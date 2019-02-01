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 Зеленский является российским пропагандистом, - представитель президента в Раде Ирина Луценко

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет бизнес в РФ и является российским пропагандистом.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в эфире  телеканала "Прямой"  сказала народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Последние социологические исследования говорят о том, что во второй тур выборов будут выходить два кандидата - Порошенко и Зеленский. Видимо, Юлия Владимировна Тимошенко в своем популизме и в своих золотых обещаниях прошла уже тот потолок людей, которые верят ее побасенкам и ее неискренности. Собственно, мы сегодня рассматривать двух кандидатов - Петра Алексеевича Порошенко и Зеленского", - сказала она.

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Луценко также отметила, что шоумен Зеленский имеет в РФ недвижимость, о чем сам заявлял.

"Если кто не знает, в 12 году журнал Forbes опубликовал большое интервью с Зеленским, где было четко и попунктно расписано все его состояние как мультимиллионера. Мультимиллионер Зеленский рассказал о том, что у него очень много недвижимости в России, и он это прямо заявлял. И сегодняшняя декларация Зеленского показывает, что у него есть десятки недвижимости и десятки квартир", - отметила народный депутат.

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Она также подчеркнула, что кандидат в президенты Украины является российским бизнесменом.

"Он является российским бизнесменом, он получает по сей день роялти, то есть средства за свои права от фильмов, которые он снял в РФ. Он является российским пропагандистом. Я беру на себя смелость так заявлять. Потому что он получил 35 миллионов рублей от Министерства культуры России за пропагандистский фильм, который он снимал о похоронах Порошенко.

И подтверждением этого являются слова заместителя главы общественного совета Министерства культуры РФ Пожигайло, который сказал: "Я видел ролик о похоронах Порошенко. Как по мне, ему, Зеленскому, наоборот нужно дать Орден дружбы. Понятно, что все они там меняют свои позиции. Однако, сегодня деятельность Зеленского полезна для России. Поскольку он топит Порошенко, который действительно является русофобом", - подытожила Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109370
 
   
 Топ комментарии
 
Стоит только участнику АТО ПОЛКОВНИКУ КРИВОНОСУ НАБРАТЬ 20% РЕЙТИНГА И ОПЕРЕДИТЬ порошенку И ВСЯ УКРАИНА ТУТ ЖЕ УЗНАНТ ЧТО ОН ТОЖЕ ,,РОСИЙСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ, КРЕМЛЁВСКИЙ ДРОЗД, московский АГЕНТ...,". ДА И МНОГО ЕЩЁ ЧЕГО.
У порохнявых НЕТ ТОРМОЗОВ.
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Пшла вон прокладка соевая, у твоего Пети в рашке бизнес во всю процветает, везде в магазинах прилавки его конфетами забиты, а ты мне еще тут шо то варнякаешь.
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Типо за Петю можно було голосовать,зная,що в нього бизнес на Рашке.А Зеленский вдруг имея бизнес,стал пропагандистом.То по такой логике,то и Петя мокшанский пропагандист Зеленский является российским пропагандистом, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9122
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Какое же она со своим алкашом уе..ща.Ради корыта готовы на любую грязь.Не одного голоса этим соевым упырям.
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вова зільонкін не пропагандист, а пропаГандон ********** зі своїм дружком жидковим, кацапом за паспортом. До речі чому він до цих пір тут ошивається? Час у рідні говені плисти.
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помажь свое очко вазелином и шуруй за зарплатой к порошенко!
порохобот вонючий!

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если и есть бизнес то он не утаивает прибыль и платит налоги В ОТЛИЧИИ ОТ НЫНЕШНИХ БАРЫГ!

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В кремле понравилось, как Зеленкий будет стоять на коленях и будет просить мира на любых условиях, поэтому естественно теперь в кремлевском рейтинге Зеленский на первом месте. И все кремлевские подпевалы поют романсы Зеленскому. На Тимошенко уже поставили крест. Ира, дави все это змеиное кубло
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А кто ему позволит предать Украину и лизать задницу *****?Шо то Карэ вы как то извращенно думаете.
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мы сегодня рассматривать двух кандидатов - Петра Алексеевича Порошенко и Зеленского", - сказала она.

Фраза , конечно в пику ване, на всяк случай. А то что клоун проэкт ***** , это с самого начала было известно.
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Народ очнитесь, какой ***** зеленский, неужели кто-то реально думает, что комик может управлять государством, которое противостоит агрессии, и с кучей проблем в судебной, финансовой сфере. Сейчас семимильными шагами нужно в альянс входить, а не сериалы снимать.
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порохососы держатся за пердаки двумя руками )))
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Подвійні стандарти для порядної людини неприпустимі. Тому, для порядних людей, слова таких брехунів, як Луценкі, наприклад, не є авторитетними. Біда у нас тільки в тому, що совок виховав в переважності народ, в менталітеті якого подвійні стандарти і псевдологіка мають першочергове значення. Тому таке суспільство поки-що не здатне виділити з себе чесних і порядних чиновників, які би вибудували і чесну та порядну СИСТЕМУ, при якій поява от таких осіб, як Луценкі, була би неможлива.
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мисс 3-го тысячелетия из организованной воровской группировки семейного типа, пришедшие на чужой крови к власти... Не могу понять как этот бред может попадать в новости масштаба страны, они нас что за идиотов держат
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Теперь я совсем потерялся, если у меня жена ездила на Кубань работать в помощь к олимпийским играм в Сочи, она тоже агент кремля. А эта депутат ничего не делает для того чтобы никто никуда не ездил, она выходит не агент кремля. Какой ужас, их всех гнать нужно, они попросту делят людей и если их не разогнать они разорвут Украину.
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Я помню несколько лет назад,когда ее сын пьяным зажигал вместе с папиком в немецком аэропорту,и потом когда их обоих-алкашей начали тыкать мордой.И когда ее сын угробил человека.Отмазка была типа он(сын) онкобольной.И тут резко этот онкобольной пошел добровольцем в АТО?!Вы в это верите? А теперь она будет подавать на Гриценко в суд?!А она не хочет подать свою декларацию в чистом виде?Показать все свои доходы и расходы.Я не кто будет президентом,но для меня порох и вся его свора - ВОРЫ!И даже если он пролезет на второй срок,верю настанет день,когда вся свора будет дергать из страны,как зек.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский является российским пропагандистом, - представитель президента в Раде Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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