Об этом 31 января во время брифинга с журналистами заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"Начну с того, что Украина является демократичной страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", — сказал он.
Волкер добавил, что в национальных опросах нет явного лидера, а значит, результаты выборов могут быть непредсказуемыми.
"И снова, так как Украина — демократичная страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов. Мы продолжаем поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность", — добавил он.
Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер
США готовы к сотрудничеству с любым кандидатом в президенты Украины, который одержит победу на выборах.
Об этом 31 января во время брифинга с журналистами заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
"Конечно, народ не хочет воевать. Но, в конце концов, политику определяют те, кто у власти, а народ легко пойдет, куда погонят, хоть при демократии, хоть при фашистской диктатуре, хоть при парламентаризме, хоть при коммунистах. Голосуют они или нет, людей всегда можно склонить к тому, чего хотят правители. Это просто. Нужно только сказать, что враг готовится напасть, и заткнуть рот пацифистам, объявив, что они не любят родину и бросают её в беде." Генрих Геринг.................................................................................................
выбраный Президент Украины.
поедет на кремель на коленях стоять? - будет одна поддержка,
поедет, просить будет, но стоять на коленях не будет - будет другая,
не поедет совсем - будет третья.... и т.д.
на прошлых выборах, ну никто не вызывал симпатии и хоть внятной программой, я прикинул у кого нет шансов и проголосовал за Ляшко.
потом был в ухае, когда он третьим стал, наверное много таких было.
когда-то так выбрали Папу Римского, номер забыл, единогласно все кардиналы выбрали кандидата, у которого вообще небыло шансов.