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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:игорный бизнес (262) Киев (17088) лотерея (99)

 Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве

Столичные правоохранители задержали дельцов, которые под видом лотерей организовали сеть игорных заведений в Деснянском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л."

В ходе спецоперации были проведены обыски по месту жительства "бизнесменов", из помещений игорных заведений "Золотая Подкова" и "Лотерея" изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.

Как отмечается, в последнее время похожая информация поступает от правоохранителей из разных областей Украины: разоблачают нелегальные сети, задерживают и наказывают их организаторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальное игорное заведение, владельцы которого физически давили на юристов и журналистов во время рейда, закрыто в Киеве. ФОТО

""М.С.Л." приветствует такие действия правоохранительных органов и готово содействовать в выявлении и прекращении работы любых заведений, проводящих незаконную игровую деятельность. Мы убеждены, что существование нелегальных игровых заведений под видом лотерей не только дискредитирует законных операторов лотерей, но и наносит ущерб государственному бюджету страны и гражданам. Деятельность правоохранительных органов - это важный шаг в очистке рынка, впрочем, этого недостаточно", - подчеркивается в сообщении.

"М.С.Л." настаивает - в Украине должен быть прозрачный лотерейный бизнес, построенный по европейским стандартам, и призывает соответствующие государственные органы, в частности, Министерство финансов Украины, "разработать и утвердить долгожданные лицензионные условия".

Источник: https://censor.net.ua/n3109383
 
 
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ипануцца - эта суперслужба встала со стаканов и нашла ганделык - ура Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 8736 Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 7343
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а само мсл не подпольные игорные дома не? Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 8973
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та они цветные как радуга - мсл тоже)))
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ипануцца - эта суперслужба встала со стаканов и нашла ганделык - ура Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 8736 Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 7343
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а само мсл не подпольные игорные дома не? Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве - Цензор.НЕТ 8973
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та да - если там фото усика - все покрышовано железно
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Виявляється, Троєщина - українське Монте-Карло, не інакше...
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угу , а Виноградар - типу Лас Вегас , тільки тут із мусорами діляться .
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та с ними всюжу желятся - потому что они всю хрень крышуют!!!!
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в каком то смысле да, лицензия есть и баблом делятся
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Сеть игорных заведений называлась "Космолот" синего цвета или "Лото" оранжевого ...я угадал?
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та они цветные как радуга - мсл тоже)))
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просто они не купили лицензию и бабло зажали
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как говорится жадность губит фраера. Купили лицензию и казино превратились в лото национальное, плюс охрана от государства (если правый сектор захотят прикрыть заведение то корд их на пол положит). Но нет надо бабло зажать
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може ,злили того ,кого не шкода ? Бо інтуїція мені підказує , що на Троєщині гральні заклади таки є .
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нет, просто кто то очень обнаглел, лицензию не купил и баблом не делился, кроме местного управления полицией, но так не прокатит.
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А Супрун еще не выступала за легализацию игорного бизнеса в медицинских целях?
Ведь, от "покурил и поиграл" намного больше пользы, чем только от "покурил".
Для дома, для семьи.
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добра новина)), може Троєщинські цензарі на Цензор повернуться, можна буде постібаться)))
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это ни какая новость, просто предприниматели эти тупа за лицензию не заплатили, плюс делится не посчитали нужным. команда ФАС и все, сейчас эти же площадки займут люди не жадные и им имеющие все там документы, насиженное место зря не пропадет
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так і я ))) трохи не про те, а те шо ти кажеш, так воно так, гроши це інструмент підтримки! Правоохоронці викрили мережу гральних закладів на Троєщині в Києві - Цензор.НЕТ 781
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А, так наверное в полицию взяли парочку зрячих, все остальные слепые. Государство идиотов...
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На Троещине полностью перекрыли пр. Маяковского ради игровых автоматов. Игровыми автоматами закрыли остановку общественного транспорта "торговый центр" и крышевальщики вдруг обнаружили.
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Я за легализацию игорного бизнеса. Игрокам - азарт, государству - прибыль, менты - в пролете.
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он легализован, лицензия от национальной лотереи. Вы что там не читали законы?
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Ты хоть разберись на что и когда выдана лицензия. Ты хоть одно классическое казино в Украине за последние 5 лет видел?
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Мож воспользоваться услугами лотерейного бизнеса и выбрать президента? Нах этот цирк сЦИКом? Пусть тянут спички!
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Юльку в президенты и конец игорному бизнесу.
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може ,здогадається декриміналізувати ? І державі податки ,і злочинці бідніші ?
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Мало что-ли по Киеву сооружений с надписью "Лоторея"? Почему нашли только на Троещине?
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Шо,и только на троещине увидели? Так раскройте глаза,они по всему киеву разбросаны.Или там кому то дорогу перешли или с местными ментами не поделились?
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Надо же, позавчера дельце только организовалось и уже вчера накрыли!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПравоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве
 
 
 
 
 
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