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Все про:договор (245) ракеты (719) Россия (71869) США (14614)

 США могут начать процесс денонсации ракетного договора с РФ 2 февраля

Соединённые Штаты начнут в субботу процесс денонсации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного бывшим Советским Союзом и США в 1987 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Согласно источникам в Государственном департаменте об этом официально будет объявлено 1 февраля.

По словам заместителя государственного секретаря США Андреа Томпсон, с 1 февраля начнется шестимесячный период, после которого американские власти примут решение о постоянном отказе от договора, который запрещает СССР и США иметь в арсенале ракеты наземного базирования меньшей и средней дальности. Однако уже в этот период Вашингтон оставляет за собой право не выполнять договор.

"Мы сделаем объявление, выполним все те шаги, которые необходимо предпринять для приостановления выполнения наших обязательств и последующего выхода из договора", – заявила в четверг Андреа Томпсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60-дневный срок на исходе: Столтенберг напомнил РФ о требованиях США и об ответственности за сохранение ДРСМД

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 декабря госсекретарь Майк Помпео дал России 60 дней для возврата к соблюдению договора, установив крайний срок 2 февраля, после чего США откажутся от своих обязательств по соглашению, если Россия не вернется к его соблюдению.

Источник: https://censor.net.ua/n3109381
 
   
 Топ комментарии
 
Русня, можно вас поздравлять с новой гонкой вооружений?
Ну аминь.
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Наразі в світі не має жодної країни соціалістичного напрямку розвитку, капітал взяв реванш.....Керівництво Соцінтерну бездіє, підспівує буржуазії. Однак капітал - це бійня за прибутки, а значить війни і нехтування екологією. Що перше доб'є людство - війни чи екологія?!!!
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Хаєха. Мацкалопітеки догрались своїм пердінням в борошно на тему "ядьзєрнава пєпла", "всє в рай" та гіпепзвукових вундер-вафель
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Этому договору давно пора на свалку истории.
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Теперь Рашка опять свои ракеты на Кубу повезёт?
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Иди смой слица. Ну или пусть жена слижет.
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Да при чём тут я, если у тебя там что-то на лицо?
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Ваня, а ты затейник. Ну лишь бы тебе нравилось.
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Так слизала жена ништяки или так в них и сидишь, Ваня?
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Штатам, при их огромном флоте, нет особой нужды в наземных ракетах. Уничтожая договор РСМД Рыжий играет в пользу *****.
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Он мешает США размещать ракеты у своих союзников.
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Штатам, при их огромном флоте кораблей и стратегической авиации, нет особой нужды в наземных ракетах - у союзников, противников, нейтралов - без разницы.
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Русня, можно вас поздравлять с новой гонкой вооружений?
Ну аминь.
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Наразі в світі не має жодної країни соціалістичного напрямку розвитку, капітал взяв реванш.....Керівництво Соцінтерну бездіє, підспівує буржуазії. Однак капітал - це бійня за прибутки, а значить війни і нехтування екологією. Що перше доб'є людство - війни чи екологія?!!!
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лучше СВИФТ ********* отключите и все закончится....
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Что всё? За нефть, уголь, уран Украина паРашке золотом платить будет? Может подумать сначала, а потом предлагать?
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а что ты так переживаешь - ********* развалится, будем платить отдельным государствам, у них СВИФТ будет!... США можуть почати процес денонсації ракетного договору з РФ 2 лютого - Цензор.НЕТ 2900
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Хаєха. Мацкалопітеки догрались своїм пердінням в борошно на тему "ядьзєрнава пєпла", "всє в рай" та гіпепзвукових вундер-вафель
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кацапію це не дуже хвилює, адже є Китай, вони здирають\модернізують розробки совка...
і в них, китайців, іде суперництво з США, а кацапи будуть гроші пиляти на "нових" розробках
і мульти) войовничі клепати!
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О, щязз мы услышим вой евролиберастов поющих в унисон с Нарассеей что это "ужасный шаг, ведущий к эскалации напряженности в мире" и всякие дойчи будут на гамно исходить, требуя от США "продолжать соблюдать договор об РСМД".
Тупорылое, жадное, ленивое либерастовое левачье.
История учит нас тому, что "любой договор, подписанный с Россией, не стоит бумага, на которой он написан", кацапы долго и упорно торгуются, при подписании всяких "договоров", только лишь затем, чтобы получить долгожданную передышку, получив передышку и перегруппировавшись - тут плюют на "договора", формально не выходя из них, но фактически - никогда не соблюдая.
США нужно выходить из этого ганебного "договора" хотя бы потому, что не подписывавшие его Китай прямо сейчас угрожает той же Ю.Корее, и именно для защиты Ю.Кореи и Тайваня США сейчас и денонсируют бесполезную, и даже вредную для общеглобальной безопасности "филькину грамоту" - "договор об РСМД".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША могут начать процесс денонсации ракетного договора с РФ 2 февраля
 
 
 
 
 
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