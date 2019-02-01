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Все про:Германия (3277) корабль (1126) НАТО (6204) Черное море (495)

 Военный корабль ВМС ФРГ войдет в Черное море в рамках миссии НАТО

Военный корабль военно-морских сил ФРГ, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, эта информация содержится в представленном в четверг, 31 января, ответе представителя министерства обороны ФРГ на запрос Deutsche Welle.

Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну. 

Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно.

"Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны

После захвата российским спецназом 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей в непосредственной близости от Керченского пролива НАТО осудила милитаризацию украинского полуострова Крым, аннексированного российскими властями, и заявила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Черном море. "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее право на судоходство в своих территориальных водах", - написала в своем Twitter 25 ноября пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

6 декабря 2018 года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США. 18 декабря в порт Одессы зашел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. 9 января 2019 года глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко объявил, что к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов. При этом согласно Конвенции Монтре от 1936 года военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3109375
 
   
 Топ комментарии
 
це добре, від цього кацапи казяться)!!! Военный корабль ВМС ФРГ войдет в Черное море в рамках миссии НАТО - Цензор.НЕТ 4123
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ось і рогаті тут намалювались, пучить гидких))
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Нехай і до Одеси завітають, приймемо!!! Слава Україні!!!
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не дуже добре.Гарно було б,якби вiн до Азовського моря yвійшов
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так, але треба всі ті домовленості з кацяпами по Азову розірвати!
це ще одна "перемога"((( клімкіна і папа)
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Німеччина це одне а НАТО інше. "Северний поток-2" до лампочки.
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І полонених українських моряків одразу відпустять? А Миздобул тоді відправить на прорив під ватним мостом чергову бронекалошу?
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Пиндосы уже ушли?Недавно ж были .Столько визгливой радости было...А что толку?Плановые работы НАТО.Зашли -ушлм.Им пох на всю эту возню
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Согласно договору , страны, которые не принадлежат к черноморскому бассейну, не могут постоянно находиться в водах Чёрного моря. И все этот договор поддерживают.
Это ж только рашка привыкла подписывать, а потом чужие территории захватывать.
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Для того чтоб американские корабли находились на постоянной основе в Черном море достаточно Украине сдать им в аренду участок побережья ,да, да база .Возможно при накалении обстановки в дальнейшем это будет Очаков
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Нехай і до Одеси завітають, приймемо!!! Слава Україні!!!
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ось і рогаті тут намалювались, пучить гидких))
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Прекрасная новость для последователей карго-культа...))
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...Имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток. Но, если поднимут флаг одной из черноморских стран (Турции, Румынии, Болгарии, Грузии, Украины), то сроки их пребывания ничем не ограничены.
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Почему то соевые порохоботы воспринимают плановый заход корабля НАТО как великую перемогу...Это его рутинная работа,но не стоять же ему на месте.Вот и плавает,тренируется.Им пох на эту возню.Будет приказ-они так же будут ху.ярить хохлов как и кацапов.Они не делают особой разницы и далеки от этих олигархических украино-российских разборок.
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кацап, переход плановый, но планы уже другие с 2014 года, наблюдай за своим холодильником, будет интересно
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Ты платный пропагандон провокатор.Это видно сразу.Почему под прокси пишешь?российский флажок боишься светануть?Или на вконтактике зависаешь с русскими корешами общаясь.Как правило все такие визглиаые как ты
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Пиши под своим российским флагом,платный пропагандон
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Посылать плавбазу - это все равно, что ничего не посылать. Зачем тратить драгоценные немецкие евро на бессмысленный поход с нулевым результатом??? Даже простой разведывательный ботик... с ВЕСЛАМИ!!! и то был бы в разы эффективнее.
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В комплексе разведки эффективней будет "Посейдон" (США) в комплексе со спутниковой системой слежения. Эти ребята умеют мониторить любую цель, от надувного матраца до АПЛ. А чего и сколько понадобится НАТО, и для каких задач, вам не понять.
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В Азовское море почему не идут? водоизмещение не позволяет?
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Не позволяет так и не разорванный договор между Украиной и Раиссей, согласно которому чужие корабли проходят в Азовское море, если добро дали ОБЕ стороны.
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Зазвичай плавбази використовують ПЛ.
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Даже если вместе с ней где то крадётся 212 проект, мы этого не узнаем
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Да ХРЕНЬ! Как зайдёт, так и выйдет! Это не же корабль Кригсмарине, от которого кацапы наложили бы полные штаны, это корабль ТОРГОВЫХ ПАРТНЁРОВ по нефтегазовому бизнесу!
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