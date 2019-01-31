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 Политика Украины
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Все про:армия (7294) зарплата (1829) военнослужащие (4035) Полторак (1078)

 Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в 2019 году вырастет на 30%, - Минобороны

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличено более чем на 30 процентов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 г. увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30 процентов", - отметил министр.

По его словам, размер денежного обеспечения в 2019 году составит: командира механизированной бригады 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

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"По сравнению с 2018 годом, фонд денежного обеспечения на 2019 увеличен на 15,2 млрд грн, или на 41%", - сообщил Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3109362
 
   
 Топ комментарии
 
Бєня теж раніше давав по 10 000 долярів за кожного полоненого мокшу.
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а казали раніше що по 1000 грн в день ...
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Влада віддала олігархам 190 млрд. грн відшкодування ПДВ в 2018 році, а на армію влада витратила в 2018 році десь близько 80 млрд грн, хоча реально десь 55-60 млрд грн, решта була витрачена на майбутні ідіотські проекти, які мають реалізуватись протягом 3 років! Якби ці 190 млрд. грн витратити на армію, то можна було б і платити від 2 тис. доларів на місяць солдатам та офіцерам і купляти нову зброю і будувати нові будинки для військових! Гриценко в 2007 році видав майже 7000 квартир військовим, а полторак в 2018 році видав тільки 800 квартир, більше не зміг, і це при фінансуванні будівництва житла для військових на рівні 1 млрд грн на рік!!!!!!! Ну вже не побудувати банальне житло це ж яким потрібно бути нікчемою!!!!! Зрозуміло одне - команда рошена це команда-катастрофа і цей бардак потрібно негайно припиняти і віддавати всю банду рошена під суд!
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Бєня теж раніше давав по 10 000 долярів за кожного полоненого мокшу.
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Влада віддала олігархам 190 млрд. грн відшкодування ПДВ в 2018 році, а на армію влада витратила в 2018 році десь близько 80 млрд грн, хоча реально десь 55-60 млрд грн, решта була витрачена на майбутні ідіотські проекти, які мають реалізуватись протягом 3 років! Якби ці 190 млрд. грн витратити на армію, то можна було б і платити від 2 тис. доларів на місяць солдатам та офіцерам і купляти нову зброю і будувати нові будинки для військових! Гриценко в 2007 році видав майже 7000 квартир військовим, а полторак в 2018 році видав тільки 800 квартир, більше не зміг, і це при фінансуванні будівництва житла для військових на рівні 1 млрд грн на рік!!!!!!! Ну вже не побудувати банальне житло це ж яким потрібно бути нікчемою!!!!! Зрозуміло одне - команда рошена це команда-катастрофа і цей бардак потрібно негайно припиняти і віддавати всю банду рошена під суд!
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думаете полторак так радуется успехам налогоплательщикам?
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я в захваті їхнім умінням хвалитися розподілом бюджетним коштом!
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"Регионалка" Герман "переобулась" и агитирует за Порошенко
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Она не переобувалась. Агитирует за своего однопартейца и последователя своего любимого... Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в 2019 році зросте на 30%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4024 Учитывая то, что баба она приставучая, да ещё ботоксом накачала свою будку, на месте Маринки я бы напрягся..... Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ в 2019 році зросте на 30%, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2346
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она давно больная на голову. После того, как потеряла второго сына, она давала все интервью уже в неадеквате полном. Так что тут комментировать нечего.
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предвыборная гречка будет в будущем если проголосуют за нынешнюю власть :D

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10 штук это зарплата охраника в киевском супермаркете , с режимом работы по 12 часов неделю через неделю . То есть 15 дней выходных в месяц .Берут меня сомнения , что за эти бабки у кого то возникнет охрененное желание зимой или летом на полигонах сидеть и семью раз в год видеть во время отпуска. Реальное решение проблемы кадров в ВСУ может быть только при выделении безпроцентных кредитов на жилье и контрактов на ротацию .Очень много наших пацанов не против воевать в секторе , но как и у меня аллергия на ППД , построения и прочие армейские загоны , плюс в секторе на десятку зарплата выше , а 20-25 штук это уже кое что .
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Єто не рост зарплати, а єквивалент инфляции и роста цен
По сути, кручение вокруг голой жопи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенежное обеспечение военнослужащих ВСУ в 2019 году вырастет на 30%, - Минобороны
 
 
 
 
 
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