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Все про:Венесуэла (128) Болтон (43) Мадуро (16) Гуаидо (3)

 Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией и выехать из Венесуэлы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться возможностью амнистии и уехать из страны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, Болтон в сети Twitter пожелал Мадуро после отставки "тихой жизни на хорошем пляже, подальше от Венесуэлы".

Ранее председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят санкции против государственной венесуэльской нефтегазовой компании-монополиста PDVSA, - Болтон

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3109371
 
   
 Топ комментарии
 
там у них уже конкретный движняк начался. Короче мордва и даже удмурты в печали. Гуаидо сказал что как скеовырнут мадурика так сразу все контракты с русней в спам, корече уже сказал русне что путена им на воротник а не бабки. А госдеп в это время мадуркины бабки в сша разморозил и Хуану разрешил ими распоряжаться чтобы облегчить жизнь народа. Вот русня и воет на луну сейчсас. Да , в вроде общее бабло на которое русню кинули достигает 30 млрд. американских денег.
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Краще зробіть перевибори, а потім той, хто програє буде на "тихому пляжі".
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какие перевыборы? мадуряку на пальмовую гилляку , вместе с русней.
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покойник уже определился,
вопрос только в том по тихому в ростов сольется или зальет Венесуеллу кровью.
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овощь умудрился и сдрыснуть на ростов и в Украину
кацапню позвать на поубивать украинцев.
но у овоща перед мадурьей было преимущество, общая граница Украины с бесноватыми.
у мадурьи такой роскоши нет - перевезут на ростов в кацапском папелаце
как мешок дерьма - дадут квартиру в бутово....
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если над океаном его русня без парашута не выбросит.
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а смысл те 200 кг мадуровского дерьма грузить на борт, шо бы де то по дороге сплюнуть?
хотя искать в кацапских движениях смысл тоже бесполезно
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так русня отморозится и будет как обычно блеять шо мадурки ихтамнет. И никакого литака с зелеными зайцами ***** не было.
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мадуре оставили выход - благородно и даже очень, но мадуры обычно упускают шанс и заканчивают на лопате.
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там у них уже конкретный движняк начался. Короче мордва и даже удмурты в печали. Гуаидо сказал что как скеовырнут мадурика так сразу все контракты с русней в спам, корече уже сказал русне что путена им на воротник а не бабки. А госдеп в это время мадуркины бабки в сша разморозил и Хуану разрешил ими распоряжаться чтобы облегчить жизнь народа. Вот русня и воет на луну сейчсас. Да , в вроде общее бабло на которое русню кинули достигает 30 млрд. американских денег.
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больше даже - штаты наложили санкции на продажу венесуельской нефти
причем покупателем номер раз етой венесуельской нефти являются
сами штаты - для меня звунчит как лос досвидос амигос мадуриос.
хотя - штаты могут продолжать закупать венесуельскую нефть - оплата ложится на счета,
закрыты мадурье и откроются для Венесуеллы,
когда мадурью вытащат из мешка на ростове.
занавес.
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как только мадурку зачехлит госдеп так сразу начнет шо дурной черную жижу качать в венесвеле. Естественно ведро ее упадет до 20 монет, и это смертный приговор мордве. Они там на удмурт тв уже свои поминки празднуют.
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Угу. На пляже. На Кубинском пляже.В Гуантаномо Бей. Там и отель пятизвездочный, друзьям ***** из Аль-Кайды очень понравилось.
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Та нехай преться в магадан чи ростов, там вже ціла зграя лєгєтімних, всіх відморожених за порєбрік.
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там у мериканцев лютые вертухаи кичу кубинскую стерегут. мадурику должно понравиться.
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подмадурники из кацапии дачки слать мадурье будут в гуантанамо - станет анжелой девис2
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией и выехать из Венесуэлы
 
 
 
 
 
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