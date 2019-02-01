 Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ

Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Вниманию СМИ! Согласно сообщению интернет издания Цензор.НЕТ, политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего ССО ВС Украины. Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщает, что участие в избирательной кампании полковника С.Кривоноса является его личной инициативой и никоим образом не связано с деятельностью Сил специальных операций и Вооруженных Сил Украины в целом", - говорится в заявлении.
Ранее съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса.
демократія!!!
а особливо опіум, коли тв-ящик у олігархо-демократів)))
Члени королівського двору Великобританії запросили Максима Голосного на зустріч http://puer.org.ua/blogs/20803/
в кармані в рошенів чоколяті !
Чувак возглавлял 8-ку ССО, в 14-м она была очень боеготова и переломила на ранних стадиях конфликт? Нет... Единственный эпизод это его работа на Краматорском аеродроме, лайт осада аеродрома сепарами, не страшнее например осады хранилищ в Бмуте, ну и не тот Ад, как ДАП и ЛАП... Но по прошествию времени он стает героем... Так в чем геройство то...
А последнее его заявление у меня вызывает вопрос в его адекватности...
объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился- я так до 14-го процесс строительства армии просто зашкаливал...
Хлопчику, знову загострення марксіської паранойі? Невже твої батьки досі не виблювали цю х-ню, яку протягом аж чотирьох років лили в голови нещасних совєцьких студентів? І не просто так лили, а за рахунок скорочення на сотні академічних годин справді необхідних предметів. Таких як вища математика, іноземні мови та інші.
у полковника немає інших справ по службі ніж займатися виборами..
купа вільного часу..
за що він тобі на службі отримує зарплату ?
а сержант-срочник може висунутися у кандидати ?
щоб не ходити в наряди..
генштаб теж не буде заперечувати ?
чи 5))) місце вашого божества не додає наснаги)?