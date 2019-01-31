EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  452  26
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1027) наблюдатель (675) Волкер Курт (363)

 Мы поддерживаем введение миссии международных наблюдателей в Азовское море, - Волкер

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил в четверг о поддержке идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории и по приглашению исключительно украинской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, которая не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем - по приглашению украинского руководства", - сказал он.

"Наличие международных наблюдателей в дополнение к украинскому присутствию могло бы быть довольно позитивным элементом, чтобы добавить больше наблюдателей за ситуацией", - сказал К.Волкер, отметив, что наличие наблюдателей в этом районе могло быть помочь избежать ситуаций, подобных инциденту, произошедшему в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова обеспечивать присутствие кораблей ВМС Бундесвера в Черном море, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3109361
 
   
 Топ комментарии
 
«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы. Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ»
В.Зеленский
 показать весь комментарий
 
Бєларуси можуть працювати на росіян, тому на посади спостерігачів їх не треба брати.
 показать весь комментарий
 
Путину понравилось отжимать Крым - получилось практически идеально (не считая санкций).
Он думал, что сможет отжать и Азовское море, но на каждого "зелёного человечка"
найдётся лучше экипированный и прикрытый со всех уровней "человечек цвета хаки".
"Вежливых людей" подвинут молчаливые джентльмены,
которые на порядок еще более обходительны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так путіноїди не визнають статус подібних спостерігачів і вони можуть бути арештовані, як наші моряки.
 показать весь комментарий
 
 
поэтому в наблюдатели никто и не хочет. Разве что белорусы только
 показать весь комментарий
 
Бєларуси можуть працювати на росіян, тому на посади спостерігачів їх не треба брати.
 показать весь комментарий
 
 
Так уже ввели бы на своих боевых кораблях и танках.
 показать весь комментарий
 
А что, вы признаете, что еще есть какие-то территориальные споры???
А вообще, конечно, хорошо. Если ***** хочет закрыть доступ торговых судов в Мариуполь и Бердянск, ему остается только завалить свой мост.
 показать весь комментарий
 
Пока они соберут ту миссию - керченский пролив совсем заилится
 показать весь комментарий
 
 
Суда в Керченском проливе могут садится на мель
Специалист, который проработал в портах Керчи, отметил, что заиливание канала - обычное дело, но из-за строительства моста этот процесс значительно усилился.
"Еще при Украине заиливание канала периодически давало о себе знать. В "нулевых" годах очистка канала была очень редким и дорогостоящим мероприятием. Ситуация компенсировалась медленным заиливанием. После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", - пояснил эксперт.
 показать весь комментарий
 
 
та найдут кацапы выход, даже не сомневаюсь.
или дно в Азовском море бетоном зальют ли построят
новый мост с крысами - телевизионный.
телепознер вон всегда к кацуслугам....
 показать весь комментарий
 
Ил выносит из Дона. ( с тех пор как украинцы Черное море выкопали 😀😀😀)
Думаю , что ледовое поле в этом году опоры сомнет
 показать весь комментарий
 
 
читал аналитические статьи по етому поводу самых разных специалистов.
все сходятся в одном - срань, построеная сранью на иле долго не устоит.
надеюсь они правы и ета недоконструкция рукoжопой кацмысли сама тихо поламается.
мини екокатастрофа в Азове со временем обеспечена по любому....
 показать весь комментарий
 
«Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы. Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ»
В.Зеленский
 показать весь комментарий
 
 
Це Адміну, щоб тебе "надо выжигать огнем".
 показать весь комментарий
 
так вату с первого коммента видно - запах от их какой то лишне-хромосомно вонючий...
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрим как раша власти будут стрелять по «Дональду Куку» своими пуканами.

 показать весь комментарий
 
 
топоры и патриоты дафайте вчера, много.
 показать весь комментарий
 
Путину понравилось отжимать Крым - получилось практически идеально (не считая санкций).
Он думал, что сможет отжать и Азовское море, но на каждого "зелёного человечка"
найдётся лучше экипированный и прикрытый со всех уровней "человечек цвета хаки".
"Вежливых людей" подвинут молчаливые джентльмены,
которые на порядок еще более обходительны.
 показать весь комментарий
 
 
оспади..да уже хоть кто-то прийдите!!!
 показать весь комментарий
 
шо воно сказало?
майструйте вудочку,яка топить мокшанську рибку, самостійно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы поддерживаем введение миссии международных наблюдателей в Азовское море, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх