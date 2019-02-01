 Говорить о статусе патриархии для ПЦУ рано, - Епифаний

"Я считаю, что рано говорить (о получении статуса патриархии. - Ред.), мы делаем только первые шаги в нашем становлении. И давайте не говорить о таких необъятных вещах. Да, в будущем мы не отбрасываем. И мы будем идти этим путем, но нам надо сейчас утвердиться", - сказал митрополит Епифаний в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что предоставление патриархии ПЦУ - это вопрос будущего.
"Но я не хотел бы ограничиваться определенными хронологическими рамками. Это будет в будущем, давайте сейчас работать над нашим становлением. Когда мы утвердимся, когда объединим все украинское православие вокруг киевского престола, тогда мы сможем претендовать", - пояснил митрополит Епифаний.
По его словам, ПЦУ должны признать другие православные церкви. "Если мы с первого дня будем ставить для себя такие необъятные задачи, мы не сможем выполнить то, что мы должны выполнять сегодня", - сказал глава Церкви.
По словам митрополита Епифания, все православные церкви, которым предоставляли автокефалию, получали начальный статус – митрополию.
мочить гундяева в сортире...
Лично я за то чтобы принять наследие языческой Киевской Руси...Но увы это невозможно, и во время принятия византийского христианства Владимир это очень четко понимал не желая получить страну-изгоя под санкциями соседей...
Потім прочитай текст Томоса, якщо твій куций мозок осягне.
весь томас....
Дмитро Корчинський
24 січня о 10:49 ·
Гадаю, найкраще, що зараз міг би зробити предстоятель ПЦУ митрополит Єпифаній - це утриматися від контактів з пресою.
Він занадто хоче їй сподобатися. Це не правильно.
Весь набір фраз, які він має надсилати світу, утримується в тексті Літургії. Все, що він хоче сказати, окрім цього, є зайвим, або шкідливим .
Амінь.
Думайте перед тим, як публікувати висери цього "експерта".
первое за поджег офиса дугина, после за Чечню и так далее...
Прежде чем писать за него изучите вопрос....
А вот Московский патриархат - самозванный, они так и не получили ни томос ни патриархат, а Пётр 1 провозгласил самовольно патриархию, а себя главным патриархом. А потом и Сталин утвердил приказом патриархию. Московский псевдопатриархат с Матерью-церковью лаялись и грызлись веками. Во времена царя Василия Тёмного москали заманили Вселенского патриарха в темницу, вымогая что-бы он дал им патриархат. Тот просидел полгода, пообещал дать, те его выпустили и он сбежал. Но патриархию им не дал, и наверное своим последователям запретил давать этой Сатане патриархию.