 Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией и выехать из Венесуэлы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, Болтон в сети Twitter пожелал Мадуро после отставки "тихой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы".
Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
вопрос только в том по тихому в ростов сольется или зальет Венесуеллу кровью.
кацапню позвать на поубивать украинцев.
но у овоща перед мадурьей было преимущество, общая граница Украины с бесноватыми.
у мадурьи такой роскоши нет - перевезут на ростов в кацапском папелаце
как мешок дерьма - дадут квартиру в бутово....
хотя искать в кацапских движениях смысл тоже бесполезно
причем покупателем номер раз етой венесуельской нефти являются
сами штаты - для меня звунчит как лос досвидос амигос мадуриос.
хотя - штаты могут продолжать закупать венесуельскую нефть - оплата ложится на счета,
закрыты мадурье и откроются для Венесуеллы,
когда мадурью вытащат из мешка на ростове.
занавес.