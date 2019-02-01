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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:армия (7300) зарплата (1829) военнослужащие (4038) Полторак (1078)

 Новые зарплаты военнослужащих в 2019 году: командира мехбригады - 25,4 тыс. грн, комроты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника - 10,2 тыс. грн, - Полторак. ВИДЕО

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличено более чем на 30 процентов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слудбу Минобороны.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

По его словам, размер денежного обеспечения в 2019 году составит: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатное образование участникам боевых действий и их детям: какими образовательными льготами смогут воспользоваться ветераны с 2019 года

"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3109362
 
   
 Топ комментарии
 
Влада віддала олігархам 190 млрд. грн відшкодування ПДВ в 2018 році, а на армію влада витратила в 2018 році десь близько 80 млрд грн, хоча реально десь 55-60 млрд грн, решта була витрачена на майбутні ідіотські проекти, які мають реалізуватись протягом 3 років! Якби ці 190 млрд. грн витратити на армію, то можна було б і платити від 2 тис. доларів на місяць солдатам та офіцерам і купляти нову зброю і будувати нові будинки для військових! Гриценко в 2007 році видав майже 7000 квартир військовим, а полторак в 2018 році видав тільки 800 квартир, більше не зміг, і це при фінансуванні будівництва житла для військових на рівні 1 млрд грн на рік!!!!!!! Ну вже не побудувати банальне житло це ж яким потрібно бути нікчемою!!!!! Зрозуміло одне - команда рошена це команда-катастрофа і цей бардак потрібно негайно припиняти і віддавати всю банду рошена під суд!
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10 штук это зарплата охраника в киевском супермаркете , с режимом работы по 12 часов неделю через неделю . То есть 15 дней выходных в месяц .Берут меня сомнения , что за эти бабки у кого то возникнет охрененное желание зимой или летом на полигонах сидеть и семью раз в год видеть во время отпуска. Реальное решение проблемы кадров в ВСУ может быть только при выделении безпроцентных кредитов на жилье и контрактов на ротацию .Очень много наших пацанов не против воевать в секторе , но как и у меня аллергия на ППД , построения и прочие армейские загоны , плюс в секторе на десятку зарплата выше , а 20-25 штук это уже кое что .
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а казали раніше що по 1000 грн в день ...
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Бєня теж раніше давав по 10 000 долярів за кожного полоненого мокшу.
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Влада віддала олігархам 190 млрд. грн відшкодування ПДВ в 2018 році, а на армію влада витратила в 2018 році десь близько 80 млрд грн, хоча реально десь 55-60 млрд грн, решта була витрачена на майбутні ідіотські проекти, які мають реалізуватись протягом 3 років! Якби ці 190 млрд. грн витратити на армію, то можна було б і платити від 2 тис. доларів на місяць солдатам та офіцерам і купляти нову зброю і будувати нові будинки для військових! Гриценко в 2007 році видав майже 7000 квартир військовим, а полторак в 2018 році видав тільки 800 квартир, більше не зміг, і це при фінансуванні будівництва житла для військових на рівні 1 млрд грн на рік!!!!!!! Ну вже не побудувати банальне житло це ж яким потрібно бути нікчемою!!!!! Зрозуміло одне - команда рошена це команда-катастрофа і цей бардак потрібно негайно припиняти і віддавати всю банду рошена під суд!
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у Украины есть два врага - олигархия и путин...
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Олигархи должны быть обязаны платить зарплату военным!
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с ротердама+, а зачем?
разве это умно?
олигархов нужно лишить возможности диктовать Украине свои условия...
Ну например как Тимошенко у фирташа забрала 7 млрд куб. газа и вернула его в гос. собственность...
глядишь и облгазы фирташевские сёдня бы и нормы в 3 раза не поднимали бы...
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Идиот, вон чависты тоже думали, что можно все национализировать и забрать деньги с нефтедобывающей промышленности, в результате добыча упала в 3 раза, инфляция 1500000% в год... Армия всегда была продолжением економики, не вернул НДС (который експортеры уплатили при покупке компонентов в Украине) сделал их не конкурентноспособными на мировом рынке, не пришла волюнтная выручка, люди потеряли работу - привет Венесуела.
Такая же история с Бабулей, сделаем газ по 2.20- супер, только компании забудут про геологоразведку, прощай гидроразрыв, прощай рост добычи, прощай закупка оборудования и привет стогнация отрасли...
Одно радует, Бабулю уже перекрутил Клоун ...
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тебе бред про венесуэлу на 5 анале показали?Там такой же ворюга при корыте,как и соевое ничтожество.
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это бот...
ему и ротердам++ в кайф и на благо...
сявку кормят, она и лает...
к тому же не только 5анальный но и кацапские каналы в унисон вещають и,
мабуть номерной и их смотрит...
такое ему задание...
дано...
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Так оно и есть,судя по всему.Не зря соевая пропаганда и кацапская в одну дудку дудят и одними фразами блеют
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У игаречка нашлись защитнечки))) У нас инфляция полтора ляма процентов в год? У нас люди голодают? У нас самые большие запасы нефти в мире? В Венесуеле война и оккупация? Нет! Так к чему ты Кац здесь распинаешься?
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Каца ты в зеркале видишь,когда смотришь туда.Все это впереди,если соевая шваль останется при корыте.Если у нас не Венесуэла,то чего ты приплел сюда тимошенчиху?Так,абы сернуть лишний раз?Или куратор требует,где попало ее вспоминать?
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А знаешь что 20% "Нафтагаз Украины" своей доли Фуксу (такой кацапский олигарх) уступил?
Погугли на цензоре...
а знаешь за шо кацап получил газовые месторождения Украины?
а за телеканал, шо будет славит перед выборами одного из кандидатов...
азнаешь имя этого кандидата?
а каким образом произошла передача без ведома АП?
а о какой бабуле ты тогда "рассуждаешь"...
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Кац у тебя в голове венигрет... Полтавская облрада, выборный орган, отдала его компаниям месторождения прокатив Укргазвыдобування на тендере, пускай СБУ и разбирается с лучшим выбором полтавчан, а люди не голосуют за таких депутатов...
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100%, потому они и олигархи, что не платят налогов и всю прибыль ложат себе в карман, а государство содержим все мы с каждого чека за хлеб, продукты... в магазине платя 20% НДС.
Налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%.

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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видимо не правильно поняли условия, иначе не сдавались тысячами в плен

Нові зарплати військовослужбовців у 2019 році: командира мехбригади - 25,4 тис. грн, командира роти - 15,3 тис. грн, солдата-контрактника - 10,2 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 6510
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ты **..нулся ??? Сюда постить лугандонские пропагандистские картинки ????
PS сдавались в плен не тысячами,а миллионами как доблестная РККА в 41-42
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...и все территории украинского военного округа! совпадение?
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Для тех кто непосредственно на "нуле" где то так и будет получаться.
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Хорошо, если правда. Это правильно.
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думаете полторак так радуется успехам налогоплательщикам?
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я в захваті їхнім умінням хвалитися розподілом бюджетним коштом!
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"Регионалка" Герман "переобулась" и агитирует за Порошенко
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Она не переобувалась. Агитирует за своего однопартейца и последователя своего любимого... Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в 2019 році зросте на 30%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4024 Учитывая то, что баба она приставучая, да ещё ботоксом накачала свою будку, на месте Маринки я бы напрягся..... Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в 2019 році зросте на 30%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2346
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она давно больная на голову. После того, как потеряла второго сына, она давала все интервью уже в неадеквате полном. Так что тут комментировать нечего.
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если 10 дней в месяц солдат будет на службе - то да.)
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То в Панамі стільки платять, порношенко оговорився тоді на площі, правда ще він ляпав, що АТО буде тривати 1,5 - 2 тижні, а виявляється це тягнеться вже п'ять років.....
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.
предвыборная гречка будет в будущем если проголосуют за нынешнюю власть :D

.
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10 штук это зарплата охраника в киевском супермаркете , с режимом работы по 12 часов неделю через неделю . То есть 15 дней выходных в месяц .Берут меня сомнения , что за эти бабки у кого то возникнет охрененное желание зимой или летом на полигонах сидеть и семью раз в год видеть во время отпуска. Реальное решение проблемы кадров в ВСУ может быть только при выделении безпроцентных кредитов на жилье и контрактов на ротацию .Очень много наших пацанов не против воевать в секторе , но как и у меня аллергия на ППД , построения и прочие армейские загоны , плюс в секторе на десятку зарплата выше , а 20-25 штук это уже кое что .
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у охранника это потолок мечтаний, а у солдата стимул для роста.
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в армии это называется - продвижение по службе.
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Єто не рост зарплати, а єквивалент инфляции и роста цен
По сути, кручение вокруг голой жопи
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Это последняя надежда выполнить план по призыву.
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круто а пенсионерам по 64 грн и у нас не полицейское госсударство ...дедушка-бимба тоже перед концом праффесора мусорам зарплаты поднимал
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Командир мехбригады не дотягивает до стандартной польской зарплаты заробитчанам - 1000 баксов.
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10000 грн. на місяць солдату-контрактнику - це нормально?
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средняя по стране. Для рядового солдата нормально.
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Ты за такие деньги уже стоишь под военкоматом?
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він за таку тут сидить пару годин на день Нові зарплати військовослужбовців у 2019 році: командира мехбригади - 25,4 тис. грн, командира роти - 15,3 тис. грн, солдата-контрактника - 10,2 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 8763
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Та ты шо?Под минстецьком,в очереди на работу устроиться?
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...сынок, я тебя защищал, еще тогда, когда твоя мама только думала, делать аборт или нет от от твоего папы.
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Твоя мамка,походу,не думала-а сделала,в результате на цензоре видим жертву аборта.И,сынок,запомни-твой папаня еще дрочил под одеялом,когда я уже служил срочную после института,в 70-х.Обтекай,чем то похожим на шоколад
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тогда понятно почему у тебя уже мозгов нет в таком возрасте.
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У тебя их ни в каком не было и не будет.Порохоботы и минстецьки-еще те дебилы.Только и могут лизать соевую обделанную дупу
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Это очень даже хорошо. НО! А что раньше 4.5 года не повышали??? Выборы ***........
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Калашникову.Должностные окладв и оклады за звание повышались неоднократно,нужно бы уже знать.Встречный вопрос,а сколько вы уплатили налогов за время войнв,чтобы можно было резко поднять оклады.Я уважаю тяжкий труд военных,но пока платят столько,сколько позволяют финансы.
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Я налоги плачу, не переживай. За собой смотри. Сколько украли на армии и не только , сколько вывезли в офшоры?! Финансы? Кобелев и Ко, Корчак и Ко, Холодницкиц и Ко, Укрзализныця, почта, автодор...энергетика ....Олигархат во главе с Порошенко??? Ротик прикрой.
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Свыше 50% экономики в тени.Это доказанный самой властью факт.И что же мешает вывести её оттуда? Воля первого лица, как и в борьбе с коррупцией.Легче и надёжней набивать свой карман на откатах от любых друзив, чем заниматься повышением благосостояния своих да и не только избирателей.Реально денежное содержание солдата должно быть не менее 1000 у.е. ,учитывая то, что каждый день он рискует жизнью.
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это не повышение, а подтягивание к уровню инфляции.
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значит скоро первые контрактники потянутся на запад.
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Теперь нужно эти зарплаты скрестить с зарплатами свидетелей Коболева и получить среднее арифметическое((
Кстати, когда мы увидим зарплаты чиновников и министров ??
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Когда соевая шваль сядет в тюрьму и будет проведен полный аудит всего,что наворовали
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А протез самый хреновый тысяч 60! 10 тысяч. Ха,ха,ха,ТЬХУ козлы.
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При чем тут цена протеза , при инвалидности идут отдельные выплаты .Потери в ВСУ в виде 200-х и 300-х конечно есть ,но это даже не 1% от общей численности ЛС . Тут разговор про то , что в воюющей стране зарплата в армии ниже чем на гражданке , а поднятие ее на 30% не как эту проблему не решит , снова военкомы будут брать алкашей и наркош , а там пусть с ними в частях борются.
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Я так думаю, що ці підвищення підуть за рахунок доходів можновладців, а не за рахунок збіднілого населення, яке вже і на хлібі економить....https://korrespondent.net/business/companies/4059614-v-ukrayne-staly-menshe-vypekat-khleba, чи може вимирає?!!!!
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клас за що боролись, на те і напоролись - робочий день - 12 годин, плюс 2 години на поїзди на роботу з роботи, плюс 3 години на приготування їжі, прибирання житла, стірки одежі, плюс 8 годин сну - і в результаті на духовний розвиток нічого не залишається.....Клас - людей можновладці перетворили в додаток до свого виробництва, в живих роботів фактично....Слава 1990 року, який відкрив шлях в Україні до закріпачення людей!!!!!
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Та да. То не моя об'ява. В лапки не взяла.
Не бачу нічого там страшного. 2 години на поїздки- то навряд чи. Люди шукають роботу в своєму районі.3 години на приготування їжі? Ну не кожного ж дня весілля. Прання одежі, то взагалі ви щось не втой бік)) Прибирання житла? Так смітити не потрібно. Пів години в день вистачить. І да. У мого чоловіка робочий день 3 9 до 18 офіційно. Неофіційно- цілодобово. У мене взагалі ніякого графіка. Я без графіка взагалі працюю. У нас нач продвинутий. Є план. зможеш його виконати за годину- виконуй і місяць відпочивай, встановлюй графік сама собі.
А ви як хотіли? Як при єссесері 8 годин відсидів і додому?
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С такими зп если Польша организует свой иностранный легион то мы останемся без контрактников. Я про рашку молчу, крымские предатели были мотивированы зарплатой больше чем паспортом и от этого никуда не уйдешь.
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Военнослужащим ЧФ расеи до 14 года настоящая лафа была. Служит в Крыму, получать зарплату как на Дальнем Востоке плюс надбавки за нахождение за границей. Да еще украинские цены на продукты. Не жизнь, а малина
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Ну у Поляков своя армия нормальная , а вот у при балтов армии состоящие из пары бригад , вот они очень даже могут создать эти легионы.
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Однозначно мало. При том что зарплата прокурорских от 13 тыс. грн, а судей от 35 Нові зарплати військовослужбовців у 2019 році: командира мехбригади - 25,4 тис. грн, командира роти - 15,3 тис. грн, солдата-контрактника - 10,2 тис. грн, - Полторак - Цензор.НЕТ 6802. И это при том что они сидят в теплых кабинетах, спят дома на мягких перинах и имеют еще всякие "надбавки"
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А чиновникам и коболевым по паре миллионов,так как они жизнью рискуют ежесекундно
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добре що підвищили з/п військовим,
погано - не так як пап обіцяв!
погано - цей пан в цивілку) перевдягнувся і залишився на місці!
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повзуча війна в Донбасі дає можливість агресорові буржуазній Росії нагнітати шовинізм серед її народу, виправдовувати нарощування воєнного потенціалу, відволікати народ від забезпечення його соціальних та політичних прав. Те ж саме стосується і буржуазії України, яка хоч і веде визвольну війну, але при цьому нарощує собі статки, а народу закручує зашморг на шиї.
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Когда уже этих жлобов погонят пинками из ихних тёплых мест? Все эти цифры должны быть вдвое выше. Хотя бы в полтора раза. Рядовому хотя бы по 500 у.е. домой приносить.
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что такое у.е.? 10 тыс. грн это 300 баксов.
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Не зарплаты а предвыборная подачка т к эта сума не повлияет в дальнейшем на пенсию военнослужащего, оклады и звания остались прежние которые влияют на пенсионное обеспечение а этот цирк это премии на премии которые обусловлены бюджетом есть деньги в бюджете будет повышение ,нет денег до свидания. И еще он распинается о компенсации за поднаем жилья так пусть скажет где можно снять более менее нормальное жилье семье из 4-х человек где разнополые дети подростки нормальную квартиру(а не бомжатник) за 3500 грн в Одессе
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випадково так під вибори підняли зарплати армії
А де брехунова 1000 в день?
Де ска премії за підбиті сєпарські танки і всю решту кухню?
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Именно для этого проводят выборы в демократических странах, что бы происходило подобное. Правители ублажали свой электорат.
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Сделай что-то хорошее перед выборами - предвыборная гречка
Не сделай ничего - значит знают, что скоро в Ростов. Вам ольгинцам не угодишь
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Опыьные зрадойобы найдут зраду даже в повышении на 30% зарплаты
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А опытным порохоботам и минстецькам 300 долларов зарплаты в армии кажутся огромными деньгами.Но при этом сами они не идут в военкомат,в очередь,а предпочитают подальше от фронта сидеть
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ботов как ты от дивана никаким бабками не оторвешь.
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А как ты?Уже стоишь в очереди?Под минстецьком,за подачкой?
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Как скажешь-пошел,так иди.Я рад,что ты первый пошел в минстецек
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1 Військовий має отримувати зарплату не менше 1500 доларів на рівні солдату.
2 Військовий має отримувати зарплату у доларах
3 Страховка (медична та гробова ) 50 000 та 250 000 доларів
4 Під час служби він не платить будь - яких податків
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Дитя, ты Рабиновича наслушалось? "Наведу порядок за год"
Пора взрослеть.
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расчеты в долларах запрещены на территории Украины
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капец, на приусах с девочками с 14-го 8 штук, а солдату в окопе с 19-го 10 штук... полицейская держава....
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В армии колоссальные перемены. Надо быть идиотом, чтобы это отрицать.
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И поэтому план набора выполнен аж на 20%.Надо быть идиотом,чтобы это отрицать
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Не,там только порохоботы и минстецьки справятся и имеют право служить,остальные не достойны,лучшая армия,все таки.
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як і хто керує?
Це все треба знати про те що там на керівному рівні ніяких змін
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"Новые зарплаты военнослужащих в 2019 году: командира мехбригады - 25,4 тыс. грн, комроты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника - 10,2 тыс. грн, - Полторак." - я ещё помню 1000 в день при долларе по 8 с 26 мая 2014 года.
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План набору солдатів на контрактну службу в ЗСУ зірвано. Залучено тільки 20% контрактників від запланованої кількості https://voi.com.ua/news/1064968/
Українська армія розбігається: чому і як це зупинити https://www.bbc.com/ukrainian/features-45739005
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И всё за два дня до выборов.. А что - резко бабло упало с неба или что случилось? Не было не было.. А как только гидрант под видео обосрался с вопросом о коррупции - оп-па - сразу ************ бабло нашёл на карман военным! Сразу нашли ящики с наградами! Одна **** воровская покупает за 10 штук зелени 3-х *****ов продажных с шевронами "киборг" которых теперь остальные реальные "киборги" и не только - ху....осят на каждом углу и не знают куда от позора деть глаза да в знак протеста сдают ордена что бы как то оправдаться перед обществом в плане " мы не такие - не верьте мы не продаёмся!" Второй шоколадный кабан воровской засыпает военных ништяками исключительно за голоса на выборах и что бы остальным украинцам насцать в глаза и уши..Но главная задача одной ************* суки и второго жадного трусливого и лживого ********* - разделить не только общество а и военных с передовой Задача их поссорить на скандалах . Сейчас ещё выберут одних и осыпят ништяками а вторых кинут! И снова пойдёт раскол - "кто то лучше - кто то хуже" Включилать прокацапская система реванша на выборах. И оказывается стойкие не все.... А с коррупцией как, "супермегасверхлидеры" по купленным опросам и рейтингам??? Господин ***** и лжец? Госпожа воровка "леди миллиард" ? Проканает и так?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые зарплаты военнослужащих в 2019 году: командира мехбригады - 25,4 тыс. грн, комроты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника - 10,2 тыс. грн, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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