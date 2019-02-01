 США могут начать процесс денонсации ракетного договора с РФ 2 февраля

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
Согласно источникам в Государственном департаменте об этом официально будет объявлено 1 февраля.
По словам заместителя государственного секретаря США Андреа Томпсон, с 1 февраля начнется шестимесячный период, после которого американские власти примут решение о постоянном отказе от договора, который запрещает СССР и США иметь в арсенале ракеты наземного базирования меньшей и средней дальности. Однако уже в этот период Вашингтон оставляет за собой право не выполнять договор.
"Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо предпринять для приостановления выполнения наших обязательств и последующего выхода из договора", – заявила в четверг Андреа Томпсон.
В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.
Ну аминь.
і в них, китайців, іде суперництво з США, а кацапи будуть гроші пиляти на "нових" розробках
і мульти) войовничі клепати!
Тупорылое, жадное, ленивое либерастовое левачье.
История учит нас тому, что "любой договор, подписанный с Россией, не стоит бумага, на которой он написан", кацапы долго и упорно торгуются, при подписании всяких "договоров", только лишь затем, чтобы получить долгожданную передышку, получив передышку и перегруппировавшись - тут плюют на "договора", формально не выходя из них, но фактически - никогда не соблюдая.
США нужно выходить из этого ганебного "договора" хотя бы потому, что не подписывавшие его Китай прямо сейчас угрожает той же Ю.Корее, и именно для защиты Ю.Кореи и Тайваня США сейчас и денонсируют бесполезную, и даже вредную для общеглобальной безопасности "филькину грамоту" - "договор об РСМД".