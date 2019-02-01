 Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией и выехать из Венесуэлы

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, Болтон в сети Twitter пожелал Мадуро после отставки "тихой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы".

Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.