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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2141) Киев (17088) Киевсовет (1147) туризм (1096) Поворозник (20)

 В Киевсовете утвердили новые ставки туристического сбора: иностранцы будут платить Киеву 41,73 грн

Киевсовет установил ставку туристического сбора за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки). В частности, 0,4% для туризма и 1% для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2019 г. (что сейчас составляет 4173 гривен).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В 2019 году размер этого сбора для внутреннего туризма составит 16 грн 69 копеек, а для въездного туризма - 41 грн 73 копейки. Всего с учетом таких ставок городской бюджет должен получить как минимум 35 млн гривен. Эти средства позволят динамично развивать туристическую сферу в столице, создавать комфортный и современный сервис для гостей нашего города", - пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что Налоговый кодекс Украины предоставляет право местным советам установить ставки туристического сбора в пределах предельных ставок, определенных кодексом. Изменения в Налоговый кодекс Украины в части туристического сбора были внесены 23 ноября 2018 г. Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

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С момента введения туристического сбора в столичный бюджет поступило средств: в 2011 году - 6,8 млнгрн, в 2012 году - 9,7 млн грн, в 2013 году - 9,7 млн грн, в 2014 году - 7,8 млн грн , в 2015 году - 13 млн грн, в 2016 году - 18,8 млн грн, в 2017 году - 25,1 млн грн, в 2018 году - 33 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3109384
 
   
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Житель США в свой день рождения выиграл в лотерею 1 млн долларов - помощник депутата Ляшко У Київраді затвердили нові ставки туристичного збору: іноземці платитимуть Києву 41,73 грн - Цензор.НЕТ 3418
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Потребовали бы лучше установить мобильные кассовые аппараты с фискальной памятью в транспорте (в том числе такси, в том числе частный извоз) или как альтернативу оплату безналом (картами банков и со счетов операторов сотовой связи) и установили МЕСТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ (5%), катались бы в бабле "как сыр в масле" + увеличение налогов в бюджет страны (от чёрного нала, который разворовывают). Тоже самое для ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ торговых точек (не забудьте поповские лавки и "пожертвования", особенно москальского паханата) и на всех рынках без кассовых аппаратов или мобильных постерминалов (в том числе приставок к смартфонам или оплате через счета сотовых операторов) оплата запрещена (нарушителей сначала огромный штраф, а потом в кутузку за уклонения от уплаты налогов). И МЕСТНЫЙ НАЛОГ С ПРОДАЖ 1-2%!
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"выборов" как таковых НЕТ - это всё дешевый фарс и наглый обман (когда "голосами" фактически недееспособных РАБОВ И ХОЛОПОВ манипулируют БАРЫГИ-УЗУРПАТОРЫ). Власть можно и нужно захватывать только силой оружия и выстраивать С НУЛЯ государство ГРАЖДАН, но база для этого пока невелика, около 10% от НАСЕЛЕНИЯ! Теоретически это возможно, но противостоять придется не только внутренним БАРЫГАМ и ХОЛОПАМ или МОСКОВСКИМ БОЯРАМ И РАБАМ, а практически почти всему миру. Экономику придётся сделать на начальном этапе замкнутой и самодостаточной (это очень непростая задача, будет ОЧЕНЬ ТРУДНО)!
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поток туристов слишком большой и его надо как-то сдерживать, миллионы иностранцев ежедневно мечтают посетить троещину и борщагу, вот пусть платят хотя бы
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Шото слабо. Треба ввести податок в 100 гривен/день з кожного, хто живе в Украііні. Ото масть попрьот))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киевсовете утвердили новые ставки туристического сбора: иностранцы будут платить Киеву 41,73 грн
 
 
 
 
 
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