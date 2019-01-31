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Все про:Венгрия (789) поджог (605) Ужгород (300) Малофеев (2) Оксенрайтер Мануэль (2)

 Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе

Мануэль Оксенрайтер – соратник правого российского философа Александра Дугина, в фонде которого Малофеев возглавляет наблюдательный совет.

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на DW.

В судебном процессе по делу поджога венгерского центра в Ужгороде предъявлены доказательства организации этого преступления немецким гражданином Мануэлем Оксенрайтером.

Суд в Кракове исследовал предъявленые прокурором выдержки из переписки Оксенрайтера в чате. Обвинение на основании этих данных считает доказанным то, что Оксенрайтер финансировал поджог.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поджог Общества венгерской культуры в Ужгороде: в Германии завели дело на предполагаемого организатора

До этого он неоднократно встречался с российским философом Александром Дугиным, известным своими правоэкстремистскими взглядами.

В частности, они сотрудничали в центре Katehon, который позиционируется как "международная сеть экспертов, специализирующихся на геополитическом, геостратегическом и политическом анализе событий в мире", но на самом деле распространяет идеи Дугина. Оксенрайтер также администрировал немецкую страницу центра Katehon в социальной сети Facebook.

Председателем наблюдательного совета центра Katehon является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. Из-за финансирования терроризма он оказался в санкционных списках ЕС.

Непосредственно поджог здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде в феврале 2018 осуществили двое граждан Польши – Адриан М. и Томаш С. Оба признали свою вину и указали, что получили соответствующий заказ от польского праворадикалов Михала П. Последний признался на суде, что Оксенрайтер заплатил ему за поджог 1500 евро и потребовал сразу после выполнения "заказа" прислать ему видео здания со следами пожара. СМИ добавляют, что "когда Оксенрайтер увидел видео в мессенджере, он ответил, что сделано "более, чем достаточно".

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде гражданин Польши Прокопович в суде заявил, что получил указания о нападении от немецкого журналиста Оксенрайтера

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3109356
 
   
 Топ комментарии
 
Хто б сумнівався, що там смердить кацапськими свинями?)
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Почему козломордых не устраивают их простые фамилии - Пукин, Попкин, Васькин ?
Нет сразу Оксенрайтер 😀😀😀
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Агась. Такая же, православная...)
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Хто б сумнівався, що там смердить кацапськими свинями?)
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а где в это время было СБУ, а как же наши немецкие партнеры? все пшик?
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Все-таки с такими деньгами, мог бы сменить мужланскую фамилию Малофеев, на аристократическую Сперанский.
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Хотя с такой рожей ему больше подходит фамилия Вафлёнкин
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Угорці це вже зрозуміли, тому й помінялась риторика.
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Справді? Що змінилося? Угри припинили бути упоротими йовбаками?
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Як у запитанні може бути ствердження?
А по факту- у світлі останніх судових справ проти провокаторів вони офіційно заявили, що виступають за євроатлантичну інтеграцію України.
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гля, не або кто, а лично дугин поучаствовал
а он типа смотрящего по рейху в рашке, бо всю жизнь третий рейх изучал
и подсказывает, как и шо делать, чтоб рашка была в точности
как тогда Германия при третьем рейхе. Идеолог-историк короче говоря.
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А по морде он совсем не Мануэль - типичный Иванушка дурачек .
Там надо проверять глубже - окажеться тоже из сибирской глубинки
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И фамилия - Оксенрайтер - ему не подходит. Он наверно и ножом с вилкой не умеет пользоваться
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Почему козломордых не устраивают их простые фамилии - Пукин, Попкин, Васькин ?
Нет сразу Оксенрайтер 😀😀😀
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Это малофейкин. И рыло у него соответствующее. Как у цапа. Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 6457
Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 2231
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Як неочікувано! All roads lead to Rome... Хоч мацква звісно не Рим, а назавжди Сарай (Бату)
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бред маразматика теперь называется философиями - он оказывается спиноза Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3965
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Пишут, что в наказание за русофобские действия Борислава Берёзы против Скабеевой, ПАСЕ приняло решение лишить её аккредитации. 😂😂😂Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4204.
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Не слышу призывов к наказанию провокаторов из Будапешта?
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Они это вместе с парашей и организовали. Их консульство под охраной в 300 метрах, а они эту халабуду с окнами на улицу подобрали для провокации. Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 3151
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якби на мадяров дали розклади, оце хохма була б...
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Неисповедимы пути Господни. Когда-то А.Дугин вместе с С Курёхиным (написал музыку для к/ф "Господин оформитель") оказались в предвыборном штабе Зюганова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе
 
 
 
 
 
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