ответную реакцию у РПЦ и ее прихвостней . Не имея хорошую поддержку других уважаемых церквей он бы этого не сделал. Переход церквей идет полным ходом, останется конечно я думаю пока приходы РПЦ . Но лет через 5-10 при правильном руководстве ПЦУ может стать одной из самых влиятельных церквей в мире. Ну и не надо забывать что у самой РПЦ томаса фактически нет, то есть если брать по церковным канонам это и есть секта Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 121
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Короче сделали традиционно порошенковски-плати и занимайся чем хочешь .На Восточной Украине как была так и осталась везде московская церковь.И никула она уходить и не собирается.Просто откатят пороху и будут дальше окучивать лохов.Главное не забывать чемоданчики в киев возить.А с остальной части Украины будет украинская возить.Вот и
весь томас....
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надо... никогда не рано...
мочить гундяева в сортире...
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это наше дело, а не свинособачье... и ни перед кем мы отчитываться не должны...
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К сожалению должны...Тут так либо независимость в статусе никем не признаной секты, либо признание всем цивилизованным миром и игра по правилам с подчинением и отчетностью вышестоящему церковному штабу...
Лично я за то чтобы принять наследие языческой Киевской Руси...Но увы это невозможно, и во время принятия византийского христианства Владимир это очень четко понимал не желая получить страну-изгоя под санкциями соседей...
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это украинская Церковь непризнанная секта?... Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 9566
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До томоса была непризнанная секта даже при поддержке государства...вопросы?
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Томас нам дал Вселенский патриарх это его право. Он прекрасно понимал что это вызовет ответную реакцию у РПЦ и ее прихвостней . Не имея хорошую поддержку других уважаемых церквей он бы этого не сделал. Переход церквей идет полным ходом, останется конечно я думаю пока приходы РПЦ . Но лет через 5-10 при правильном руководстве ПЦУ может стать одной из самых влиятельных церквей в мире. Ну и не надо забывать что у самой РПЦ томаса фактически нет, то есть если брать по церковным канонам это и есть секта
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А вот с РПЦ интересно...де-юре по всем церковным кононам они секта самосвятцев, у них нет разрешительных документов от мирового православия и его главы (томоса)...И в тоже время она де факто признана, и она записана для славления в диптихе...по сути в Константинополе коллизия документов, которую необходимо исправить...либо кацапы приходят за томосом с покоянием, либо корректируются документы и ее исключают из всех списков мирового православия, тут даже анафему нет смысла накладывать...
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Полностью согласен . Потому РПЦ плотно сидит на крючке у Варфоломея. Не хочу повторятся но в будущем ПЦУ сможет поднять этот вопрос
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Оце правильно. Потрібно ініціювати розгляд питання Вселенським патріархом про канонічність рпц, саме як православної церкви. адже фактично рпц є підрозділом спецслужби фсб. тобто це державна інституція і аж ніяк не може вважатися православною церквою в класичному розумінні. Ось як Англіканська церква не є католическою так й рпц не є православною. Ще питання чи є вони взагалі християнською церквою.
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Гундяй обделался ... ***** сорвёт погоны с рясы😂
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я не понял - о самостоятельности "говорить рано"? а как же петин "томос"?? опять, как всегда, барыга на*бал доверчивый лохторат - "геть от москвы" превратилось в "здравствуй дядя из стамбула"??
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я не дока в церковных делах, кто то может мне пояснить - ПЦУ с получением "томоса" теперь самостоятельная церковь или "самостоятельная" под протекцией Стамбула??
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Спочатку десь прочитай, кацапе, що таке "протекція".
Потім прочитай текст Томоса, якщо твій куций мозок осягне.
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соевый! у вас все кто не за петю "кацапы"? ты будешь удивлен - таких подавляющая часть Украины! p.s. не коверкай украинский язык своим грязным ртом.
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ПЦУ - митрополия Константинопольского (Стамбульского) патриархата. Зато каноничная в отличии от Украинской КП... Что лучше хейого знает... Были две - одна от московии, другая своя с патриархом. Теперь два филиала - московский и стамбульский...
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Я все таки поправлю не Стамбульский а Константинопольский Стамбульская павославная церковь имеет один приход с сотней две верян. Чем дальше мы от паРаши тем лучше А ты поменьше смотрел бы рашисткие каналы только там говорили Стамбульский патриархат. Интересное совпадение Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1702
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Короче сделали традиционно порошенковски-плати и занимайся чем хочешь .На Восточной Украине как была так и осталась везде московская церковь.И никула она уходить и не собирается.Просто откатят пороху и будут дальше окучивать лохов.Главное не забывать чемоданчики в киев возить.А с остальной части Украины будет украинская возить.Вот и
весь томас....
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до хрена болтает не по делу....

Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2141 Дмитро Корчинський
24 січня о 10:49 ·

Гадаю, найкраще, що зараз міг би зробити предстоятель ПЦУ митрополит Єпифаній - це утриматися від контактів з пресою.
Він занадто хоче їй сподобатися. Це не правильно.
Весь набір фраз, які він має надсилати світу, утримується в тексті Літургії. Все, що він хоче сказати, окрім цього, є зайвим, або шкідливим .
Амінь.
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Корчинський за останні 15 років був у Москві кілька десятків разів. Товаришує з Вітренчихою та Дугіним.
Думайте перед тим, як публікувати висери цього "експерта".
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Ahmed Nunji - на Корчинского в рашке заведено несколько уголовных дел....

первое за поджег офиса дугина, после за Чечню и так далее...
Прежде чем писать за него изучите вопрос....
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у нас в раше миллионы пашут...вот прямо сейчас.
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Порошенко с медаедчуком кумом путина товарищуе и шо?Он основатель антиукраинской партии регионов и что?Может для начала бревна со своих глаз повыцарапывать?
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Осталось еще где то в берлинской подвортне получить такое же фиктивное вступление в НАТО и в Европу.Как и фиктивный томас из турецкой подворотни.На который кацапам просто насрать.И можно громко орать-нас приняли в европу.Вот бумага.Точнее филькина грамота.Перемога ***.
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Как-то не понятно все. Украина имела свою автокефальную поместную ни от кого не зависимую церковь во главе с Патриархом Филаретом. Получили зависимую от Стамбула церковь во главе с Митрополитом.РПЦ как была в Украине, так и остается. Ни одна из 14 православных церковь новую украинскую церковь не признала.
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Это как с брилиантовыми прокурорами.Сначала типа взять за яйца,а потом получив откат отпустить.Считай что русская церква "вышла под залог".Петя кушару сорвал мама не горюй.Не зря он летал в Стамбул как на работу...Добился своего.
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Можливо, для когось, хто захоплюється єврейською митологією, питання релігії і важливе, для мене особисто це не цікаво. Єдине, що викликає роздратування в цьому релігійному безумстві, так це те, що порушується Конституція, і в питання політики країни спрямовано втискуються питання релігії. А те, що цим займається ще й чинний президент, то взагалі неприпустимо, бо він є гарантом виконання Конституції, і коли президент САМ порушує Конституцію, то він ПОВИНЕН піти у відставку... Що до діяльності на теренах держави відділку ФСБ під назвою "московський патріархат", так цими розслідуваннями повинна займатись КОНТРРОЗВІДКА України... Діяльність цього "московського патріархату" - пропаганда насилля, тероризм і диверсії, і повинна переслідуватись відповідними спецслужбами, так само, як і діяльність будь-яких радикальних релігійних осередків в нормальних цивілізованих країнах.
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Хотелось бы услышать от поборников стамбульского Патриархата - а ранее существовавшая УПЦ КП была каноничной или нет?
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Не продуцируй кремлёвское враньё! Не Стамбульский патриархат, а Константинопольский патриархат, Мать всех православных метрополий и патриархатов.
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Він кремлівську брехню цілком свідомо продуцирує.
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Ранее существовала каконичная Киевская метрополия, которую поглотил неканоничный Московский патриархат, после необдуманного поступка Богдана Хмельницкого. Ныне же справедливость восторжествовала - Киеву и всей Украине Константинополь вернул его каноничную православную церковь.
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Вкратце - все православные патриархии и митрополии происходят от Матери-церкви Константинопольской. Она их создала, она их крестила, и имеет право главенства, но не полного подчинения. Мать имеет право роздавать томосы, патриархии и метрополии, а все остальные дела - автономное дело и право самих этих патриархий и метрополий, они называются равными среди равных.

А вот Московский патриархат - самозванный, они так и не получили ни томос ни патриархат, а Пётр 1 провозгласил самовольно патриархию, а себя главным патриархом. А потом и Сталин утвердил приказом патриархию. Московский псевдопатриархат с Матерью-церковью лаялись и грызлись веками. Во времена царя Василия Тёмного москали заманили Вселенского патриарха в темницу, вымогая что-бы он дал им патриархат. Тот просидел полгода, пообещал дать, те его выпустили и он сбежал. Но патриархию им не дал, и наверное своим последователям запретил давать этой Сатане патриархию.
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Тем не менее РПЦ признана всеми другими православными церквями, а Епифаний упоминает в диптихе гундяя на равне с главами всех других церквей
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О какой вой пошел с мокшанских болот Вчера ваш путлер выступил так вы свои крылышки петушиные порасправили.Давайте жгите дальше клоуы просто смешно Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4213 Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4213 Говорити про статус патріархії для ПЦУ рано, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 4213
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоворить о статусе патриархии для ПЦУ рано, - Епифаний
 
 
 
 
 
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