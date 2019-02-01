EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  94  1
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7558) ранение (2015) Донбасс (17856) операция Объединенных сил (906)

 Враг за сутки 6 раз обстрелял позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожен один наемник, - штаб

31 января российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. В двух обстрелах противник применял запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись дважды из минометов калибра 82 мм, БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в районе поселка Пески.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- из минометов калибра 82 мм и гранатометов - в районе населенного пункта Кряковка;
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Хутора Вольный;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из 120-мм миномета разрушили жилой дом в Катериновке на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, используя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 31 января, один оккупант был уничтожен, еще двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.

Враг за сутки 6 раз обстрелял позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожен один наемник, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109372
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужання пораненому воїну України!!! а расіянському чорту гарно смажитись у пеклі!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 6 раз обстрелял позиции ОС: ранен один украинский воин, уничтожен один наемник, - штаб
 
 
 
 
 
 вверх