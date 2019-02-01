 Завершено расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, выносившей незаконные приговоры майдановцам в феврале 2014 года, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Судья подозревается в вынесении заведомо неправосудных решений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 2 лиц, которые 18.02.14 были незаконно задержаны сотрудниками правоохранительных органов и на основании сфальсифицированых материалов привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд были поданы незаконные ходатайства об их аресте.
Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения в отношении участника автопробега ОО "Автомайдан" в резиденцию "Межигорье", которого на основании сфальсифицированных материалов в феврале 2014 незаконно лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.
Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).
Стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемой с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд.
«Драй-Хмара (шортрид)
Крайне редко делаю репосты. Но это тот самый раз, когда надо.
https://site.ua/gala.kavun/17571-80-rokiv-tomu-v-kontstabori-gulag-pyaniy-enkavedist-vbiv-************-profesora-i-poeta-dray-hmaru/
Пьяный российский энкаведист расстрелял каждого пятого заключенного. Без суда и следствия. Первым был профессор Микола Опанасович Драй-Хмара. Девятнадцать языков. Зоря славянистики.
Теперь ты понимаешь, ****** мокшанский брат, почему украинские професора держат дома автомат? И почему я тебя ненавижу, сволочь с маузером, расстреливающая беспомощных.
Иди, паскуда, попробуй теперь расстрелять меня.
Вазелин только возьми. И лоб помажь зеленкой
Слава Украине.»