 Мы поддерживаем введение миссии международных наблюдателей в Азовское море, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем - по приглашению украинского руководства", - сказал он.
"Наличие международных наблюдателей в дополнение к украинскому присутствию могло бы быть довольно позитивным элементом, чтобы добавить больше наблюдателей за ситуацией", - сказал К.Волкер, отметив, что наличие наблюдателей в этом районе могло быть помочь избежать ситуаций, подобных инциденту, произошедшему в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
больные,вы за этими наблюдайте !!!
пэдру на нары !!!
А вообще, конечно, хорошо. Если ***** хочет закрыть доступ торговых судов в Мариуполь и Бердянск, ему остается только завалить свой мост.
Специалист, который проработал в портах Керчи, отметил, что заиливание канала - обычное дело, но из-за строительства моста этот процесс значительно усилился.
"Еще при Украине заиливание канала периодически давало о себе знать. В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", - пояснил эксперт.
или дно в Азовском море бетоном зальют ли построят
новый мост с крысами - телевизионный.
телепознер вон всегда к кацуслугам....
Думаю , что ледовое поле в этом году опоры сомнет
все сходятся в одном - срань, построеная сранью на иле долго не устоит.
надеюсь они правы и ета недоконструкция рукoжопой кацмысли сама тихо поламается.
мини екокатастрофа в Азове со временем обеспечена по любому....
В.Зеленский
Он думал, что сможет отжать и Азовское море, но на каждого "зелёного человечка"
найдётся лучше экипированный и прикрытый со всех уровней "человечек цвета хаки".
"Вежливых людей" подвинут молчаливые джентльмены,
которые на порядок еще более обходительны.
майструйте вудочку,яка топить мокшанську рибку, самостійно...