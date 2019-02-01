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 Происшествия, Общество
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Все про:увольнение (1496) общественное вещание (72) Соболев Егор (432) Аласания (69) НОТУ (48)

 Аласанию уволили за программы, где разоблачались офшоры Порошенко, неувольнение Семочко, Роттердам+, - Егор Соболев

Народный депутат Украины Егор Соболев высказал свою версию увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Зураб Аласания вместе с командой отдал много сил для создания настоящего UA: Общественное вещание.

Его уволили за то, что на некогда полностью подконтрольном руководству государства телеканале выходили независимые журналистские расследования Схеми: корупція в деталях - RFERL, BIHUS.info, Слідство.інфо. Где в том числе разоблачались оффшоры Петра Порошенко, удержание на должностях как Семочко, обкрадывания всех нас по схемам вроде "Роттердам +". За то, что не продавались теленовости. За то, что Зураб и единомышленники не был "чегоизволите".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причины разрыва контракта мне не сообщили, - Аласания о своем увольнении с должности главы правления Общественного вещания

Это и есть настоящая причина увольнения. И ставленники коррупционеров в наблюдательном совете Общественного тщательно для этого объединились и пришли голосовать. Сам прошел через подобное год назад. Зурабу желаю сил и вдохновения для новых свершений. И нам всем нужно продолжать бороться, чтобы закон о создании общественного вещания в Украине был выполнен, а не искажен. Каждому нужна точная информация, что происходит вокруг".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Аласанию уволили за программы, где разоблачались офшоры Порошенко, неувольнение Семочко, Роттердам+, - Егор Соболев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109364
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, что перед выборами барыги мальдивского главнокомандующего зачищают информационное поле. Опять будет ложь и лапша на уши, что не нужно личного - думайте о государстве. А под шумок - воровать, воровать и еще раз воровать.
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Мафія рошена-яценюка доживає останні дні, за все буде відповідати!
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телевидения в Украине больше не существует - есть ящик постоянно мелькающей рожей порошенки и его приближенных рыг типа бойки!
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Мафія рошена-яценюка доживає останні дні, за все буде відповідати!
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Це нормальні українці доживають останні дні, а мафія безсмертна
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Скоро на экранах фильмы "Беглец 2.Петр." и "Возвращение не выполнимо"
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телевидения в Украине больше не существует - есть ящик постоянно мелькающей рожей порошенки и его приближенных рыг типа бойки!
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не обижай его мальдивское величество Аласанію звільнили за програми, де викривалися офшори Порошенка, не звільнення Семочка, Роттердам+, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 7711
оно умудрилось заколачивать бабло не будучи бизнесменом
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Но Зураб сам выгнал Шуфрича . То есть исполнил " чегоизвольте'с "
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Не факт, що за "незалежність" Аласанії не заплатили🤔
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Али,вот чем тебе запомнился егорка соболев за всё время как попал в кресло депутата? А как перед выборами он всех разоблачал.Как и вмталий шабунин с компроматами у Савика Шустера .
Мне только тем,что с семеном семенченко перекрыл дешёвый уголь и нанес украине миллиардный ущерб.Но главное,что цель была отрезать Украину от угля,прекратить поставки на заводы и людям......и вывести недовольных против власти.
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Понятно, что перед выборами барыги мальдивского главнокомандующего зачищают информационное поле. Опять будет ложь и лапша на уши, что не нужно личного - думайте о государстве. А под шумок - воровать, воровать и еще раз воровать.
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Так шо ви там вирішили з брексітом?
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Він під "шумок" брекзіту буде красти і ще раз красти🤭
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барыги мальдивского)) так навозом из конюшни рязанской воняет..не палите галоши
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тебе в белорусской сср конечно виднее. И к рязани ближе. И демократии больше. 😂
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не кипятитесь так,а то пар выпустите чаю не попьём....я ваше мнение не спрашивал даже.
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Вот и я говорю вам высказывайте своё мнение в своей белорусской сср.
ИЛИ ВАМ ТАМ СЦЫКОТНО СВОИ МНЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАТЬ?????? 😂
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я видно реально обидел вашу рязанскую конюшню...так зацепило)
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,,рязанская конюшня" - это ваша белорусская сср, с вашим московским губернатором лукашенко. Но вас же это устраивает. И мы не лезем вам мешать счастливо лобызаться и с рязанью, и с москвой. 😂
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какой бред...ты не тот "украинец" кто говорил что на фронте с лаптеногими пусть воюют шоколадные мрази?
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Соевые мрази на фронте как раз невоюют.
Но даже это недаёт тебе балоруссу из белорусской сср лезть во внутри Украинские дела. Мой жёппу своему лукашонке. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Я понял, ты соевый и поэтому боишься на фронт.Вот ты трус какой.И ты мне, дрысливое, хочешь запретить любить как белАрусу Украину?А если из Америки за Порошенко,то ты запретишь и ему любить Украину? Какой же ты украинец,ты дурной хохол. Сделай свой Цензор ДА....и будешь меня майками ловить.
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Хорошо чуствовать себя героем заглядывая в щёлку через забор????? И ,,любить" Украину даже можно смело??????
А ВОТ ПОДНЯТЬ ФЛАГ БЕЛАРУСИ ТУТ УЖЕ ,,ГЕРОЮ" ИЗ ЗА ЗАБОРА СЦЫКОТНО. НЕ ТО ЧТО КУКАРЕКАТЬ ПОД ФЛАГОМ РОДНОЙ белорусской сср. И ты-чмо ещё что то про дрысливость говоришь. Люби лукашенку своего молча и не тебе учить Украинцев как спрашивать со своих президентов, и что с ними нам делать.
БРЫСЬ ПОД ШКОНКУ СЕРЛИВОЕ. КГБ ВЫЧИСЛИТ БЫСТРО КОМУ ЭТО НЕСПИТСЯ И КТО ТАМ ПРО БЕЛАРУСАВ ПАТЯКАЕТ. В МОМЕНТ белоруссом СТАНЕШЬ. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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А флажки ( не флаги) меняете чаще, чем нижнее белье?
Под флагом своей..нет! МОЕЙ!!! страны так...гадить , наверное, должно быть стыдно(((
Но!!! ...это кому - как...
allyo e97cda88,
я обратила внимание на ник
надеюсь, не я одна
СТЫДЫТЕСЬ!!!, если понимаете значение этого слова
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Он не белАрус. Просто троль
А проще - тупая какаш...,ой!, прости модератор, - то, что воняет
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читая комменты - абсолютно убежден,
на форруме ваты больше чем не ваты, скажем так.....
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Верить Егору Соболеву?!
Ну, можно и в нашествие инопланетян ( не путать с ихтамнетами!)
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А дехто ще й пророчив його в президенти.

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кацап, не путай Соболева и лещенка, совсем мозги пропил?
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Егорку в президенты? Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 6268
Извините, ответят классики:" Кому и кобыла - невеста"
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Егор Соболев - самый нормальный человек среди сброда кондомов. Если бы балотировался в президенты, набрал бы процентов 15, я и сам бы за него голосовал
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точняк а особенно ПРИНЦИПИАЛЬНИЙ!!!!!!!!!!!! Зуб даю!!!!!!!!1
ПРИНЦИПИАЛЬНО расхваливал судебную систему Грузии созданную мегапланетарним реформатором Саакашвили........ пока в ее сети не попал "комбат семенченко" вместе с "деятелями культури" и стволами!!!
Потом ПРИНЦИПИАЛЬНИЙ нардеп Соболев смешал сию дивную доведенную до идеала систему с гамном!!!! да и вообще глава партии самопомощь с меленькими Исусиками общается через жену свою так что куда там Томосу к маленькому Исусику...........
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Украина порошенка один в один повторяет путь путинской россии.
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24 последний канал который смотреть можно.
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ну шо за не проверенные предъявы...мож просто отвёрг принять ориентацию ляшка...
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Держитесь. Осталось 60 дней. Все представители этой власти после выборов должны сесть в тюрьму
А имущество должно быть конфисковано

Уважаемые порохоботы и сочувствующие им лица.
Не переживайте вы так. Я ни в коем случае не призываю свергнуть действующий конституционный строй.
И категорически против каких-либо насильственных действий по отношению к действующей власти во главе с Порошенко.
Наоборот, вы все нужны нам живые и здоровые.
Потому что все представители этой власти после выборов обязательно должны быть осуждены, и сидеть в тюрьме за:
- предательство Родины;
- геноцид Украинского Народа;
- незаконное обогащение.
А ваше имущество должно быть конфисковано в пользу народа, который вы обокрали.
Держитесь. Осталось 60 дней.
[Держитесь. Осталось 60 дней. Все представители этой власти после выборов должны сесть в тюрьму]: Посмотри! http://ua24ua.net/dergites-ostalos-60-dney-vse-predstaviteli-etoy-vlasti-posle-viborov-obyazatelno-dolgni-sest-v-tyurmu-mnenie/
🤑
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Навіть не мрійте, бо посадять тих, хто працював ботом на російські сили в Україні. Російських ботів будуть знищувати, бо вони свідки порушення закону деякими кандидатами.
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Ти сейчас про порошенка????? Который на свой политический шабаш притянул министра обороны начальника штаба всу, и начальника сбу. Которые по закону должны быть вне политики?????? Или нет???
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Почнемо з своїх гнид, готуйся...🤣🤣
🤑
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Мамкины баригоборцуны такие потешные.
Ты чЛенина перечитал? Отнять и поделить это так по совковому.
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Наш новый лозунг - "Земля рабочим, заводы крестьянам!"
Наоборот уже пробовали, х*йня какая то получилась. Его уволили за то, что на канале выходили независимые журналистские расследования, - Егор Соболев об увольнении Аласании - Цензор.НЕТ 15
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Плохо вижу флаг
Вы чьих будете со своими репризами?
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Та фіг там. Из страны дураков, поле чудес ищут.
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К УВОЛЬНЕНИЮ ЗУРАБА АЛАСАНИИ: А ВДОЛЬ ДОРОГИ МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ… И ТИШИНА…
Как вы думаете, увольнение, точнее, «досрочное прекращение контракта», а еще точнее - расправа без объявления приговора, это начала продолжение или уже финиш?
В смысле, начало борьбы Банковой за свободу слова, продолжение, или уже скрип гаечного ключа, который дальше не крутится, потому что фффсе?
Т.е. паника, истерика, или плановая демонстрация клыков тем, кто еще думает иначе, чем власть?
Или вообще думает, что еще смеет думать? - Андрей Капустин
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Вопрос- если за народные деньги идут расследования жизни только Порошенко, то может лучше познавательный канал сделать? А таких расследований на остальных полно. Или сделать канал расследований- и начать с Ахметова, Рабиновича, Гриценко?
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Ну там ситуація спірна, бо за відставку синхронно проголосували і ставленники БПП, і Яворівський з Батьківщини...

Схеми і Слідство.інфо - це круто, звичайно, але загалом програмне наповнення - так собі. І рейтинг каналу - підтвердження тому. Вони захотіли омолодити аудиторію, але не вдалося, плюс закрили програми, які були популярні серед пенсіонерів (а це ключова аудиторія УТ1). Особисто я на Першому дивлюся тільки біатлон.

Вони хоча б чемпіонат України з футболу вернули - 10 років тому його саме на УТ1 показували. А то зараз його показують тільки на кабельних каналах Ахметова і люди в регіонах подивитися не можуть (особливо в селах, де кабельного нема і нема грошей на тарілку+декодер). А УТ1 ж ловить всюди, цією перевагою користуватися треба...
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Ага, точно не за то что канал был в заду всевозможных рейтингов.
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О, всі євроПесимісти за ватника Аласанію вступились. Значить нам повезло. Правильно звільнили.
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Жаль , что телевизоры все по большей части плоские и тонки , нельзя использовать под тумбочку.Смотреть то все равно нечего.Благо ,инет есть и миротворец-есть , что посмотреть...
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а де "прямий" і "5канал" ? В офшорах чи на мальдівах гібридно сліпотрастяться ?
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Чого це Єгорка розпереживався ? Поставлять такого ж овоча,як і Аласанія,а може й гіршого.
Графік той ця ГОшка може засунути собі...Деякі випуски Седлецької-100% джинса.Хоча ні-це ж аналізуються новинні випуски,які на Першому ніхто не дивиться,бо новини-фільтровані-кастровані.І журналістики на каналі,після того,як той грузин вигнав М .Вересня-НЕМАЄ.
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"Независимые журналисткие расследования" - вон оно оказывается как.
И сколько народу их смотрело, те "расследования"?
Если рейтинг канала 27-й в списке.
Какая же хорошая работа была у Аласании, синекура, за гос. деньги то.
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шановни, просветите а ху у нас егор соболев?
я шо то пропустил, и он международно известный ху?
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егор соболев, он же зимин- кацапська наволоч
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все - теперь понятно - ху ето - Народный депутат Украины Егор Соболев..
плин, под выборы даже плешивый кошак на марте месяце...
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Очередной агент кремля гонит на Любимого Президента
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Богя Калесникав (ага, той самый!) топить у підтримку Аласанії. Зрадофіли-барИгоборцуни, як вам соратник?

Борис Колесников
Нет необходимости браться за неподъёмное !! А то что Зураб честный человек и профессионал , не вызывает сомнения !!!
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Перший президент в моєму житті Порошенко, за якого мені не соромно! Більш того - я пишаюсь своїм Президентом!﻿
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Давно я так не сміявся, заліз язиком прямо в шоколадну дупу!
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а еще уволили, за "косой взгляд" на Порошенко, правда, правда, зуб даю!... Аласанію звільнили за програми, де викривалися офшори Порошенка, не звільнення Семочка, Роттердам+, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 1590
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Їгорка. дурнику, його звільнили за поданням партії радикальних під*расів ім. шЛяшка.
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а партия ради кальных-ахметовская.А ахметка,партнер рошенка.Интересная цепочка выстраивается
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Можливо радикальних під*расів всі на підтанцовці тримають і ахмет і порох, тоді питання: чи потрібні у ВР радикальні піда*аси взагалі?
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Соевому ушлепку нужны,так как тявкают только по разрешению и голосуют ,как прикажут
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Всё покрыто мраком,сейчас идут политические внутренние войны.У каждого из кандидатов рыло в пуху.Маленькие победы превозносятся как заслуги,то ,что должно было случится просто по факту,потому что не могло не случится, как супер заслуги одного человека.Одних давят катком ,другие на плаву,а ведь должны уже давно утонуть.Сейчас весёлое время господа.Любой кто придёт к власти и не сдвинет страну в будущее ,будет уничтожен временем и собственным народом ,а страна распадётся.
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Порохолизы сами с собой разговаривают, друг друга хвалят. Перешли на самообслуживание, ни кто их уже не читает даже. Через 60 дней будете зарплату возвращать.
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Не удивляет-барыжный гидрант подминает под себя все,что может.Пока не вдавиться.А это уже скоро,два месяца осталось.
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Та тю. А чо не через лет 10, а только сейчас?

Соболев - помело.
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Специально приеду на выборы чтобы ударить у гвоздь крышки гроба шоколадного
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Вот шо с политикумом делают выборы животворящие!

Раздайте всему властному бомонду пистоли и разрешите дуэли! И снимайте на камеру в прямом эфире - рейтинги пробъют потолок.
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Порошенко не выполняет очередного своего обещания - умереть за свободу слова.
Ждем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАласанию уволили за программы, где разоблачались офшоры Порошенко, неувольнение Семочко, Роттердам+, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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