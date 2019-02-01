EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  290  28
Материалы по теме:
Все про:выборы (20941) Волкер Курт (363)

 Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер

США готовы к сотрудничеству с любым кандидатом в президенты Украины, который одержит победу на выборах.

 Об этом 31 января во время брифинга с журналистами заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

"Начну с того, что Украина является демократичной страной. У них будут выборы, и в нормально функционирующей демократии мы не знаем, кто победит, до самих выборов. Так что в этом случае мы не знаем, кто победит", — сказал он.

Волкер добавил, что в национальных опросах нет явного лидера, а значит, результаты выборов могут быть непредсказуемыми.

"И снова, так как Украина — демократичная страна, мы будем работать с любым избранным демократическим путем лидером, который возглавит ее после выборов. Мы продолжаем поддерживать украинский суверенитет и территориальную целостность", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы поддерживаем введение миссии международных наблюдателей в Азовское море, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3109366
 
 
 Топ комментарии
 
Бойка пролітає як фінера над Думбасом.
 показать весь комментарий
 
уровень поддержки будет видимо зависеть от курса, которому будет следовать
выбраный Президент Украины.
поедет на кремель на коленях стоять? - будет одна поддержка,
поедет, просить будет, но стоять на коленях не будет - будет другая,
не поедет совсем - будет третья.... и т.д.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А якщо оберуть Бойка, або подібну сволоту, то теж таких будуть підтримувати?
 показать весь комментарий
 
Бойка пролітає як фінера над Думбасом.
 показать весь комментарий
 
 
Є інша проросійська сволота. Тому вважаю, що усіх підтримувати є божевіллям.
 показать весь комментарий
 
Кошулинський точно не проросійський кандидат. Саме цими рейтингами дурять людей, бо інакше за нього було би значно більше голосів.
 показать весь комментарий
 
Я про те що твій голос за нього пропаде ні за цапову душу.
 показать весь комментарий
 
 
У всякому випадку у нього далі будуть шанси зайняти високу посаду, а популістку по любому викинуть із влади.
 показать весь комментарий
 
"Любым народом очень легко управлять - надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить непатриотами".

"Конечно, народ не хочет воевать. Но, в конце концов, политику определяют те, кто у власти, а народ легко пойдет, куда погонят, хоть при демократии, хоть при фашистской диктатуре, хоть при парламентаризме, хоть при коммунистах. Голосуют они или нет, людей всегда можно склонить к тому, чего хотят правители. Это просто. Нужно только сказать, что враг готовится напасть, и заткнуть рот пацифистам, объявив, что они не любят родину и бросают её в беде." Генрих Геринг.................................................................................................
 показать весь комментарий
 
Ну и хрен с тобой. Жди вечно светлого шоколадного будущего............
 показать весь комментарий
 
Тем лучше, Майдан начнется раньше почти на месяц.
 показать весь комментарий
 
 
Какие вы, мокши, упоротые) ну не бывает у нас Майданов по пуйловскому хотению - Майдан в Украине начинается только тогда, когда есть опасность сближения с вашей выгребной ямой)))
 показать весь комментарий
 
 
уровень поддержки будет видимо зависеть от курса, которому будет следовать
выбраный Президент Украины.
поедет на кремель на коленях стоять? - будет одна поддержка,
поедет, просить будет, но стоять на коленях не будет - будет другая,
не поедет совсем - будет третья.... и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
А якщо вона відмінить безвіз, натисне на ПЦУ, вступить у тайожний союз, продасть газогін...?
 показать весь комментарий
 
 
Це її програма і звичайно, що від неї це маячня.
 показать весь комментарий
 
Якщо варовка так вчинить, її винесуть як і Проффесора.
 показать весь комментарий
 
Поки сонце зійде, то роса очі виїсть. Якщо виграє, то заплатимо багато. Вона була проти НАТО, її боти проти Томосу, її плани продати газогін є... Так, що маячні нема.
 показать весь комментарий
 
демократам має бути соромно за надану можливість медведчукам,бойкам,рабіновичам,мураєвим...топтати українську землю...
 показать весь комментарий
 
как-бэ клоун не стал президентом, по себе сужу.
на прошлых выборах, ну никто не вызывал симпатии и хоть внятной программой, я прикинул у кого нет шансов и проголосовал за Ляшко.
потом был в ухае, когда он третьим стал, наверное много таких было.
когда-то так выбрали Папу Римского, номер забыл, единогласно все кардиналы выбрали кандидата, у которого вообще небыло шансов.
 показать весь комментарий
 
согласен...ближе к выборам будет Все Всем ясно - идти всем на выборы, или сразу на Майдан ... Украина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер - Цензор.НЕТ 7028
 показать весь комментарий
 
на Майдані будемо святкувати перемогу Порошенка!
 показать весь комментарий
 
для кремля непередбачувано переможе Порошенко!
 показать весь комментарий
 
НА ДОБРАНІЧ! НЕ СВАРІТЬСЯ! ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина - демократическая страна и результаты выборов президента могут быть непредсказуемыми, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх