 Военный корабль ВМС ФРГ войдет в Черное море в рамках миссии НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ, эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.

Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну.

Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно.

"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны

После захвата российским спецназом 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей в непосредственной близости от Керченского пролива НАТО осудила милитаризацию украинского полуострова Крым, аннексированного российскими властями, и заявила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Черном море. "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее право на судоходство в своих территориальных водах", - написала в своем Twitter 25 ноября пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

6 декабря 2018 года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США. 18 декабря в порт Одессы зашел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. 9 января 2019 года глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко объявил, что к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов. При этом согласно Конвенции Монтре от 1936 года военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.