EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  363  7
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8992) судья (2103) евромайдан (6740) автомайдан (238)

 Завершено расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, выносившей незаконные приговоры майдановцам в феврале 2014 года, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, которая выносила незаконные приговоры против майдановцев и автомайдановцев в феврале 2014 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Судья подозревается в вынесении заведомо неправосудных решений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 2 лиц, которые 18.02.14 были незаконно задержаны сотрудниками правоохранительных органов и на основании сфальсифицированых материалов привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд были поданы незаконные ходатайства об их аресте.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения в отношении участника автопробега ОО "Автомайдан" в резиденцию "Межигорье", которого на основании сфальсифицированных материалов в феврале 2014 незаконно лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.

Смотрите: Забор, установленный для строительства музея Революции Достоинства, мешает провести следственный эксперимент по делу Майдана, - адвокат Закревская. ФОТОрепортаж

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).

Стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемой с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Также читайте: "Старые договоренности с Крайтором?": Дело о расстрелах майдана в Хмельницком окончательно забрали у Департамента спецрасследований и передали ГБР, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/n3109365
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как там Царевич поживает?, гаспадин плокулол???
 показать весь комментарий
 
 
тепер ніякого четвертого поверху у будки судді...і пожиттєва заборона на орден хмельницького.
 показать весь комментарий
 
 
Та то до лампочки....Закінчили вони бач, мабуть уже строк давності вийшов, може амністія світить.Не зобидять , бо знову Майдан може бути з такими "виборами Порошенка".
 показать весь комментарий
 
https://gorky-look.livejournal.com/279069.html

«Драй-Хмара (шортрид)

Крайне редко делаю репосты. Но это тот самый раз, когда надо.
https://site.ua/gala.kavun/17571-80-rokiv-tomu-v-kontstabori-gulag-pyaniy-enkavedist-vbiv-************-profesora-i-poeta-dray-hmaru/
Пьяный российский энкаведист расстрелял каждого пятого заключенного. Без суда и следствия. Первым был профессор Микола Опанасович Драй-Хмара. Девятнадцать языков. Зоря славянистики.
Теперь ты понимаешь, ****** мокшанский брат, почему украинские професора держат дома автомат? И почему я тебя ненавижу, сволочь с маузером, расстреливающая беспомощных.
Иди, паскуда, попробуй теперь расстрелять меня.
Вазелин только возьми. И лоб помажь зеленкой
Слава Украине.»
 показать весь комментарий
 
 
Это было самое тяжёлое и изнурительное следствие в современной истории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Во пацаны пашут! Пять лет спины не разгибали, врага изобличали!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавершено расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, выносившей незаконные приговоры майдановцам в феврале 2014 года, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх