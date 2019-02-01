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 Происшествия, Общество
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Все про:увольнение (1496) общественное вещание (69) Соболев Егор (431) Аласания (63) НОТУ (43)

 Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании

Народный депутат Украины Егор Соболев высказал свою версию увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Зураб Аласания вместе с командой отдал много сил для создания настоящего UA: Общественное вещание.

Его уволили за то, что на некогда полностью подконтрольном руководству государства телеканале выходили независимые журналистские расследования Схеми: корупція в деталях - RFERL, BIHUS.info, Слідство.інфо. Где в том числе разоблачались оффшоры Петра Порошенко, удержание на должностях как Семочко, обкрадывания всех нас по схемам вроде "Роттердам +". За то, что не продавались теленовости. За то, что Зураб и единомышленники не был "чегоизволите".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Это и есть настоящая причина увольнения. И ставленники коррупционеров в наблюдательном совете Общественного тщательно для этого объединились и пришли голосовать. Сам прошел через подобное год назад. Зурабу желаю сил и вдохновения для новых свершений. И нам всем нужно продолжать бороться, чтобы закон о создании общественного вещания в Украине был выполнен, а не искажен. Каждому нужна точная информация, что происходит вокруг".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109364
 
   
 Топ комментарии
 
Понятно, что перед выборами барыги мальдивского главнокомандующего зачищают информационное поле. Опять будет ложь и лапша на уши, что не нужно личного - думайте о государстве. А под шумок - воровать, воровать и еще раз воровать.
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Мафія рошена-яценюка доживає останні дні, за все буде відповідати!
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телевидения в Украине больше не существует - есть ящик постоянно мелькающей рожей порошенки и его приближенных рыг типа бойки!
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Мафія рошена-яценюка доживає останні дні, за все буде відповідати!
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Це нормальні українці доживають останні дні, а мафія безсмертна
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телевидения в Украине больше не существует - есть ящик постоянно мелькающей рожей порошенки и его приближенных рыг типа бойки!
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Но Зураб сам выгнал Шуфрича . То есть исполнил " чегоизвольте'с "
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Не факт, що за "незалежність" Аласанії не заплатили🤔
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Али,вот чем тебе запомнился егорка соболев за всё время как попал в кресло депутата? А как перед выборами он всех разоблачал.Как и вмталий шабунин с компроматами у Савика Шустера .
Мне только тем,что с семеном семенченко перекрыл дешёвый уголь и нанес украине миллиардный ущерб.Но главное,что цель была отрезать Украину от угля,прекратить поставки на заводы и людям......и вывести недовольных против власти.
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Понятно, что перед выборами барыги мальдивского главнокомандующего зачищают информационное поле. Опять будет ложь и лапша на уши, что не нужно личного - думайте о государстве. А под шумок - воровать, воровать и еще раз воровать.
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Він під "шумок" брекзіту буде красти і ще раз красти🤭
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барыги мальдивского)) так навозом из конюшни рязанской воняет..не палите галоши
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Верить Егору Соболеву?!
Ну, можно и в нашествие инопланетян ( не путать с ихтамнетами!)
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А дехто ще й пророчив його в президенти.

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кацап, не путай Соболева и лещенка, совсем мозги пропил?
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Егорку в президенты? Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 6268
Извините, ответят классики:" Кому и кобыла - невеста"
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Егор Соболев - самый нормальный человек среди сброда кондомов. Если бы балотировался в президенты, набрал бы процентов 15, я и сам бы за него голосовал
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точняк а особенно ПРИНЦИПИАЛЬНИЙ!!!!!!!!!!!! Зуб даю!!!!!!!!1
ПРИНЦИПИАЛЬНО расхваливал судебную систему Грузии созданную мегапланетарним реформатором Саакашвили........ пока в ее сети не попал "комбат семенченко" вместе с "деятелями культури" и стволами!!!
Потом ПРИНЦИПИАЛЬНИЙ нардеп Соболев смешал сию дивную доведенную до идеала систему с гамном!!!! да и вообще глава партии самопомощь с меленькими Исусиками общается через жену свою так что куда там Томосу к маленькому Исусику...........
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Украина порошенка один в один повторяет путь путинской россии.
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24 последний канал который смотреть можно.
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ну шо за не проверенные предъявы...мож просто отвёрг принять ориентацию ляшка...
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Держитесь. Осталось 60 дней. Все представители этой власти после выборов должны сесть в тюрьму
А имущество должно быть конфисковано

Уважаемые порохоботы и сочувствующие им лица.
Не переживайте вы так. Я ни в коем случае не призываю свергнуть действующий конституционный строй.
И категорически против каких-либо насильственных действий по отношению к действующей власти во главе с Порошенко.
Наоборот, вы все нужны нам живые и здоровые.
Потому что все представители этой власти после выборов обязательно должны быть осуждены, и сидеть в тюрьме за:
- предательство Родины;
- геноцид Украинского Народа;
- незаконное обогащение.
А ваше имущество должно быть конфисковано в пользу народа, который вы обокрали.
Держитесь. Осталось 60 дней.
[Держитесь. Осталось 60 дней. Все представители этой власти после выборов должны сесть в тюрьму]: Посмотри! http://ua24ua.net/dergites-ostalos-60-dney-vse-predstaviteli-etoy-vlasti-posle-viborov-obyazatelno-dolgni-sest-v-tyurmu-mnenie/
🤑
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Навіть не мрійте, бо посадять тих, хто працював ботом на російські сили в Україні. Російських ботів будуть знищувати, бо вони свідки порушення закону деякими кандидатами.
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Наш новый лозунг - "Земля рабочим, заводы крестьянам!"
Наоборот уже пробовали, х*йня какая то получилась. Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 15
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Плохо вижу флаг
Вы чьих будете со своими репризами?
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К УВОЛЬНЕНИЮ ЗУРАБА АЛАСАНИИ: А ВДОЛЬ ДОРОГИ МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ… И ТИШИНА…
Как вы думаете, увольнение, точнее, «досрочное прекращение контракта», а еще точнее - расправа без объявления приговора, это начала продолжение или уже финиш?
В смысле, начало борьбы Банковой за свободу слова, продолжение, или уже скрип гаечного ключа, который дальше не крутится, потому что фффсе?
Т.е. паника, истерика, или плановая демонстрация клыков тем, кто еще думает иначе, чем власть?
Или вообще думает, что еще смеет думать? - Андрей Капустин
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Ну там ситуація спірна, бо за відставку синхронно проголосували і ставленники БПП, і Яворівський з Батьківщини...

Схеми і Слідство.інфо - це круто, звичайно, але загалом програмне наповнення - так собі. І рейтинг каналу - підтвердження тому. Вони захотіли омолодити аудиторію, але не вдалося, плюс закрили програми, які були популярні серед пенсіонерів (а це ключова аудиторія УТ1). Особисто я на Першому дивлюся тільки біатлон.

Вони хоча б чемпіонат України з футболу вернули - 10 років тому його саме на УТ1 показували. А то зараз його показують тільки на кабельних каналах Ахметова і люди в регіонах подивитися не можуть (особливо в селах, де кабельного нема і нема грошей на тарілку+декодер). А УТ1 ж ловить всюди, цією перевагою користуватися треба...
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Ага, точно не за то что канал был в заду всевозможных рейтингов.
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О, всі євроПесимісти за ватника Аласанію вступились. Значить нам повезло. Правильно звільнили.
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Жаль , что телевизоры все по большей части плоские и тонки , нельзя использовать под тумбочку.Смотреть то все равно нечего.Благо ,инет есть и миротворец-есть , что посмотреть...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕго уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании
 
 
 
 
 
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