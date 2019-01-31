 Поджог Центра венгерской культуры в Ужгороде: предполагаемый заказчик Оксенрайтер связан с миллиардером из РФ Малофеевым, финансирущим террористов на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на DW.

В судебном процессе по делу поджога венгерского центра в Ужгороде предъявлены доказательства организации этого преступления немецким гражданином Мануэлем Оксенрайтером.

Суд в Кракове исследовал предъявленые прокурором выдержки из переписки Оксенрайтера в чате. Обвинение на основании этих данных считает доказанным то, что Оксенрайтер финансировал поджог.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поджог Общества венгерской культуры в Ужгороде: в Германии завели дело на предполагаемого организатора

До этого он неоднократно встречался с российским философом Александром Дугиным, известным своими правоэкстремистскими взглядами.

В частности, они сотрудничали в центре Katehon, который позиционируется как "международная сеть экспертов, специализирующихся на геополитическом, геостратегическом и политическом анализе событий в мире", но на самом деле распространяет идеи Дугина. Оксенрайтер также администрировал немецкую страницу центра Katehon в социальной сети Facebook.

Председателем наблюдательного совета центра Katehon является российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает террористов на Донбассе. Из-за финансирования терроризма он оказался в санкционных списках ЕС.

Непосредственно поджог здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде в феврале 2018 осуществили двое граждан Польши – Адриан М. и Томаш С. Оба признали свою вину и указали, что получили соответствующий заказ от польского праворадикалов Михала П. Последний признался на суде, что Оксенрайтер заплатил ему за поджог 1500 евро и потребовал сразу после выполнения "заказа" прислать ему видео здания со следами пожара. СМИ добавляют, что "когда Оксенрайтер увидел видео в мессенджере, он ответил, что сделано "более, чем достаточно".

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде гражданин Польши Прокопович в суде заявил, что получил указания о нападении от немецкого журналиста Оксенрайтера

Напомним, в ночь на 4 февраля в Ужгороде в здание ОВКЗ неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет. В союзе венгров сочли, что произошедшее может быть провокацией.