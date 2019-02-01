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 Политика Украины
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 Зеленский является российским пропагандистом, - Ирина Луценко

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский имеет бизнес в РФ и является российским пропагандистом.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом в эфире  телеканала "Прямой"  сказала народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Последние социологические исследования говорят о том, что во второй тур выборов будут выходить два кандидата - Порошенко и Зеленский. Видимо, Юлия Владимировна Тимошенко в своем популизме и в своих золотых обещаниях прошла уже тот потолок людей, которые верят ее побасенкам и ее неискренности. Собственно, мы сегодня рассматривать двух кандидатов - Петра Алексеевича Порошенко и Зеленского", - сказала она.

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Луценко также отметила, что шоумен Зеленский имеет в РФ недвижимость, о чем сам заявлял.

"Если кто не знает, в 12 году журнал Forbes опубликовал большое интервью с Зеленским, где было четко и попунктно расписано все его состояние как мультимиллионера. Мультимиллионер Зеленский рассказал о том, что у него очень много недвижимости в России, и он это прямо заявлял. И сегодняшняя декларация Зеленского показывает, что у него есть десятки недвижимости и десятки квартир", - отметила народный депутат.

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Она также подчеркнула, что кандидат в президенты Украины является российским бизнесменом.

"Он является российским бизнесменом, он получает по сей день роялти, то есть средства за свои права от фильмов, которые он снял в РФ. Он является российским пропагандистом. Я беру на себя смелость так заявлять. Потому что он получил 35 миллионов рублей от Министерства культуры России за пропагандистский фильм, который он снимал о похоронах Порошенко.

И подтверждением этого являются слова заместителя главы общественного совета Министерства культуры РФ Пожигайло, который сказал: "Я видел ролик о похоронах Порошенко. Как по мне, ему, Зеленскому, наоборот нужно дать Орден дружбы. Понятно, что все они там меняют свои позиции. Однако, сегодня деятельность Зеленского полезна для России. Поскольку он топит Порошенко, который действительно является русофобом", - подытожила Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109370
 
   
 Топ комментарии
 
Стоит только участнику АТО ПОЛКОВНИКУ КРИВОНОСУ НАБРАТЬ 20% РЕЙТИНГА И ОПЕРЕДИТЬ порошенку И ВСЯ УКРАИНА ТУТ ЖЕ УЗНАНТ ЧТО ОН ТОЖЕ ,,РОСИЙСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ, КРЕМЛЁВСКИЙ ДРОЗД, московский АГЕНТ...,". ДА И МНОГО ЕЩЁ ЧЕГО.
У порохнявых НЕТ ТОРМОЗОВ.
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Не переймайтесь, тут 85 відсотків мокшанських скотиняк строчать під прапорцями типу українці.
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Пшла вон прокладка соевая, у твоего Пети в рашке бизнес во всю процветает, везде в магазинах прилавки его конфетами забиты, а ты мне еще тут шо то варнякаешь.
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Та не . Зезя извиняется только перед %уйлом и кадыркой .
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шо ты ноешь тут провокатор мелкий в гугл иди там тебе пруфов тонна
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Пусть в Израиль едет и там рвет жопы на выборах. В Норвегии культурно сказали евреям. что норвеги будут управлять Норвегией. И с тех пор Норвегия самая лучшая страна в мире в заботе о своем населении, в ом числе и об евреях. Пока евреи будут на руководящих постах, страна будет только разоряться. А народ нищенствовать.
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Лайк. СОгласен пусть в Кнесет избираеца или балотируеца в президенты Израиля. Только я уверен что его туда и на пушечный выстрел не подпустят ущербного такого. Это тут он рейтинговый кандидат, а там если б он так же с какими то арабами торговал как тут с Рашкой его бы прокляли по десятое колено...
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запишем Зеленского украинцем, так и быть
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Та он еврей.. Пусть сидит тихо. Нам уже надо хоть однажды украинца Президентом иметь. А то как клоуны наши нацики с факелами бегают на деньги евреев, а толку? Смысл какой в их деятельности если власть не в руках титульной нации? Вообще - это унижение для страны, которая не Израиль, что комик еврей собрался в Президенты. Говорю же - нас, украинцев в Украине, вообще за людей не считают. Посадили за черту оседлости.
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Короче "супер патриот" порошенко против "российского ставленника" зеленского. Есть порошенко есть Украина нет порошенко нет Украины (российской лозунг только поменяйте слова россия и путин).
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Еврей против еврея. Какая же разница?
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.... громче звук и понесласьььь .... танцуют все)))))
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Оооооооо!!! Пошла жара!!! Теперь очередь Зеленского вылить корыто дерьма в сторону бпп )))

В свою очередь, жаль, что Зеленский раскрылся в таком образе, лучше ставалася б актером
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский является российским пропагандистом, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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