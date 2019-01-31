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 ООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн

Согласно данным Организации Объединенных Наций, эти суммы сопоставимы с суммами за прошлый год, что свидетельствует о затяжном характере кризиса.

План гуманитарной помощи опубликован на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пять лет с момента начала конфликта на востоке Украины 5,2 миллиона украинцев – мужчин, женщин и детей – до сих пор, прямо или косвенно, сталкиваются с последствиями этого затянувшегося кризиса в сфере защиты населения", – заявила во вступительном слове координатор ООН по гуманитарным вопросам, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

Согласно плану, помощь планируется предоставить 2,3 млн человек. Общие потребности в финансировании составляют $162 млн, что примерно соответствует уровням предыдущих лет.

"В 2019 году необходимо 162 миллиона долларов США для предоставления помощи и защиты 2,3 млн наиболее уязвимых мужчин, женщин и детей. Эти потребности можно сравнить с потребностями 2018 года, что свидетельствует о затяжном характере этого гуманитарного кризиса и кризиса в сфере защиты населения", – подчеркнули в ООН.

В отчете указывается, что гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.

"При текущей ситуации в мире, при том большом количестве конфликтов, которое мы сейчас наблюдаем, нелегко находить средства на решение конфликтов, которые считают забытым. Поэтому мы считаем своей приоритетной задачей привлечение внимания к Украине, напоминание, что этот конфликт не заморожен, что он постоянно приводит к страданию людей ", – заявила Лубрани.

Источник: https://censor.net.ua/n3109359
 
 
 Топ комментарии
 
с кого же их стянуть ....? Коломойский уже вложил бабки в Зеленского а у Юльки вообще ничего нет.
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якти) розширив тему, а шо пертучо) не згадав?! ООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн - Цензор.НЕТ 1505
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с кого же их стянуть ....? Коломойский уже вложил бабки в Зеленского а у Юльки вообще ничего нет.
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якти) розширив тему, а шо пертучо) не згадав?! ООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн - Цензор.НЕТ 1505
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Сегодня на Прямом канале выступала любительница Мерседесов и дорогих сумочек Иришка Луценко .Часа два смеялся после её спитчей =рассказала про всех кандидатов ,а про Порошенко с российским бизнесом забыла ООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн - Цензор.НЕТ 8995 .
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здогадався що без мене згадає... вата.)))
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а шо допомога сприяє закінченню конфликта, а не навпаки?! серйозно?
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Цікаво почути думку тих, хто має отримувати таку допомогу. Скоріше за все, що майже ніхто не отримував цю допомогу ООН.
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Доброї ночі тобі))Ось тут ти прав,я як переселенець підтверджую,що я не знаю таку людину,яка бачила того хто отримував хоть якусь допомогу від ООН))
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160 грн в месяц! Так чем помогают-то? Завозят в Донецк и на базар?
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Гляди поможет, этот сепар скорее удавится, чем скажет Слава Украине.
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Все я понял, это чтобы ему кацапы устроили сладкую жизнь как хфашисту и бЕндеровцу.
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Короче по 70 баксов на нос.

Как там у классиков Ильфа и Петрова:
- "Шура сколько вам нужно денег для счастья?
- 100 рублей!
- Нет для полного счастья, для того чтобы вам было хорошо?
- 6400 рублей.


В общем дали денег для счастья 2,3 млн человек или для полного счастья тем кто эти деньги раздерибанит.
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думаєте нашим керманичам стало соромно?
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Александр Яковлевич крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.

Точно так же и наши "керманичи".
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просто прямопропорційна залежність між олігархами і олігофренами вами не достатньо вивчена...
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Просто некоторые олигофрены пытаются иногда неуместно поумничать.
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не обязательно всё мерять на себя...да я и не имел в виду вас,никаких персоналий,просто фраза.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн
 
 
 
 
 
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