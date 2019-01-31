 Апелляционный суд оставил российского пропагандиста Вышинского под арестом до 16 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.
По словам защитника, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста К.Вышинскому до 16 февраля.
Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.
По существу дело будут рассматривать в одном их районных судов Киева.
на фейк ньюз "укропропагандисты" ручные выступают- как и почти вся опозиция в кацапии
например, Цимбалюку дают слово только во время куйловских "прямых линий" и то часмтенько, на его вопросы не отвечают по существу- а просто водичку льют
Как ты пишешь "на роств"- его никто не приглашает
Гугли видос который был недавно в кацапии- когда попа из мацковской секты спрашивают что он думает о регистрации ПЦУ и когда этот поп начал жаловатьтся на Украину и сравнивать регистрацию ПЦУ с анексией Крыма, ему сразу же быстренько рот начали закрывать и перебивать- "типа неправильный пример, приведите другой, вы нарушаете закон расеии"