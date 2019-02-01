 В Киевсовете утвердили новые ставки туристического сбора: иностранцы будут платить Киеву 41,73 грн

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В 2019 году размер этого сбора для внутреннего туризма составит 16 грн 69 копеек, а для въездного туризма - 41 грн 73 копейки. Всего с учетом таких ставок городской бюджет должен получить как минимум 35 млн гривен. Эти средства позволят динамично развивать туристическую сферу в столице, создавать комфортный и современный сервис для гостей нашего города", - пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что Налоговый кодекс Украины предоставляет право местным советам установить ставки туристического сбора в пределах предельных ставок, определенных кодексом. Изменения в Налоговый кодекс Украины в части туристического сбора были внесены 23 ноября 2018 г. Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

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С момента введения туристического сбора в столичный бюджет поступило средств: в 2011 году - 6,8 млнгрн, в 2012 году - 9,7 млн грн, в 2013 году - 9,7 млн грн, в 2014 году - 7,8 млн грн , в 2015 году - 13 млн грн, в 2016 году - 18,8 млн грн, в 2017 году - 25,1 млн грн, в 2018 году - 33 млн гривен.