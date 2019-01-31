 В 2018 году контракт с ВСУ подписали 30 тыс. человек, в т.ч. 2 тыс. офицеров, - Полторак

Об этом сегодня, 31 января, заявил министр обороны Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"2018-й был годом, когда мы обеспечивали комплектование Вооруженных Сил Украины подготовленным личным составом", - подчеркнул Полторак.

Руководитель оборонного ведомства сообщил, что в 2018 году в армию пришло и подписало контракт больше 30 тыс. военнослужащих, из них - 2 тыс. офицеров.

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Министр обороны отметил также, что в Вооруженных Силах реализуется принцип гендерного равенства: законодательно закреплены равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы.

"В Вооруженных Силах Украины служат и работают 57 тыс. женщин, из них 26 тыс. - военнослужащих-женщин, 3 500 - офицеров", - отметил Полторак.

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