 Завершено расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, выносившей незаконные приговоры майдановцам в феврале 2014 года, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Судья подозревается в вынесении заведомо неправосудных решений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 2 лиц, которые 18.02.14 были незаконно задержаны сотрудниками правоохранительных органов и на основании сфальсифицированых материалов привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд были поданы незаконные ходатайства об их аресте.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения в отношении участника автопробега ОО "Автомайдан" в резиденцию "Межигорье", которого на основании сфальсифицированных материалов в феврале 2014 незаконно лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.

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Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).

Стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемой с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд.

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