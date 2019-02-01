 Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л."

В ходе спецоперации были проведены обыски по месту жительства "бизнесменов", из помещений игорных заведений "Золотая Подкова" и "Лотерея" изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

Как отмечается, в последнее время похожая информация поступает от правоохранителей из разных областей Украины: разоблачают нелегальные сети, задерживают и наказывают их организаторов.

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""М.С.Л." приветствует такие действия правоохранительных органов и готово содействовать в выявлении и прекращении работы любых заведений, проводящих незаконную игровую деятельность. Мы убеждены, что существование нелегальных игровых заведений под видом лотерей не только дискредитирует законных операторов лотерей, но и наносит ущерб государственному бюджету страны и гражданам. Деятельность правоохранительных органов - это важный шаг в очистке рынка, впрочем, этого недостаточно", - подчеркивается в сообщении.

"М.С.Л." настаивает - в Украине должен быть прозрачный лотерейный бизнес, построенный по европейским стандартам, и призывает соответствующие государственные органы, в частности, Министерство финансов Украины, "разработать и утвердить долгожданные лицензионные условия".