 Аласанию уволили за программы, где разоблачались офшоры Порошенко, неувольнение Семочко, Роттердам+, - Егор Соболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Зураб Аласания вместе с командой отдал много сил для создания настоящего UA: Общественное вещание.

Его уволили за то, что на некогда полностью подконтрольном руководству государства телеканале выходили независимые журналистские расследования Схеми: корупція в деталях - RFERL, BIHUS.info, Слідство.інфо. Где в том числе разоблачались оффшоры Петра Порошенко, удержание на должностях как Семочко, обкрадывания всех нас по схемам вроде "Роттердам +". За то, что не продавались теленовости. За то, что Зураб и единомышленники не был "чегоизволите".

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Это и есть настоящая причина увольнения. И ставленники коррупционеров в наблюдательном совете Общественного тщательно для этого объединились и пришли голосовать. Сам прошел через подобное год назад. Зурабу желаю сил и вдохновения для новых свершений. И нам всем нужно продолжать бороться, чтобы закон о создании общественного вещания в Украине был выполнен, а не искажен. Каждому нужна точная информация, что происходит вокруг".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.