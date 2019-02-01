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Все про:выборы (20948) Кривонос Сергей (17) ССО (87)

 Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ

Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса никоим образом не связано с деятельностью Сил специальных операций и Вооруженных Сил Украины в целом.

Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию СМИ! Согласно сообщению интернет издания Цензор.НЕТ, политическая партия "Воины АТО" выдвинула кандидатом в президенты полковника Сергея Кривоноса, первого заместителя командующего ССО ВС Украины. Командование Сил специальных операций ВС Украины сообщает, что участие в избирательной кампании полковника С.Кривоноса является его личной инициативой и никоим образом не связано с деятельностью Сил специальных операций и Вооруженных Сил Украины в целом", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдвижение замкомандира ССО ВСУ Кривоноса в президенты - событие для армии, - Бутусов

Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ 01

Ранее съезд партии "Воины АТО" выдвинул кандидатом в президенты полковника Кривоноса.

Источник: https://censor.net.ua/n3109379
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё работы у сои добавилось(( Ещё один 'агент кремля '
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влада - нині породження класу великих за статками можновладців, а народу як завжди - лапша на вуха, видимість демократії та урізання соціального захисту....
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А БудкаПП чего такую заяву про сывочолого самовысуванця не сделала? Мол сам полез
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а чого ні заплатив 2,5ляма)грн застави і можна брати участь!
демократія!!! Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ - Цензор.НЕТ 8418
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вона така....буржуазна демократія....- опіум для народа....
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і не кажіть правий був борода)))
а особливо опіум, коли тв-ящик у олігархо-демократів)))
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Кандидат у президенти України, сільський голова Максим Голосний пропонує бажаючим подавати заяви до ЦВК без застави у 2.5 млн. грн. https://www.youtube.com/watch?v=f0AGMOq9324
Члени королівського двору Великобританії запросили Максима Голосного на зустріч http://puer.org.ua/blogs/20803/
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Гибридный самовыдвиженец.
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Ещё работы у сои добавилось(( Ещё один 'агент кремля '
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Да что вы) у нашего то рейтинг растет,а у кого то с косой падает -так что чем больше всяких и разных кандидатов -тем лучше)
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А БудкаПП чего такую заяву про сывочолого самовысуванця не сделала? Мол сам полез
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так йому можна))), вся цик) в кармані в рошені в чоколяті ! Участие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ - Цензор.НЕТ 4912
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О сейчас набегут ольгинцы и будут носиться с героем Кривоносом...
Чувак возглавлял 8-ку ССО, в 14-м она была очень боеготова и переломила на ранних стадиях конфликт? Нет... Единственный эпизод это его работа на Краматорском аеродроме, лайт осада аеродрома сепарами, не страшнее например осады хранилищ в Бмуте, ну и не тот Ад, как ДАП и ЛАП... Но по прошествию времени он стает героем... Так в чем геройство то...
А последнее его заявление у меня вызывает вопрос в его адекватности...

объяснил свое решение пойти в президенты тем, что с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился- я так до 14-го процесс строительства армии просто зашкаливал...
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"Народний Герой України". Гідний кандидат. Дивимося, слухаємо. В будь якому випадку ця людина належить до "Золотого Фонду" України. І це точно не барига, не злодій і не кацапсько-яценюче корумповане падло.
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Молодцы,хозяин у армии один- миллиардер Петр Алексеевич,ему военные верны, и не потерпят самозванцев..Пиночетов у нас не будет,у нас будут сплошные гелетеи ,полтораки и муженки-паркетные хорьки,которые выполнят любую волю хозяина.Не тошно прислуживаться,"вояки"? Мне , вот ,за вас стыдно. Стыдно , потому, что Крым и часть Донбасса -"их", а вы холуйничаете перед мешком с деньгами.Позор на ваши головы...
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влада - нині породження класу великих за статками можновладців, а народу як завжди - лапша на вуха, видимість демократії та урізання соціального захисту....
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>>породження КЛАСУ<<
Хлопчику, знову загострення марксіської паранойі? Невже твої батьки досі не виблювали цю х-ню, яку протягом аж чотирьох років лили в голови нещасних совєцьких студентів? І не просто так лили, а за рахунок скорочення на сотні академічних годин справді необхідних предметів. Таких як вища математика, іноземні мови та інші.
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пане модератор, а ви заперечуєте розшарування суспільства за достатками? Якщо є розшарування, то можна виділити верстви населення за схожими характеристиками - називайте їх хоч класами від слова класифікація, хоч кастами як в Індії, але вони є поза вашими бажаннями насадити народу ідеології про безкласове суспільство....
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Мне определённо нравится избирательная компания, зря йуля пиарилась на военных😂
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Йуле ничего не светит, кроме срока в качановке😂
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А что, всяким клоунам можно, а ему - нет?
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Раніше за нього багато читала.Порядна людина,правильне ставлення до бійців.Командиром Ссо.не став бо завадив Муженко.Сміливий командир.
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Палковника онотоле и йулю кибарга помножили на ноль выдвижением Кривоноса😂
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ага.. генштаб тут не до чого..
у полковника немає інших справ по службі ніж займатися виборами..

купа вільного часу..
за що він тобі на службі отримує зарплату ?

а сержант-срочник може висунутися у кандидати ?
щоб не ходити в наряди..
генштаб теж не буде заперечувати ?
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чоколятні), чого спамимо))), аргументів забракло?!
чи 5))) місце вашого божества не додає наснаги)? Участь у виборчій кампанії полковника Кривоноса є його особистою ініціативою, - заява командування ССО ЗСУ - Цензор.НЕТ 5432
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчастие в избирательной кампании полковника Кривоноса является его личной инициативой, - заявление командования ССО ВСУ
 
 
 
 
 
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