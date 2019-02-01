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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе, - Волкер

Россия продлила срок ареста украинских моряков до апреля. Их не собираются отпускать по крайней мере до окончания президентских выборов в Украине. И как считает спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, это наводит на мысль о том, что незаконно захваченных моряков использовать как орудие давления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Волкер пообещал, что Россия не останется безнаказанной за агрессию в Черном море. По его словам, на Западе обсуждают возможность новых санкций.

"И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", - сказал спецпредставитель США по Украине во время пресс-брифинга по телефону из Брюсселя.

Он добавил, пока никаких решений нет, но эти решения США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины оккупации Крыма Россией.

Отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, Волкер заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер о плане Сайдика по Донбассу: Сначала РФ должна прекратить войну и принять миротворческую миссию ООН

Как он сказал, "Россия не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона. Наша цель - это не санкции ради санкций. Цель - восстановить свободный проход по Керченскому проливу во все порты".

Комментируя инициативу допустить в Керченский пролив немецко-французских наблюдателей (план, который понравился российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову), Волкер заявил: предложение международного мониторинга пролива целом достойна внимания. Чем больше глаз для наблюдения за ситуацией, тем меньше возможность насилия. В то же время эта идея вызывает много возражений, в частности в самых украинском, сказал Волкер. Речь идет о присутствии наблюдателей ОБСЕ на территории, не относящейся к зоне конфликта. Причем в условиях, когда к миссии ОБСЕ входит много русских.

"Я думаю, что лучшее решение здесь - чтобы международные наблюдатели находились на контролируемой украинцами территории и на украинских кораблях по приглашению украинцев. Нет нужды переходить за эту границу ", - отметил Курт Волкер.

Спецпредставитель США прокомментировал также новый "мирный план" относительно Донбасса, который предложил спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

Как отметил Волкер, "Мартин Сайдик очерчивает подетальный план: что должна делать миссия ООН, а что миссия ОБСЕ. Некоторые из идей, которые он предложил, полезно рассмотреть. Однако чтобы воплощать детали, надо сначала решить базовую проблему. И основополагающая проблема здесь - готова ли Россия допустить присутствие на Донбассе международных миротворцев вместо присутствия российских вооруженных сил? Россия продолжает отрицать, что она оккупирует эту территорию; она продолжает настаивать, что там нужны только охранники для наблюдателей ОБСЕ, а не настоящие миротворческие силы. Россия не дает сделать никаких шагов для размещения международных миротворческих сил, которые бы принесли мир и безопасность на Донбасс. И это основополагающая проблема".

Источник: https://censor.net.ua/n3109377
 
   
 Топ комментарии
 
А куда вы так летите? Ещё ж и полгода не прошло? Прям скоростные, что капец.
Из договора по РДСМ хоть сегодня выходите или то был блеф?
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О чём договорились? Договорились продолжать обсуждать.....Какая степень обеспокоенности? Яйца путлеру уже пора зажимать. Может сейчас из Венесуэлы дешёвая нефть на рынок потечёт?!
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а потім ще й з,ясується, що ці санкції проти трійки кацпських матросів та командира їх корита введуть. По півроку обговорюють та лише інформаційний шум створюють...
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Нет нмкаких санкций.Минстець как и кацапоСМИ врут.Одна контора же.
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люди - евры, вам под боком собираются устроить Варфоломеевскую ночь, озаботиться не хотите?...)
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А куда вы так летите? Ещё ж и полгода не прошло? Прям скоростные, что капец.
Из договора по РДСМ хоть сегодня выходите или то был блеф?
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а потім ще й з,ясується, що ці санкції проти трійки кацпських матросів та командира їх корита введуть. По півроку обговорюють та лише інформаційний шум створюють...
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Вокер оказался таким же чмом как и Лохматое Чмо. Санкции-********. Ага, почти поверили.
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О чём договорились? Договорились продолжать обсуждать.....Какая степень обеспокоенности? Яйца путлеру уже пора зажимать. Может сейчас из Венесуэлы дешёвая нефть на рынок потечёт?!
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Чем "удушили" СССР, нефть по 10..................А экономика союза нааамного была круче рашки. А ещё вот начинается новая фаза гонки вооружений. Только у кремлядей из современных технологий одни мультики плохого качества от СоюзМульфильма.....
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Зачем же они будут удушать курицу, которая несёт для них золотые яйца (особенно ЕС)?
Все их санкции имеют незакрытые лазейки для самих себя, позволяющие эти "санкции" обходить. Главное побольше трёпа о санкциях, чтобы и сами в них поверили.
Кроме того, Россия ими содержится для роли пугала для всего мира, что позволяет наращивать новейшие вооружения.
Врут они, и Уолькер тоже. Такая у политиков и журналистов работа.
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Вполне реально.
Дешевая нефть из Венесуэлы - удар по Российскому бюджету.
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Они проблемы обсуждают до тех пор, пока те не рассосутся сами собой.
Или забудутся.
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невже заборонять купувати у ***** нафту-газ, як це було зроблено для Ірану?! США і ЄС обговорюють нові санкції проти РФ за дії в Керченській протоці, - Волкер - Цензор.НЕТ 4812
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уже говорили - закроют порты для кацапских судов с причерноморской пропиской
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це на 1% краще чим "персональні санкції"
але треба Іранські) санкції на кацапів! США і ЄС обговорюють нові санкції проти РФ за дії в Керченській протоці, - Волкер - Цензор.НЕТ 6715
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здесь еще педагогический момент должен быть, ***** пока приучают что за каждое свое действие оно платит, оно хоть и тупое, но рано или поздно до него все равно дойдет, поэтому в ответ на блокаду морских портов Украины ему заблокируют по сути порты в том же регионе
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теж +0.5% додасть) ця педагогіка - краще гарні санкції - по торговим позиціям кацяпів!
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уже говорили - закроют порты для кацапских судов с причерноморской пропиской.

вот это действительно страшное наказание, учитывая что регистрация не то что в другой порт, а даже флаг занимает максимум неделю...
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опять это чмо Волкер появился
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Какие же вы инертные, вас ***** в ядерный пепел испепелит, а вы еще 20 лет будете думать вводить санкции или нет
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Они прекрасно знают что никакого конфликта особого у россии с миром нет Вам лгут.
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Нет никаких санкций.С россией прекрасно сотрудничают абсолютно ВСЕ мировые бренды.Самые новейшие модели авто и девайсов рекоамируются и продаются в России.Посмотрите статистику товарооборота с миром у России.Она растет.Как и у России с Украиной.Неужели до вас не доходит что вам врут?!Ну есть же интернет проведите сами расследование.Даже Айфон работает с Россией в с Украиной не работает...К кому санкции.Где в Украине Медиамаркт или Декатлон или Икеа ?!Их нету.А в россии-есть.И успешно работают....Вам лгут.бессовестно лгут.А вы кретины велетесь
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Про що домовився в реальності офшорний барига з лідерами ЄС та США, коли московські орки окуповували Крим та намагались окупувати Лівобережжя з усім Чорноморським поберіжжям, знають лічені особи. Гібрідність цієї війни, і такий безглуздий та ганебний стан України, безумовно є результатом такої політики в першу чергу офшорного бариги і його клану. Західним партнерам цей стан теж приносить чималу користь, бо не потребує військового втручання, що в економічному сенсі набагато дорожче, ніж всі санкції, які вони вводять відносно московської імперії. Будапештський меморандум не вигідний для Заходу, тому й були вигадані ці "Мінські домовленості", які дали можливість Заходу уникнути забов'язань по меморандуму...

Ситуацію може змінити тільки сам народ України, якщо обере таких чиновників в керівництво, які би змінили всю доктрину політики України відносно окупанта, і почали реальні визвольні дії, і тоді політика західних лідерів змінилась би на таку ж, більш жорстку, до московського загарбника.

Тільки для цього треба українцям проявити силу волі, і відмовитись від ментальності совка і малороса, перестати користуватись псевдологікою і перестати жити подвійними стандартами. Це обов'язкова умова реальних змін, без яких подальший рух в розвитку України, як незалежної держави НЕМОЖЛИВИЙ. Суспільство повинно перестати продукувати насірових і народити черчилей, тільки тоді Україна вирветься з "братських" обійм більшовицько-скрєпного московського мордору, де брехня є основою всього, і це автоматично проникає і у українське суспільство.

Захід НЕ БУДЕ заважати, а навпаки - допоможе, Україні в цьому навчанні і виходу з московського "культурного" простору. Головне, щоб ЛЮДИ САМІ ЦЬОГО БАЖАЛИ І РОБИЛИ ДЛЯ ЦЬОГО ВСЕ. Ніхто за українців цього робити не буде.
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Уже два с половиной месяца "США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе", закончится глубокой озабоченностью.
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Запретят въезд на свою территорию командирам кораблей и нескольким матросам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША и ЕС обсуждают новые санкции против РФ за действия в Керченском проливе, - Волкер
 
 
 
 
 
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