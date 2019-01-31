 ООН представила план гуманитарной помощи Украине: для того, чтобы в 2019 году помочь 2,3 млн человек, нужно $162 млн

План гуманитарной помощи опубликован на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пять лет с момента начала конфликта на востоке Украины 5,2 миллиона украинцев – мужчин, женщин и детей – до сих пор, прямо или косвенно, сталкиваются с последствиями этого затянувшегося кризиса в сфере защиты населения", – заявила во вступительном слове координатор ООН по гуманитарным вопросам, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

Согласно плану, помощь планируется предоставить 2,3 млн человек. Общие потребности в финансировании составляют $162 млн, что примерно соответствует уровням предыдущих лет.

"В 2019 году необходимо 162 миллиона долларов США для предоставления помощи и защиты 2,3 млн наиболее уязвимых мужчин, женщин и детей. Эти потребности можно сравнить с потребностями 2018 года, что свидетельствует о затяжном характере этого гуманитарного кризиса и кризиса в сфере защиты населения", – подчеркнули в ООН.

В отчете указывается, что гуманитарный план реагирования на 2018 был профинансирован только на 38%.

"При текущей ситуации в мире, при том большом количестве конфликтов, которое мы сейчас наблюдаем, нелегко находить средства на решение конфликтов, которые считают забытым. Поэтому мы считаем своей приоритетной задачей привлечение внимания к Украине, напоминание, что этот конфликт не заморожен, что он постоянно приводит к страданию людей ", – заявила Лубрани.