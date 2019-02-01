 Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Соболев отметил: "Зураб Аласания вместе с командой отдал много сил для создания настоящего UA: Общественное вещание.
Его уволили за то, что на некогда полностью подконтрольном руководству государства телеканале выходили независимые журналистские расследования Схеми: корупція в деталях - RFERL, BIHUS.info, Слідство.інфо. Где в том числе разоблачались оффшоры Петра Порошенко, удержание на должностях как Семочко, обкрадывания всех нас по схемам вроде "Роттердам +". За то, что не продавались теленовости. За то, что Зураб и единомышленники не был "чегоизволите".
Это и есть настоящая причина увольнения. И ставленники коррупционеров в наблюдательном совете Общественного тщательно для этого объединились и пришли голосовать. Сам прошел через подобное год назад. Зурабу желаю сил и вдохновения для новых свершений. И нам всем нужно продолжать бороться, чтобы закон о создании общественного вещания в Украине был выполнен, а не искажен. Каждому нужна точная информация, что происходит вокруг".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.
Мне только тем,что с семеном семенченко перекрыл дешёвый уголь и нанес украине миллиардный ущерб.Но главное,что цель была отрезать Украину от угля,прекратить поставки на заводы и людям......и вывести недовольных против власти.
Ну, можно и в нашествие инопланетян ( не путать с ихтамнетами!)
Извините, ответят классики:" Кому и кобыла - невеста"
ПРИНЦИПИАЛЬНО расхваливал судебную систему Грузии созданную мегапланетарним реформатором Саакашвили........ пока в ее сети не попал "комбат семенченко" вместе с "деятелями культури" и стволами!!!
Потом ПРИНЦИПИАЛЬНИЙ нардеп Соболев смешал сию дивную доведенную до идеала систему с гамном!!!! да и вообще глава партии самопомощь с меленькими Исусиками общается через жену свою так что куда там Томосу к маленькому Исусику...........
А имущество должно быть конфисковано
Уважаемые порохоботы и сочувствующие им лица.
Не переживайте вы так. Я ни в коем случае не призываю свергнуть действующий конституционный строй.
И категорически против каких-либо насильственных действий по отношению к действующей власти во главе с Порошенко.
Наоборот, вы все нужны нам живые и здоровые.
Потому что все представители этой власти после выборов обязательно должны быть осуждены, и сидеть в тюрьме за:
- предательство Родины;
- геноцид Украинского Народа;
- незаконное обогащение.
А ваше имущество должно быть конфисковано в пользу народа, который вы обокрали.
Держитесь. Осталось 60 дней.
[Держитесь. Осталось 60 дней. Все представители этой власти после выборов должны сесть в тюрьму]: Посмотри! http://ua24ua.net/dergites-ostalos-60-dney-vse-predstaviteli-etoy-vlasti-posle-viborov-obyazatelno-dolgni-sest-v-tyurmu-mnenie/
🤑
Наоборот уже пробовали, х*йня какая то получилась.
Вы чьих будете со своими репризами?
Как вы думаете, увольнение, точнее, «досрочное прекращение контракта», а еще точнее - расправа без объявления приговора, это начала продолжение или уже финиш?
В смысле, начало борьбы Банковой за свободу слова, продолжение, или уже скрип гаечного ключа, который дальше не крутится, потому что фффсе?
Т.е. паника, истерика, или плановая демонстрация клыков тем, кто еще думает иначе, чем власть?
Или вообще думает, что еще смеет думать? - Андрей Капустин
Схеми і Слідство.інфо - це круто, звичайно, але загалом програмне наповнення - так собі. І рейтинг каналу - підтвердження тому. Вони захотіли омолодити аудиторію, але не вдалося, плюс закрили програми, які були популярні серед пенсіонерів (а це ключова аудиторія УТ1). Особисто я на Першому дивлюся тільки біатлон.
Вони хоча б чемпіонат України з футболу вернули - 10 років тому його саме на УТ1 показували. А то зараз його показують тільки на кабельних каналах Ахметова і люди в регіонах подивитися не можуть (особливо в селах, де кабельного нема і нема грошей на тарілку+декодер). А УТ1 ж ловить всюди, цією перевагою користуватися треба...