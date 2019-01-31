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Все про:арест (9776) пропаганда (2160) Вышинский (88)

 Апелляционный суд оставил российского пропагандиста Вышинского под арестом до 16 февраля

Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление срока содержания под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского до 16 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

По словам защитника, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 17 января 2019 года Херсонский городской суд продлил срок ареста К.Вышинскому до 16 февраля.

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено.

По существу дело будут рассматривать в одном их районных судов Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3109360
 
 
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шкарпетки хай разпускає...нєфік шнурок баулом з волі чекати...
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Ты не бредишь, русский? на вашем пропагандон-ящике Ярош выступает?
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видать ватоголовый новую эксперементальную методичку получил- где Ярош выступает в кацапских ток шоу Апеляційний суд залишив російського пропагандиста Вишинського під арештом до 16 лютого - Цензор.НЕТ 5347
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с них даже смеяться не смешно - палкой отодвинул вонь в сторону и пошел дальше....
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Жалко, шо его модер зарэзал, я бы с удовольствием почитал за выступления Яроша на московитском тв Апеляційний суд залишив російського пропагандиста Вишинського під арештом до 16 лютого - Цензор.НЕТ 531
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что серьезно? Апеляційний суд залишив російського пропагандиста Вишинського під арештом до 16 лютого - Цензор.НЕТ 7673
на фейк ньюз "укропропагандисты" ручные выступают- как и почти вся опозиция в кацапии
например, Цимбалюку дают слово только во время куйловских "прямых линий" и то часмтенько, на его вопросы не отвечают по существу- а просто водичку льют
Как ты пишешь "на роств"- его никто не приглашает
Гугли видос который был недавно в кацапии- когда попа из мацковской секты спрашивают что он думает о регистрации ПЦУ и когда этот поп начал жаловатьтся на Украину и сравнивать регистрацию ПЦУ с анексией Крыма, ему сразу же быстренько рот начали закрывать и перебивать- "типа неправильный пример, приведите другой, вы нарушаете закон расеии"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд оставил российского пропагандиста Вышинского под арестом до 16 февраля
 
 
 
 
 
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