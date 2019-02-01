 Новые зарплаты военнослужащих в 2019 году: командира мехбригады - 25,4 тыс. грн, комроты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника - 10,2 тыс. грн, - Полторак. ВИДЕО

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слудбу Минобороны.
"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.
По его словам, размер денежного обеспечения в 2019 году составит: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.
"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.
разве это умно?
олигархов нужно лишить возможности диктовать Украине свои условия...
Ну например как Тимошенко у фирташа забрала 7 млрд куб. газа и вернула его в гос. собственность...
глядишь и облгазы фирташевские сёдня бы и нормы в 3 раза не поднимали бы...
Такая же история с Бабулей, сделаем газ по 2.20- супер, только компании забудут про геологоразведку, прощай гидроразрыв, прощай рост добычи, прощай закупка оборудования и привет стогнация отрасли...
Одно радует, Бабулю уже перекрутил Клоун ...
ему и ротердам++ в кайф и на благо...
сявку кормят, она и лает...
к тому же не только 5анальный но и кацапские каналы в унисон вещають и,
мабуть номерной и их смотрит...
такое ему задание...
дано...
Погугли на цензоре...
а знаешь за шо кацап получил газовые месторождения Украины?
а за телеканал, шо будет славит перед выборами одного из кандидатов...
азнаешь имя этого кандидата?
а каким образом произошла передача без ведома АП?
а о какой бабуле ты тогда "рассуждаешь"...
Налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%.
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
PS сдавались в плен не тысячами,а миллионами как доблестная РККА в 41-42
предвыборная гречка будет в будущем если проголосуют за нынешнюю власть :D
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По сути, кручение вокруг голой жопи
Кстати, когда мы увидим зарплаты чиновников и министров ??
Условия работы:
Полная занятость
Ставка + % от продаж.
рабочий день 12 часов с 8-00 до 20-00 с перерывом на обед.
выходные плавающие 5/2, 4/3.
Зарплата от 12 000 грн. до 16 000 грн. в месяц.
Есть возможность карьерного роста
Не бачу нічого там страшного. 2 години на поїздки- то навряд чи. Люди шукають роботу в своєму районі.3 години на приготування їжі? Ну не кожного ж дня весілля. Прання одежі, то взагалі ви щось не втой бік)) Прибирання житла? Так смітити не потрібно. Пів години в день вистачить. І да. У мого чоловіка робочий день 3 9 до 18 офіційно. Неофіційно- цілодобово. У мене взагалі ніякого графіка. Я без графіка взагалі працюю. У нас нач продвинутий. Є план. зможеш його виконати за годину- виконуй і місяць відпочивай, встановлюй графік сама собі.
А ви як хотіли? Як при єссесері 8 годин відсидів і додому?
погано - не так як пап обіцяв!
погано - цей пан в цивілку) перевдягнувся і залишився на місці!
А де брехунова 1000 в день?
Де ска премії за підбиті сєпарські танки і всю решту кухню?
Не сделай ничего - значит знают, что скоро в Ростов. Вам ольгинцам не угодишь
2 Військовий має отримувати зарплату у доларах
3 Страховка (медична та гробова ) 50 000 та 250 000 доларів
4 Під час служби він не платить будь - яких податків
Пора взрослеть.
Це все треба знати про те що там на керівному рівні ніяких змін
Українська армія розбігається: чому і як це зупинити https://www.bbc.com/ukrainian/features-45739005